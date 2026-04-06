Cifras oficiales: volvió a bajar el rodeo vacuno y el país perdió 3,3 millones de animales en tres años

La Argentina perdió en 2025 un total de 704.000 cabezas de ganado vacuno, según cifras oficiales conocidas hoy en la web de la Secretaría de Agricultura. Con esta nueva caída, en tres años, desde 2022, el país, en medio de diversas contingencias climáticas como la sequía de ese año, malas políticas de entonces y hasta inundaciones que forzaron ventas, redujo en 3,3 millones de animales su rodeo. Al cierre del 31 de diciembre de 2025 el país contaba con 50.920.790 cabezas. La novedad sobre el rodeo se conoció en un momento de muy buenos precios para la producción y en un marco donde no hay ninguna traba para exportar ni intervención en el mercado.

En detalle, en 2025 hubo mermas en los stocks de vientres, terneros/as y subas en novillitos, por ejemplo. Agricultura señaló: “El análisis y validación de la consulta de las existencias de bovinos al 31 de diciembre del 2025 del Sistema Informático de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) del Senasa, en conformidad con lo establecido en la resolución exMAGyP Nº 105/2019 y la Disposición exSSG 6/19, cerró en 50.920.790 cabezas. La cifra representa una baja del 1,36% del rodeo nacional (-704.000 cabezas)”.

Ante una consulta de LA NACION, Víctor Tonelli, un analista ganadero, indicó que entre 2022 y 2025 la pérdida de stock se ubicó en 3,3 millones de cabezas, de las cuales 1,44 millones fueron vacas (vientres en producción).

Según el experto, esta es la causa que llevará, a partir del inicio de un ciclo de retención de hacienda, a que en los próximos tres años se registre menos oferta “hasta que los efectos de la recuperación del stock den frutos”.

En opinión de Tonelli, la merma del stock en los últimos años fue “básicamente por el clima” y el “desestímulo en 2023 por las políticas desastrosas del gobierno de Alberto Fernández, que mantuvo un tipo de cambio al 50% de la realidad y una prohibición de exportar siete cortes populares, entre otras medidas”. Esa decisión le puso en su momento un freno a la venta al exterior de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.

Víctor Tonelli, analista ganadero, indicó que entre 2022 y 2025 la pérdida de stock se ubicó en 3,3 millones de cabezas, de las cuales 1,44 millones fueron vacas (vientres en producción) fabian-malavolta-16567

El consultor recordó que, para la actividad ganadera, recién a finales de 2024 los precios comenzaron a ser positivos y en 2025, si bien el escenario era mejor, las fuertes lluvias de otoño-invierno forzaron el envío de animales a faena. Luego señaló: “En octubre pasado, con una primavera a pleno y el resultado eleccionario que confirmó la gobernabilidad de Milei, que mantiene libre a las exportaciones, los ganaderos comenzaron el proceso de retención que va a durar, como mínimo, tres años con ofertas restringidas”.

Indicadores

Según las cifras oficiales, en 2025 el resultado del stock terneros/as fue de 14.405.022 animales, una baja de 198.000 cabezas, o 1,4%, respecto al año anterior. Agricultura se refirió a este punto: “Este resultado se explica porque estos animales provienen, en su mayoría, de nacimientos ocurridos durante el invierno de 2025, producto de los servicios sobre las vacas de la primavera del 2024, período en el cual ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud (-1,4%)”.

Más allá de la merma, el reporte destacó la relación terneros/vacas, esto es cuántos terneros se lograron por vaca. Si bien con el 65,2% el indicador se mantuvo igual a la medición anterior en términos porcentuales, este se ubicó por encima del promedio de la serie 2007-2025, que da 62,3%. El número fue el segundo registro en importancia después del récord histórico en cantidad total de terneros logrados en la ganadería del país, con el 66,7% en 2022.

La mejora de la relación terneros/vacas fue valorada por el informe de Agricultura de esta manera: “Si bien este resultado implica una reducción del stock, se mantiene la tendencia de mejora en la relación ternero/vaca, lo que significa mayor eficiencia reproductiva”.

En este contexto, en el análisis de lo ocurrido el año pasado se indicó una caída en la cantidad de vientres (vacas y vaquillonas) de 516.000 cabezas o un 1,8%. El informe amplió: “Este comportamiento resulta esperable, dado el nivel de faena de hembras registrado en 2025. No obstante, la caída del rodeo de vientres es menor a la observada en los dos períodos previos, cuando la disminución promedió las 850.000 cabezas anuales”.

Hay un buen momento de precios

En cuanto a la faena de hembras, Tonelli expresó a este medio que en 2025 fueron 2,4 millones de vacas y cuatro millones de vaquillonas y terneras que representaron, al sumarse 6,4 millones de cabezas, el 47,4% del total de la faena. Indicó que este último porcentaje quedó parecido al 47,7% de 2024 y menor al 48,1% de 2023.

Respecto de los machos, en tanto, el relevamiento oficial detectó un aumento de unos 57.000 animales, una mejora del 1%. Precisó que “este resultado se explica por una caída de alrededor de 120.000 novillos (-5,4%), más que compensada por el aumento de 165.000 novillitos (3,6%) y de 11.600 toritos (MEJ: 3,4%)”.

Por último, el informe remarcó que hay perspectivas alentadoras para la actividad. “En un contexto como el actual, de demanda sostenida, reflejada en los precios de la hacienda y en los márgenes económicos positivos, sumado a una ya marcada retención de animales, tanto de vientres como de categorías destinadas a faena, y considerando las restricciones propias de los tiempos biológicos de la producción bovina, es esperable que en los próximos años se consoliden resultados positivos tanto en la productividad del rodeo como en los niveles de producción de la ganadería”, indicó.