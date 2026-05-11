“Es urgente descomprimir”: siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a Brasil

EL CALAFATE, Santa Cruz.- A un mes de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmara la detección de casos de scrapie clásico en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos, el sector agroexportador ovino de la Patagonia enfrenta una realidad crítica caracterizada por una saturación operativa sin precedentes. Si bien el viernes al mediodía se compuso la operación hacia Túnez, aún resta la apertura de Brasil, el segundo mercado en importancia, después de la Unión Europea.

La enfermedad, una patología neurodegenerativa mortal para ovinos y caprinos, nunca había sido detectada en la Argentina, razón por la cual el país era libre de scrapie, lo cual alteró el estatus sanitario nacional provocando el bloqueo de diversos destinos de exportación. La situación generó que se deban emitir nuevos certificados sanitarios para cada país, un trámite lento y engorroso que involucra a entidades de cada país con el que se encuentran firmados acuerdos comerciales.

En este contexto, Juan Uccelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia, (Cafropat), que nuclea a las plantas responsables del 70% de la faena en esta región, advirtió sobre las dificultades extremas que atraviesa el sector. Según Uccelli, aunque Túnez ha reabierto sus puertas para la carne ovina argentina desde el viernes, la operatoria sigue siendo sumamente compleja.

“Hoy Túnez ya está abierto, solo restringieron la compra a la zona donde aparecieron los problemas en el norte del país, se destrabó hoy (por el viernes). Son trámites engorrosos, el Senasa puso la mejor buena voluntad, pero son trámites que pasan por muchas manos y por eso se pierde mucho tiempo”, explicó Uccelli a LA NACION.

La situación en la región patagónica es paradójica, dado que el mayor porcentaje de exportación ovina argentina se origina aquí, y si bien no es una zona afectada por la enfermedad, sí fue la más afectada por las complicaciones que se generaron para la exportación. Al quedar en suspenso el estatus de país libre de scrapie, las autoridades se vieron obligadas a renegociar las condiciones sanitarias bilaterales mercado por mercado.

Impacto

El caso de Brasil es quizás el más representativo de la frustración exportadora actual. “Con Brasil sabemos que está casi todo acordado, hace dos semanas. Senasa hizo todo y su equipo técnico tiene la mejor voluntad, pero aún no se destraba en Brasil”, detalló Uccelli.

La demora en restablecer los flujos comerciales ha generado un cuello de botella logístico. La falta de salida hacia el mercado brasileño ha obligado a los frigoríficos a mantener la mercadería en cámara, un recurso finito que ha llegado al límite.

“Fue justo en el momento de entrega importante de mercadería que vino el freno y nos encontramos que toda la secuencia que teníamos prevista se frenó. En algunos casos, hasta hubo que bajar la carga y traerla para el sur. Se siguió faenando hasta donde se pudo; ahora ya se está al límite. Es urgente descomprimir”, sentenció el director ejecutivo de Cafropat.

El impacto del scrapie no se limita a la carne, sino que ha alcanzado a toda la cadena de subproductos y derivados. La preocupación central de los productores ovinos es que la respuesta estatal se base exclusivamente en medidas punitivas, como el rifle sanitario o la clausura de establecimientos, lo cual, según advierten, incentivaría la falta de denuncias y complicaría la erradicación definitiva.

Renegociar contratos lleva tiempo de gestiones LGAndrade

Ante este escenario, Uccelli mantiene una postura cautelosa pero optimista, insistiendo en la necesidad de blindar la zona sur mediante la barrera sanitaria para el scrapie. “Soy de los que creen e insisten en reflotar la idea de una barrera sanitaria, teniendo en cuenta que la producción y la exportación están en la Patagonia. Es lo que se debería defender”, remarcó.

Valoran gestiones del organismo sanitario

Para el sector, el tiempo apremia y cada jornada sin una resolución definitiva con Brasil se traduce en una mayor presión para las plantas frigoríficas, que hoy ven limitada su capacidad de respuesta ante una demanda externa que, a pesar de las restricciones, sigue vigente.