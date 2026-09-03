“Es un buen momento”: invertirán US$100 millones para reactivar una histórica planta de molienda de girasol

Grupo Elementa avanzó con la adquisición de activos industriales de Molinos Río de la Plata en el complejo Santa Clara, en Rosario, Santa Fe, y proyecta invertir US$100 millones para poner en valor las instalaciones y reactivar la planta de molienda. La operación incluye el acopio de cereales y las plantas de molienda y refinación, mientras que Molinos continuará siendo propietario y operador de la planta de envasado. Prevén tomar la operación de las instalaciones en noviembre próximo.

Según informó la compañía, el proyecto apunta a llevar la capacidad de molienda a 465.000 toneladas anuales y la de la refinería de aceites a 170.000 toneladas por año. Durante las obras se prevé la generación de más de 120 empleos directos e indirectos, con la participación de entre seis y siete empresas contratistas de la región. Una vez en funcionamiento, el complejo mantendría entre 60 y 65 puestos de trabajo directo y calificado.

Gastón Saint Paul, socio fundador y director comercial del Grupo Elementa, explicó a LA NACION los motivos que llevaron al grupo a avanzar con la operación. “Entrar dentro de lo que es el proyecto de reactivación de Santa Clara viene 100% alineado con un incentivo muy grande de verticalización del negocio, en donde el foco en la integración de los negocios y en el valor agregado es prioritario dentro de la estrategia de expansión del Grupo Elementa. Eso hace que avancemos en toda la cadena de valor en proyectos que nos permitan tener cierto control de la cadena y participación en los distintos eslabones, con el foco en integrarnos lo más cerca posible del productor y lo más cerca posible del consumidor”, afirmó.

En ese esquema, Saint Paul puso el foco en el programa que el grupo viene desarrollando alrededor del girasol. “Puntualmente, dentro de lo que es el Grupo Elementa hay un programa muy grande derivado de la cadena de valor del girasol, que tiene un objetivo transformador de la cadena girasolera, desde la genética, el I+D y el contacto con el productor hasta los ingredientes que usan las compañías de alimentos a base de girasol”, señaló.

Gastón Saint Paul, socio fundador y director comercial del Grupo Elementa Gentileza

El ejecutivo agregó a que a esto se suma la escala del programa y del proyecto, que arrancó hace un par de años con una firma llamada Eliantus, implica tener posición sobre activos estratégicos, como es Santa Clara, y de cierta escala, que permitan no depender del mercado ni ser autosuficientes en todo lo que es la generación de materias primas y, lógicamente, tener el control de industrias de cierto nivel de eficiencia que les permitan ser competitivos.

La compañía indicó que, como parte del acuerdo, Elementa y Molinos establecieron una relación estratégica de largo plazo que contempla servicios de molienda de girasol, abastecimiento de aceite crudo de girasol y refinación de aceites de girasol y soja, entre otras actividades. Molinos conservará, en tanto, la propiedad y la operación de la planta de envasado de Santa Clara.

“Producto de la necesidad de integración, es que Elementa entra en este proyecto de Santa Clara, enfocado en reactivar la molienda de girasol, que se desactivó en 2015. Este proyecto, lógicamente, viene acompañado de una refinería de aceites que está dentro del parque industrial de Santa Clara, de una red de acopios y capacidad instalada disponible para el manejo de granos y demás, que es parte de la misma cadena, que le da más sentido todavía a la integración y que nos permite diferenciarnos de ciertos competidores”, sostuvo Saint Paul.

Elementa ya tiene operaciones vinculadas con la producción, industrialización y comercialización de alimentos. Según la información de la empresa, el grupo está integrado por Elementa Foods, Puerto Arroyo Seco, Camilo Ferrón Chile, Integrando Valores y Eliantus, tiene bases de operación y/o activos en seis países de América y canales comerciales y de distribución en más de 25 países.

“Parte del rol nuestro es trabajar en esa integración y Santa Clara viene a cumplir un rol protagónico dentro de lo que es la operación industrial del Grupo Elementa”, destacó.

Grupo Elementa adquirió a Molinos Río de la Plata activos del complejo Santa Clara, en Rosario Gentileza

Según dijo, Santa Clara, en su totalidad, desde la molienda hasta el refinado, viene a traer mucha eficiencia y sinergia al grupo, en donde permite ser eficientes en cada lugar, agregar valor sobre las materias primas más cerca del origen y replanificar toda la estrategia comercial del grupo. “Fue un estímulo muy grande a la hora de tomar la decisión de avanzar: las sinergias que le traía al grupo tener la operación full de este complejo industrial”, destacó.

El ejecutivo también se refirió al momento elegido para realizar la inversión. “Es un buen momento hoy para invertir en todo lo que son derivados de girasol. Las perspectivas globales del mercado de girasol y las distintas estructuras de margen de la cadena hoy hacen mucho más atractivo participar activamente de la misma”, dijo.

Uno de los objetivos es que la reactivación permita aprovechar la próxima campaña. “El proyecto de Santa Clara requiere de un tiempo aceptable de reactivación y que nos permitiría en la campaña próxima de girasol en la Argentina estar operativos, a diferencia de otros proyectos greenfield, que requieren bastante más tiempo de puesta en marcha y no permitirían capturar la estructura del mercado que nosotros estamos viendo y que entendemos se va a mantener por los próximos dos años”, afirmó.

La incorporación de Santa Clara permitirá a Elementa cuadruplicar su capacidad industrial y fortalecer su presencia en uno de los principales polos agroindustriales de la Argentina. “Todo esto se traduce en sinergia, crecimiento en volumen en la región, en abarcar mercados nuevos, en abastecer mejor a los distintos clientes que abastecemos en la región y, por ende, en mejorar los márgenes y la eficiencia del negocio”, concluyó.