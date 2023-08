escuchar

En medio de la situación que atraviesa el sector de los insumos, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) alertó que, de no solucionarse el problema de la importación, en tres semanas podría cortarse la línea de producción del alimento para mascotas, pero sobre todo estaría muy “comprometido” el negocio de las exportaciones. A esto se le suma un stop de pagos al exterior que generó esta semana la incertidumbre económica que se vive en el país.

“La situación se agudiza mucho, hay muchas materias primas que faltan y esto se empieza a notar: se acortan los plazos. Estamos a tres semanas vistas de paradas de planta, sobre todo en algunos casos de mascotas que están muy complicados con las materias primas”, explicó Francisco Schang, gerente de Caena.

La última semana no hubo avances en la liberación de las Siras [Sistema de Importaciones de la República Argentina] por lo que, además, comenzaron a notar que se empezaron a frenar los pagos. “Esto no había pasado hasta el momento, lo cual nos parece grave. Las Siras que estaban aprobadas se vencen: salen las fechas y te dicen que están listas para pagar hoy, por ejemplo, pero después te las rolean 7 o 15 días más. Esto sucedió esta semana, es nuevo”, resumió el gerente de la cámara.

Desde Caena explicaron que el mayor problema se da en aquellos alimentos para exportación Shutterstock

La industria de la nutrición animal exporta 200 millones de dólares por año. “Es poco para la economía del país, pero para nosotros es todo. De eso, 160 millones de alimentos para mascotas y 40 millones del resto de grandes animales. Todos estos vaivenes lo que más compromete es la exportación”, precisó.

“Hubo mucho reemplazo de las materias primas, pero mucho que no se puede reemplazar, porque está el tema del registro de los productos que no se pueden hacer con otra composición. Se tiene que respetar esa composición, no puedo modificarla. Si tengo un producto registrado en el Senasa con una composición y después no consigo esa materia no puedo salir a la venta con otra”, explicó para ilustrar la gravedad de la situación.

Si bien aclaró que al límite de faltar el alimento para las mascotas no se llegaría, esto sí “compromete mucho” el escenario y el entorpecimiento se trasladaría a los precios al consumidor que paga el producto. Esta situación, explicó, trae aparejado un problema de fondo con el proveedor externo que espera que los pagos se realicen entre los 90 o 180 días, que son las fechas a término. “De repente le tenés que decir que le vas a pagar una o dos semanas más tarde, pero que tampoco es seguro, con lo cual se suma a un problema más porque te denuncia por falta de pago, esto genera un impacto en los puntos negativos en las aseguradoras. Estamos quedando muy mal con todos nuestros proveedores y a nivel exportación te complican porque no podés cambiar las condiciones todos los días, porque, si no el comprador del exterior no te compra nunca más. No entregar a tiempo es perder el mercado”, dimensionó.

LA NACION consultó sobre este tema en la Secretaría de Comercio, cartera que conduce Matías Tombolini. Allí indicaron que, si bien “puede haber algún atraso, por ahora los procesos funcionan normalmente”.

Desde Caena ampliaron que por mes solicitan un caudal de 35 millones de dólares para poder operar normalmente. “Para la industria no es nada, no mueve la ecuación de nadie, pero con eso nosotros abastecemos a los sectores de las carnes, leche, huevos, mascotas, acuicultura; todo lo que es nutrición animal. Si se frena lo nuestro se frena todo. Por eso es tan importante nuestro reclamo, porque si frenás la materia prima que va a tener incidencia en la proteína estás jugando con fuego, porque en definitiva eso se va a trasladar a precio”, apuntó.

En la cámara se esperanzaron con tener una respuesta en la semana próxima Shutterstock

Schang remarcó que la situación cada vez se agudiza más, por lo que esto generó preocupación en la cadena y cuanto más se frene más compromete al mercado en general. “Esperamos tener una respuesta rápida en la semana que entra, porque hasta ahora está bastante frío el tema y no hay ninguna respuesta”, amplió. Señaló que con este escenario la Argentina lo que hace es regalar oportunidades para que otros países vendan sus productos. “Esto es bastante angustiante en algún punto”, puntualizó.