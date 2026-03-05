Semana Argentina de la Carne: preparan una ambiciosa misión comercial a Estados Unidos

Tras la ampliación del cupo de exportación de carne argentina hacia Estados Unidos y en busca de fortalecer la presencia del producto en ese mercado, PromArgentina avanza con la organización de la Semana Argentina de la Carne, una misión comercial que se realizará en abril en varias ciudades estadounidenses. La iniciativa fue analizada hoy en una reunión entre el presidente ejecutivo del organismo, Diego Sucalesca, y el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford. A principios del mes pasado, ambos países firmaron un acuerdo comercial que permite ampliar el cupo de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas exportables a ese destino.

El objetivo de la iniciativa, según manifestaron, es llevar adelante la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo. De esta manera, informaron, buscan generar nuevas oportunidades de negocios para el sector y fortalecer el posicionamiento global de uno de los productos marca país. También apunta a capitalizar la decisión de habilitar 80.000 toneladas adicionales al cupo exportador.

La primera misión comercial se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo próximo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, donde se llevarán adelante actividades de promoción, encuentros comerciales y acciones de posicionamiento con importadores, distribuidores y referentes del sector.

Por otra parte, indicaron que está prevista una segunda semana de promoción durante el tercer trimestre del año, que incluirá acciones en las ciudades de Miami, Atlanta y Houston, con el objetivo de seguir consolidando la presencia argentina en Estados Unidos.

Señalaron que tras el encuentro de trabajo que mantuvo con el embajador Oxenford, el presidente ejecutivo de PromArgentina se reunió con autoridades de la Meat Import Council of America (MICA), la principal asociación que nuclea a las empresas importadoras de carne en el mercado estadounidense, con quienes acordó poner en marcha una agenda conjunta para explorar nuevas oportunidades de inversión y expansión comercial en el sector cárnico, con motivo de la misión comercial que se desarrollará durante la última semana de abril en Estados Unidos.

La organización participará, además, en la coordinación de algunas de las actividades previstas durante esa gira comercial. Según destacaron, uno de los puntos analizados fue la necesidad de adaptar el formato de las rondas de negocios a las dinámicas del mercado estadounidense. Según se conversó durante la reunión, la intención es ajustar el esquema de encuentros empresariales para alinearlo con las modalidades de compra y los tiempos de decisión habituales de los importadores locales, con el objetivo de facilitar contactos directos entre frigoríficos argentinos, distribuidores y compradores.

Durante la reunión también se evaluó la posibilidad de que empresarios estadounidenses participen en la ronda internacional de negocios que PromArgentina planea organizar en el marco de Argentina Alimenta, la feria internacional de alimentos que se realizará en noviembre próximo en Buenos Aires y que busca convertirse en una nueva plataforma para promover la oferta exportable del país.

El mercado estadounidense viene ganando peso dentro del mapa de exportaciones de la carne argentina. De acuerdo con datos de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, las ventas de carne bovina hacia Estados Unidos superaron los 340 millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento del 75,6% respecto del año anterior. Con ese desempeño, el país norteamericano se ubicó como el tercer destino de la carne vacuna argentina, detrás de China e Israel.

La agenda de reuniones también incluye contactos diplomáticos. El 26 de febrero pasado, Sucalesca mantuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, con quien analizó las oportunidades de inversión en el país y la evolución del intercambio bilateral en sectores productivos, entre ellos el alimentario y particularmente el cárnico.

El titular de PromArgentina llegó a Estados Unidos luego de participar en la ciudad canadiense de Toronto en la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), considerada el principal evento global del sector minero. En esa feria, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional acompañó por primera vez a diez empresas nacionales, que mantuvieron reuniones con grandes compañías mineras internacionales interesadas en proyectos de exploración y desarrollo.