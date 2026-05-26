Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del Tedeum y la expansión de la interna libertaria

Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada durante poco más de una hora y no hizo referencias a la interna que divide al Gobierno. La reunión fue la segunda del mes y se dio en medio de las profundas tensiones que recrudecieron en la última semana y con la posibilidad de que Manuel Adorni sea citado por la Justicia para explicar su crecimiento patrimonial.

Se trató de la primera reunión en la que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor, Santiago Caputo, protagonistas de la última crisis interna del Gobierno. Ambos también estuvieron hoy en el tedeum, al que Caputo fue por primera vez y se mostró risueño ante las cámaras.