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Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del Tedeum y la expansión de la interna libertaria

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El primer mandatario escoltado por la senadora Bullrich y su hermana Karina, el último 25 de mayo
El primer mandatario escoltado por la senadora Bullrich y su hermana Karina, el último 25 de mayoLUIS ROBAYO - AFP

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Javier Milei reunió al Gabinete para intentar aplacar las tensiones, pero no hizo mención a la interna

Cecilia Devanna
Cecilia Devanna

Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada durante poco más de una hora y no hizo referencias a la interna que divide al Gobierno. La reunión fue la segunda del mes y se dio en medio de las profundas tensiones que recrudecieron en la última semana y con la posibilidad de que Manuel Adorni sea citado por la Justicia para explicar su crecimiento patrimonial.

Se trató de la primera reunión en la que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor, Santiago Caputoprotagonistas de la última crisis interna del Gobierno. Ambos también estuvieron hoy en el tedeum, al que Caputo fue por primera vez y se mostró risueño ante las cámaras.

Leé la nota completa acá.

Análisis del discurso del tedeum

Mariano De Vedia
Mariano De Vedia

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, eligió la escena bíblica de la curación de un paralítico para graficar las postraciones que afectan hoy a la Argentina y señalar la profundidad de la crisis, así como los desafíos pendientes del Gobierno y de la dirigencia política en general.

El discurso de García Cuerva en el Tedeum 2026
El discurso de García Cuerva en el Tedeum 2026

En tiempos de discursos que promueven el odio –con el Presidente como exponente de esta estrategia-, llamó a deponer enfrentamientos y a priorizar la búsqueda de caminos de diálogo, amistad e integración para evitar el “desmembramiento social”, concepto que tomó de cuando el papa Francisco, todavía como arzobispo Jorge Bergoglio, le advirtió al entonces presidente Carlos Menem: “La sombra del desmembramiento social se asoma en el horizonte”.

Tedeum del 25 de Mayo: la oposición evocó el discurso de García Cuerva para reclamar diálogo y unidad

Referentes de distintos sectores de la oposición retomaron este lunes el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el tedeum por el 25 de Mayo, y coincidieron en reclamar más diálogo político, menos agravios y una mayor búsqueda de consensos.

Las reacciones llegaron desde el peronismo, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, con mensajes que hicieron eje en la unidad nacional, el valor de las instituciones democráticas, el trabajo y la educación.

Tedeum en la Catedral
Tedeum en la Catedralcaptura

Un día clave para la autoridad de Milei

Claudio Jacquelin
Claudio Jacquelin

Milei mira los números de la economía que le son favorables y se ilusiona con que la mano invisible resuelva los problemas que tienen el país y su propio Gobierno. El inconveniente es que en los dos planos los desafíos son múltiples. Y su visión suele ser monofocal y escasamente periférica, así como su atención es puntual y su paciencia, muy limitada.

Javier Milei, tras el tedeum, saluda a la gente desde el balcón de la Casa Rosada; atrás, Mario Lugones, Karina Milei y Juan Bautista Mahiques
Javier Milei, tras el tedeum, saluda a la gente desde el balcón de la Casa Rosada; atrás, Mario Lugones, Karina Milei y Juan Bautista Mahiques Nicolás Suárez

Esas características se verifican en la sangrienta disputa interna de su espacio, que llegó demasiado lejos y en la que evita involucrarse; en la organización política, que tercerizó, y en la economía, con la que se entusiasma o se desvela en lo macro y relativiza, recorta o desprecia señales de lo micro.

Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora con frecuencia mensual la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en mayo por sexto mes consecutivo. El retroceso para la administración del presidente Javier Milei fue de 1,6% con respecto a abril, mes en el que había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025, con un retroceso que había sido del 12,1%.

Política.Tedeum en la Catedral por el 25 de mayo. El presidente Javier Milei, llegó caminando con su gabinete, luego se acercaron al Cabildo para cantar el himno .
Política.Tedeum en la Catedral por el 25 de mayo. El presidente Javier Milei, llegó caminando con su gabinete, luego se acercaron al Cabildo para cantar el himno .Soledad Aznarez

La medición de la UTDT (que la realiza a partir de un estudio que confecciona la consultora Poliarquía), se ubicó en mayo en 1,99 puntos. La escala del estudio de la universidad es de 0 a 5 puntos. En abril, el índice había sido 2,02 puntos.

La dura crítica de Bertie Benegas Lynch a Jorge García Cuerva por su discurso en el Tedeum

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch cuestionó este lunes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por el discurso que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. A través de la red social X, el legislador libertario lo acusó de “militar con sotana” y lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.

El posteo de Bertie Benegas Lynch contra Jorge García Cuerva
El posteo de Bertie Benegas Lynch contra Jorge García CuervaCaptura de Pantalla

El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió Benegas Lynch. En el mismo mensaje, sostuvo: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar”.

La Cámpora se manifestó en la casa de Cristina y recordó la asunción de Néstor Kirchner un 25 de mayo

La Cámpora activó este lunes una manifestación en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución, para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple allí su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco del caso Vialidad. La concentración se realizó al cumplirse 23 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, hecho que recordó Máximo Kirchner en una publicación en redes sociales.

Los militantes cristinistas, este lunes, frente al departamento de la expresidenta
Los militantes cristinistas, este lunes, frente al departamento de la expresidentaLa Cámpora

Los militantes cristinistas colocaron banderas atadas a los postes de alumbrado público ubicados en la esquina del departamento de la también exvicepresidenta de Alberto Fernández. Pasadas las 16.30, la expresidenta los saludó desde el balcón y entonó el Himno Nacional junto a ellos.

Del desplante al saludo: Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo

El año pasado, Javier Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo. Esta vez, en cambio, hubo un saludo cordial entre ambos y el gobierno porteño se encargó de destacarlo: difundió imágenes del encuentro e incluyó la escena en el comunicado oficial de la jornada.

Política.Tedeum en la Catedral por el 25 de mayo. El presidente Javier Milei, llegó caminando con su gabinete, luego se acercaron al Cabildo para cantar el himno . Saludo de jorge Macri y Milei
Política.Tedeum en la Catedral por el 25 de mayo. El presidente Javier Milei, llegó caminando con su gabinete, luego se acercaron al Cabildo para cantar el himno . Saludo de jorge Macri y MileiSoledad Aznarez

La escena de 2025 había ocurrido tras la fuerte disputa electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro en la Ciudad. Poco antes de las elecciones legislativas porteñas -que terminaron con una victoria de Manuel Adorni sobre los candidatos de Pro y del kirchnerismo-, Milei había acusado a Jorge Macri de impulsar una “campaña sucia” y lo había vinculado con la estrategia comunicacional que utilizó el exministro de Economía Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y presiona con retiros voluntarios

Cecilia Devanna
Cecilia Devanna

El Gobierno nacional avanza con el plan de reducción del tamaño del Estado, a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados.

Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales de la Casa Rosada. La apuesta para lograr la reducción de la planta de trabajadores está dada, fundamentalmente, en los retiros voluntarios. Algo a lo que ya suscribieron varios organismos y en el correr de las próximas semanas podrían hacerlo aún más. Hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.

El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico Sturzenegger
El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico SturzeneggerPresidencia
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