Luego de que ayer el Gobierno cerrara el registro para exportar granos debido a que se adelantó una gran cantidad de mercadería para pagar retenciones con precios más bajos de los granos de cara a una devaluación, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, consideró “razonable” la medida. Confió que la venta al exterior se va a restablecer apenas se conozcan los anuncios oficiales que hará el ministro de Economía, Luis Caputo. Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la consideró en tanto “atinente” para que no haya perjuicios al productor y el fisco.

“De conformidad con los términos del artículo 18 de la resolución N° RESOL-2019-128- APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del ex-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Secretario de Bioeconomía; esta Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios y Negociaciones Internacionales pone en conocimiento del Sector Exportador de los productos agrícolas comprendidos en el régimen creado por la ley N° 21.453, que a partir de las 17.00 del día 11 de diciembre de 2023 se procede al cierre del registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior hasta nuevo aviso”, dijo la comunicación oficial de la Secretaría de Bioeconomía que dio cuenta del cierre del registro para exportar conocido como DJVE.

De acuerdo a una fuente de la actividad, en medio de la expectativa de una pronta devaluación el ritmo de registro de declaraciones juradas por parte de los exportadores se venía acelerando en los últimos días. “En lo que va de diciembre hicieron DJVE por 6,7 millones de toneladas de maíz [1,6 millones de toneladas correspondientes a la pasada campaña 2022/23 y 5,1 millones de toneladas del ciclo próximo 2023/24]”, indicaron.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA): “Creo que es algo razonable hasta tanto no se anuncien las medidas, que tengan esa precaución para que no haya especulaciones de otro sentido y que cuando se reinicie esté todo bien claro" Fabián Malavolta

Además, precisaron a este medio que de harina de soja se inscribieron 1,2 millones de toneladas [620.000 toneladas de la temporada 2022/23 y 620.000 toneladas de 2023/24]. En aceite de esta oleaginosa se anotaron 190.000 toneladas [mitad de la campaña 2022/23 y la otra mitad de 2023/24]. Respecto del grano de este producto, el registro fue de 450.000 toneladas para la campaña 2023/24. La fuente añadió: “En trigo, por primera vez en lo que va del año se anotaron 360.000 toneladas de la 2023/24″.

“Esto [por el cierre del registro] es porque declaran y fijan el tipo de cambio de los derechos de exportación que pagan antes que se devalúe”, agregó.

En este marco, tras una consulta de este medio Achetoni indicó: “Creo que es algo razonable hasta tanto no se anuncien las medidas, que tengan esa precaución para que no haya especulaciones de otro sentido y que cuando se reinicie esté todo bien claro. Además, esto no creo que vaya a ser indefinido ni de unos días, creo que van a ser unas horas y ya van a restablecer la exportación porque obviamente que la necesitan”.

Según pudo saber este medio, la restricción se levantaría una vez que se conozcan las medidas de Caputo. En el sector exportador dijeron que el cierre del registro llevado adelante por el gobierno fue “espontáneo”.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap: "Es atinente que estos días se haya limitado la venta, los efectos de no generar ni perjuicio al productor y tampoco generar un perjuicio al fisco, con una venta y con un ingreso de retenciones con una paridad cambiaria distinta”

“Del miércoles [de la semana pasada] a hoy [por ayer], anotaron 5 millones de toneladas de maíz, tienen 5 días hábiles para pagar los dex [derechos de exportación], los cuales fueron fijados a 360$/US$... Veremos mañana cuando arranque el dólar que tan grande fue el regalito. No se cuánto maíz tendrán comprado con las prórrogas [de embarques que dio el gobierno anterior por la caída de producción con la sequía], pero esto debería ser anulado”, opinó en X Pablo Ginestet, que integra la Asociación Rural de Henderson.

En este contexto, Salaverri señaló: “Conceptualmente las restricciones no son una cosa buena, lo que pasa es que estamos ante una situación muy especial de una catástrofe en todo lo que es la macroeconomía que hay que ir corrigiendo y básicamente la paridad cambiaria. Esto hace que de alguna manera ha caído el régimen anterior de comercialización y sea necesario tener un sistema nuevo donde una paridad cambiaria aparece nuevamente: entonces es atinente que estos días se haya limitado la venta, los efectos de no generar ni perjuicio al productor y tampoco generar un perjuicio al fisco, con una venta y con un ingreso de retenciones con una paridad cambiaria distinta”.