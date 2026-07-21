Estuvieron Sturzenegger y Quirno: el posible cambio en el financiamiento del instituto que promociona la carne se coló en un selecto almuerzo en la Rural

A las 13 en punto, este martes el movimiento en uno de los accesos laterales del predio ferial de Palermo rompió con la rutina de la Exposición Rural. Custodiados por personal de seguridad de la Nación y de la entidad, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ingresaron al predio y se dirigieron directamente al Restaurante Central. Ambos descendieron del vehículo por la puerta trasera del lugar y fueron sin escalas hacia la mesa que los esperaba junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Lo que comenzó como un almuerzo de agenda abierta terminó teniendo un tema que sobrevoló buena parte de las conversaciones: el futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), un organismo que el Ministerio de Desregulación tiene bajo análisis y cuyo esquema de financiamiento, hoy con aportes obligatorios que deben hacer productores y la industria frigorífica, podría modificarse de manera profunda para que pasen a ser voluntarios. Ante una consulta de LA NACION, las partes involucradas negaron, pese a lo que pudo saber este medio, que se haya hablado puntualmente del organismo.

En tanto, trascendió que la Mesa de Enlace, criadores y la industria frigorífica trabajan en un documento para rechazar cualquier cambio en el financiamiento del Ipcva.

Del encuentro participaron, además de Sturzenegger y Quirno, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe. Por la SRA estuvieron el presidente, Nicolás Pino; la vicepresidenta segunda, Eloísa Frederking; y el director y coordinador de la Comisión de Carnes, Carlos Odriozola.

El presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino saluda al canciller Pablo Quirno SRA

El vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no integró esa mesa ya que no fue invitado. Compartió el almuerzo en otra mesa, con integrantes de su lista, entre ellos Santos Zuberbuhler y Santiago del Solar. Vale recordar que en septiembre próximo Pereda enfrentará en elecciones a Pino.

En la mesa principal, la cantidad de asistentes hizo que el almuerzo se fragmentara en distintas conversaciones, según confiaron fuentes al tanto de lo que allí sucedió. Se habló de temas generales del sector agropecuario, de iniciativas que hoy atraviesan el Congreso y de la agenda habitual entre el Gobierno y las entidades rurales. “Abordamos temas de interés para el sector agropecuario y para el desarrollo del país, la situación actual del agro y el futuro productivo de la Argentina. La reunión se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo, confirmando la importancia de sostener espacios de intercambio entre el sector público y el privado para impulsar políticas que fortalezcan la producción, la inversión y el crecimiento del país. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el diálogo institucional y el trabajo conjunto con las autoridades nacionales en favor del desarrollo del campo y de toda la Argentina”, publicaron en la red social de la entidad.

Sin embargo, entre los dirigentes se manejaba la posibilidad de que Sturzenegger les anticipara si va a avanzar sobre el futuro del Ipcva. Desde que comenzó la Exposición, en los pasillos de la Rural venían circulando versiones sobre un proyecto de ley impulsado desde el Ministerio de Desregulación que modificaría la Ley 25.507 y reemplazaría el actual sistema de aportes obligatorios por uno de contribuciones voluntarias.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, habla con el ministro Federico Sturzenegger SRA

Horas antes del almuerzo, en una entrevista con Valor Agregado Agro, Odriozola había expresado esa “preocupación”. Según explicó, eliminar el financiamiento obligatorio pondría en riesgo la sustentabilidad del organismo, ya que difícilmente los productores continúen aportando de manera voluntaria. También remarcó que “el Ipcva es uno de los organismos de promoción más pequeños en comparación con sus equivalentes internacionales”, donde los aportes suelen ser obligatorios e, incluso, complementados con fondos estatales. Actualmente, el aporte ronda los $1170 por animal faenado y parte de esos recursos también contribuyen a cubrir gastos operativos del Senasa.

Dijeron que la reunión fue en un tono cordial SRA

El debate por el futuro del organismo divide posiciones dentro de la cadena cárnica. Mientras algunos sectores consideran que el esquema obligatorio debe mantenerse para garantizar la promoción internacional de la carne argentina, otros sostienen que los aportes deberían quedar librados a la decisión de cada actor de la actividad.

Según distintas fuentes del sector, el tema también estuvo presente la semana pasada durante un almuerzo que mantuvo Karina Milei con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina. Aunque desde el Ministerio de Desregulación no confirmaron oficialmente el contenido del proyecto, el borrador que circula entre referentes del sector propone una modificación integral del sistema de financiamiento del Ipcva. La iniciativa sustituye los actuales artículos 14 y 15 de la Ley 25.507 para crear un Fondo de Promoción integrado principalmente por contribuciones voluntarias, además de donaciones, legados, ingresos por servicios técnicos y rentas financieras.

Karina Milei estuvo días atrás en un almuerzo del Ipcva IPCVA

El texto también establece un régimen de transición. Hasta el 30 de septiembre de 2027 convivirían los aportes obligatorios con las contribuciones voluntarias. Desde el 1° de mayo de ese año se reducirían los topes de las contribuciones exigidas a productores y frigoríficos y, finalmente, a partir del 1° de octubre de 2027 cesaría definitivamente la obligatoriedad de los aportes.

La propuesta instruye además al Senasa y a la Secretaría de Agricultura a “cesar” de aplicar percepciones y dejar de recaudar esos fondos desde esa fecha. Prevé que cualquier importe cobrado posteriormente sea reintegrado a los aportantes, salvo que estos manifiesten expresamente su voluntad de convertirlo en una contribución voluntaria.

Recibimos la visita del canciller, @pabloquirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, @fedesturze; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, @FernandoBrun_Ar; el secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83; el… pic.twitter.com/83ZnDgynqP — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) July 21, 2026

Según pudo saber este medio, la Mesa de Enlace, las asociaciones de criadores y representantes de la industria trabajan en un documento conjunto para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por Sturzenegger. El pronunciamiento cuestionará el cambio hacia un esquema de aportes voluntarios y defenderá la continuidad del actual sistema de financiamiento del Ipcva al considerar que resulta clave para sostener las acciones de promoción de la carne vacuna argentina en los mercados internacionales.