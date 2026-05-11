“De mayor escala del mundo”: Molinos Agro presentó un anteproyecto para invertir US$800 millones en un gigantesco complejo portuario e industrial

Molinos Agro, uno de los principales procesadores de poroto de soja de la Argentina con una capacidad para moler 6 millones de toneladas por año, presentó a la Comuna de Timbúes, cerca de Rosario, un anteproyecto para invertir US$800 millones en un complejo portuario en ese lugar, a la vera del río Paraná. Sería el “de mayor escala del mundo”, según detalló la comuna.

La iniciativa, según pudo saber LA NACION, se presentó porque la compañía había solicitado a la comuna el cambio de uso del suelo de un terreno de unas 150 hectáreas que hace unos años compró a la empresa global de fertilizantes Nutrien. Sin embargo, fuentes de la compañía aclararon que, si bien el anteproyecto tuvo la debida presentación, la inversión “no está confirmada”. Agregaron: “Es un anteproyecto en evaluación”.

En febrero pasado, Molinos Agro presentó una nota de prefactibilidad para cambiar el uso de suelo de terrenos adquiridos en Timbúes y luego, en abril pasado, firmó un acuerdo con la Comuna para instalar su complejo denominado “Complejo Portuario Industrial Molinos Timbúes”.

De acuerdo al detalle de la iniciativa, este “contempla la construcción de hasta tres líneas de procesamiento y molienda de oleaginosas con capacidad individual de 12.000 a 15.000 toneladas diarias, capacidad de almacenamiento de aproximadamente un millón de toneladas de granos y oleaginosas, dos muelles para buques Panamax/Neopanamax, muelle de descarga de barcazas, central de cogeneración de energía eléctrica de 55 MW, planta de tratamiento de aguas y efluentes, y toda la infraestructura logística complementaria”.

Más del 90% generado se destina al mundo Captura

La comuna aprobó todo por una ordenanza y destacó que, de concretarse la totalidad de las etapas previstas,” el emprendimiento constituirá el complejo de molienda de oleaginosas de mayor escala del mundo, con una rotación proyectada cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales y una inversión mínima comprometida de US$800.000.000, generando un mínimo de 350 puestos de trabajo directos en etapa operativa”.

En rigor, además de la generación de esa cantidad de puestos de trabajo, el anteproyecto prevé la realización de infraestructura vial y aportes a la educación local. El inicio de las obras se realizaría, según la ordenanza, dentro de los 24 meses desde la obtención de todas las autorizaciones nacionales y provinciales necesarias, según la ordenanza de la comuna. La compañía, según la ordenanza, se obliga a “poner en funcionamiento la primera etapa del proyecto dentro de los 3 años desde el inicio de obra”.

El establecimiento de San Lorenzo Captura

Para recordar, en diciembre pasado la compañía inauguró en San Lorenzo, Santa Fe, la ampliación de la capacidad de molienda de girasol en la Línea 1 de producción de su complejo instalado en ese lugar. Lo hizo tras desembolsar US$12 millones.

Según había informado la empresa, esto permitirá alcanzar una capacidad de molienda de girasol de aproximadamente 500.000 toneladas anuales. En esa oportunidad agregó que tendrá así una participación superior al 10% del procesamiento anual.

En la planta San Lorenzo la compañía integra la molienda de soja y girasol con el Puerto San Benito, desde donde se embarca el 90% de sus ventas al exterior. Es un complejo que ya contaba con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año y exportar 2 millones de toneladas de cereales (maíz y trigo).

La última inversión permitió alcanzar una capacidad de molienda de girasol de aproximadamente 500.000 toneladas anuales

De acuerdo con información de la compañía, posee más de 3000 proveedores de distintos lugares del país. Según la firma, desde su puerto San Benito “se embarca el 5% del comercio mundial de harina de soja, el 4% del aceite de soja comercializado en el mundo y, además, se exportan prácticamente 2 millones de toneladas de cereales”. Más del 90% de su volumen se destina a unos 50 destinos del mundo.