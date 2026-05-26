Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del Tedeum y la expansión de la interna libertaria
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (3)
Javier Milei reunió al Gabinete para intentar aplacar las tensiones, pero no hizo mención a la interna
Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada durante poco más de una hora y no hizo referencias a la interna que divide al Gobierno. La reunión fue la segunda del mes y se dio en medio de las profundas tensiones que recrudecieron en la última semana y con la posibilidad de que Manuel Adorni sea citado por la Justicia para explicar su crecimiento patrimonial.
Se trató de la primera reunión en la que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor, Santiago Caputo, protagonistas de la última crisis interna del Gobierno. Ambos también estuvieron hoy en el tedeum, al que Caputo fue por primera vez y se mostró risueño ante las cámaras.
Análisis del discurso del tedeum
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, eligió la escena bíblica de la curación de un paralítico para graficar las postraciones que afectan hoy a la Argentina y señalar la profundidad de la crisis, así como los desafíos pendientes del Gobierno y de la dirigencia política en general.
En tiempos de discursos que promueven el odio –con el Presidente como exponente de esta estrategia-, llamó a deponer enfrentamientos y a priorizar la búsqueda de caminos de diálogo, amistad e integración para evitar el “desmembramiento social”, concepto que tomó de cuando el papa Francisco, todavía como arzobispo Jorge Bergoglio, le advirtió al entonces presidente Carlos Menem: “La sombra del desmembramiento social se asoma en el horizonte”.
Tedeum del 25 de Mayo: la oposición evocó el discurso de García Cuerva para reclamar diálogo y unidad
Referentes de distintos sectores de la oposición retomaron este lunes el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el tedeum por el 25 de Mayo, y coincidieron en reclamar más diálogo político, menos agravios y una mayor búsqueda de consensos.
Las reacciones llegaron desde el peronismo, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, con mensajes que hicieron eje en la unidad nacional, el valor de las instituciones democráticas, el trabajo y la educación.
“Bien común. Diálogo. Amistad social. Esperanza”, escribió en X el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a una imagen del arzobispo durante la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana.
En la misma línea se expresó la diputada Cecilia Moreau: “Hacer patria es entender que el camino es colectivo, querer que todos los argentinos vivan mejor y generar oportunidades para todos”.
Un día clave para la autoridad de Milei
Milei mira los números de la economía que le son favorables y se ilusiona con que la mano invisible resuelva los problemas que tienen el país y su propio Gobierno. El inconveniente es que en los dos planos los desafíos son múltiples. Y su visión suele ser monofocal y escasamente periférica, así como su atención es puntual y su paciencia, muy limitada.
Esas características se verifican en la sangrienta disputa interna de su espacio, que llegó demasiado lejos y en la que evita involucrarse; en la organización política, que tercerizó, y en la economía, con la que se entusiasma o se desvela en lo macro y relativiza, recorta o desprecia señales de lo micro.
Por eso, a veces en este terreno en el que se considera una autoridad mundial Milei interviene contradiciendo a su equipo y con resultados no siempre positivos, como pasó el año pasado con el desarme de la deuda remunerada del Banco Central, precipitadora del alza de tasas y la volatilidad cambiaria que contribuyeron a poner su gestión al borde del abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent.
Aquella prescindencia, basada en la confianza de que las cosas importantes o los detalles se ordenan con la sola fijación de grandes lineamientos, explica en buena medida que los conflictos estallados a su alrededor hayan llegado tan lejos y que mantengan en vilo no solo a sus apoyos políticos y empresariales sino también a muchos de sus ministros que esperan con inquietud lo que pasará hoy. Una jornada que puede ser crucial para la marcha del gobierno.
Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella
El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora con frecuencia mensual la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en mayo por sexto mes consecutivo. El retroceso para la administración del presidente Javier Milei fue de 1,6% con respecto a abril, mes en el que había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025, con un retroceso que había sido del 12,1%.
La medición de la UTDT (que la realiza a partir de un estudio que confecciona la consultora Poliarquía), se ubicó en mayo en 1,99 puntos. La escala del estudio de la universidad es de 0 a 5 puntos. En abril, el índice había sido 2,02 puntos.
“En términos interanuales, el índice disminuyó 18,7%”, informó la UTDT al difundir el último registro de su índice mensual.
La dura crítica de Bertie Benegas Lynch a Jorge García Cuerva por su discurso en el Tedeum
El diputado nacional Bertie Benegas Lynch cuestionó este lunes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por el discurso que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. A través de la red social X, el legislador libertario lo acusó de “militar con sotana” y lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.
“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió Benegas Lynch. En el mismo mensaje, sostuvo: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar”.
El diputado acompañó sus críticas con imágenes de García Cuerva sonriente junto al exministro de Economía Sergio Massa, la extitular de AySA Malena Galmarini y la exgobernadora santacruceña Alicia Kirchner. Las fotografías corresponden a actividades realizadas entre 2017 y 2023, período en el que García Cuerva se desempeñó primero como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos.
La Cámpora se manifestó en la casa de Cristina y recordó la asunción de Néstor Kirchner un 25 de mayo
La Cámpora activó este lunes una manifestación en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución, para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple allí su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco del caso Vialidad. La concentración se realizó al cumplirse 23 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, hecho que recordó Máximo Kirchner en una publicación en redes sociales.
Los militantes cristinistas colocaron banderas atadas a los postes de alumbrado público ubicados en la esquina del departamento de la también exvicepresidenta de Alberto Fernández. Pasadas las 16.30, la expresidenta los saludó desde el balcón y entonó el Himno Nacional junto a ellos.
“Durante la tarde hubo música, distintas intervenciones y se repartió chocolatada caliente en un clima de encuentro y participación popular, con vecinos, militantes, dirigentes y familias que se acercaron con sus banderas argentinas”, informó La Cámpora en un comunicado.
Del desplante al saludo: Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo
El año pasado, Javier Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo. Esta vez, en cambio, hubo un saludo cordial entre ambos y el gobierno porteño se encargó de destacarlo: difundió imágenes del encuentro e incluyó la escena en el comunicado oficial de la jornada.
La escena de 2025 había ocurrido tras la fuerte disputa electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro en la Ciudad. Poco antes de las elecciones legislativas porteñas -que terminaron con una victoria de Manuel Adorni sobre los candidatos de Pro y del kirchnerismo-, Milei había acusado a Jorge Macri de impulsar una “campaña sucia” y lo había vinculado con la estrategia comunicacional que utilizó el exministro de Economía Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.
Después de aquel desencuentro en la Catedral Metropolitana, Milei incluso compartió el video del momento en sus redes sociales y escribió: “Roma no paga traidores”. En el mismo mensaje habló de dirigentes que “traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita” y cerró con críticas al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de Massa durante la última campaña presidencial y de Pro en la elección legislativa.
El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y presiona con retiros voluntarios
El Gobierno nacional avanza con el plan de reducción del tamaño del Estado, a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados.
Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales de la Casa Rosada. La apuesta para lograr la reducción de la planta de trabajadores está dada, fundamentalmente, en los retiros voluntarios. Algo a lo que ya suscribieron varios organismos y en el correr de las próximas semanas podrían hacerlo aún más. Hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.
Tal como adelantó este medio en marzo pasado, la cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo el Ejecutivo oscila alrededor de los 5000 cargos para el primer tramo del año. Y la mayoría se daría vía los acuerdos voluntarios, lo que acelera los tiempos y protege al Estado de posibles juicios, según apuntan en la administración mileísta.
- 1
La Corte de tres jueces exhibe un récord en la resolución de causas
- 2
El ajuste entra en zona sensible: el gasto no indexado debería caer 6% real para cumplir con el FMI
- 3
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
- 4
Las internas del peronismo recalientan el Senado bonaerense y mantienen frenada media Legislatura