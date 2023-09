escuchar

SANTA FE.- Mientras los trabajadores de Vicentin concretaron este jueves una nueva marcha, la segunda en la semana, en defensa de los puestos de trabajo y un expresivo “No al cierre” de la empresa concursada, uno de los integrantes del directorio de la firma agroexportadora advirtió que hasta el momento no hay ningún inscripto en el registro de interesados en administrar la compañía, como lo estableció la decisión del juez en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, en la resolución que rechazó la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso preventivo.

La advertencia es precisa: si hasta el viernes 29 de este mes (último día hábil de septiembre) ningún interesado se anota en el registro, como lo establece el período de concurrencia (“cramdown” o salvataje), estaría allanado el camino para que el juez de la causa decrete la quiebra de la agroexportadora.

“Nosotros vamos a estar en el cramdown. No vamos a permitir que la compañía carezca de una propuesta seria y estamos seguros que somos los únicos que la podemos formular. Pero si no tenemos con quien competir esa oportunidad no existe”, explicó esta mañana en declaraciones a Radio Universidad el director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain.

No obstante, la decisión del juez Lorenzini está sujeta a revisión de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, por la presentación que concretó horas atrás la concursada. Al respecto, Bougain indicó que, si bien la apelación fue concedida, la resolución del juez “estableció que mientras se resuelve la cuestión principal (el plazo para la presentación de ofertas) se mantiene, se ejecuta. Es decir, que “además de la decisión irresponsable de no homologar el acuerdo con los acreedores, el juez indicó que los plazos no se van a suspender hasta que la cámara resuelva”, amplió.

Hoy se volvió a realizar otra movilización hasta Reconquista, donde está el juzgado de Fabián Lorenzini Gentileza de Silvio Batistuta

Ante una consulta, el directivo sostuvo: “Estamos rogando que alguien se inscriba porque, como se sabe, para que el cramdown funcione hace falta que se presente al menos una empresa distinta de la concursada. Se llama concurrencia por eso: va la concursada con lo que puede ser una nueva propuesta pero con alguien, porque de lo contrario esto termina en la quiebra”.

Consideró necesario que se entienda que el plazo otorgado para la vigencia del salvataje es exiguo porque “formar una decisión en una compañía grande siempre demanda tiempo. Los plazos son demasiados exiguos. Este plazo vence el viernes de la semana que viene”.

“Hasta la fecha no hemos tenido confirmación de nadie que se vaya a inscribir. Todos suponen que alguien va a venir, pero veremos si ello ocurre”, agregó.

Bougain también expuso su opinión sobre la resolución de Lorenzini: “Nos sorprendió tremendamente, porque se sabe que los jueces fallan de acuerdo a lo que dicen las normas y las normas no le permiten fallar como falló. Tenía en el incidente de homologación de cinco contestatarios del acuerdo, cuatro del sector público (Afip, Banco Nación, Banco Provincia y Bice) y un acreedor privado. Sin embargo, el juez tomó informes privados. Nosotros sabemos que nuestra propuesta es dura pero es la mejor posible, la que más se adecua al complejo mundo de las relaciones de Vicentin. Por eso, con un expediente ordenado, muy claro, la única salida posible era exactamente la contraria a la que tomo el juez”.

Los trabajadores se concentraron frente al complejo industrial de la empresa en Avellaneda y marcharon hacia Reconquista en caravana Silvio Batistuta

Finalmente, se refirió a comentarios sobre un supuesto interés de la conducción del Banco Nación de buscar una solución al tema. “Sería bueno preguntarse si el Banco Nación va a poner plata o quién va a poner plata. Administrar lo que hay no conduce a pagar a los acreedores. El fin de presentarnos en concurso fue solucionar el tema y repagar. Ojalá no venga un improvisado que se dedique a administrar lo que hay y entregar la compañía vacía”, alertó Bougain.

Movilización

En tanto, trabajadores de Vicentin concretaron esta mañana una nueva marcha hasta los Tribunales de Reconquista. A las 8, por segunda vez en dos días, empleados del grupo se concentraron frente al complejo industrial de la empresa en Avellaneda y desde allí se movilizaron por la avenida Oro Blanco a Reconquista. Frente al Palacio del Poder Judicial desplegaron banderas y repitieron la consigna: “No al cierre de Vicentín” y otras en defensa de las fuentes de trabajo. Luego de entonar el Himno Nacional se desconcentraron.