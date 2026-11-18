Con la mirada puesta en los desafíos que enfrenta el agro y en las herramientas para anticiparse a ellos, se realizó la XXIV edición del Premio LA NACION-Galicia a la Excelencia Agropecuaria. Bajo el lema “Innovar para anticiparse al futuro”, el encuentro reconoció a empresas y referentes que se destacan por transformar sus actividades, incorporar nuevas tecnologías y generar valor en el sector.

En una noche dedicada a celebrar el talento y la capacidad de transformación del sector, Establecimientos La Negra se quedó con el máximo galardón: el Premio Oro, que distingue al ganador más destacado entre las ocho categorías de la competencia.

En esta edición se presentaron más de 260 empresas, una cifra que refleja el dinamismo de una actividad que busca adaptarse a escenarios cambiantes, incorporar tecnología, mejorar sus procesos y generar nuevas oportunidades. La ceremonia fue conducida por Viviana Valles y se transmitió en vivo a través de lanacion.com, YouTube Live y Facebook Live.

Este año, el premio puso el foco en quienes impulsan la evolución del agro a través de la tecnología, la innovación, la sustentabilidad y nuevas formas de agregar valor, donde productores, empresas y emprendedores buscan anticiparse a los desafíos y contribuir a una industria más competitiva, eficiente y conectada con el mundo.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Roberto Bisang, profesor consulto e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; Matilde Bunge, productora agropecuaria y exvicepresidenta de CREA; Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando; Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, y José del Rio, director de Contenidos de LA NACION. Fue el 26 de octubre pasado cuando el jurado se reunió para evaluar las postulaciones y definir a los ganadores.

Las ocho categorías en competencia fueron Agricultura Extensiva, Apertura al Mundo, Gestión Sustentable, Industria Agroalimentaria, Innovación Tecnológica, Producción Animal, Productor de Economías Regionales y Servicios para la Producción. Además, se entregaron dos menciones especiales y dos reconocimientos a la trayectoria.

Los premios

La primera distinción de la noche correspondió a Agricultura Extensiva, donde El Alpataco de Grupo Boehler se impuso frente a Hijas de Juan Harriet SA y VG Agronegocios.

El Alpataco SA es una de las unidades productivas del Grupo Boehler, dedicada a la agricultura extensiva de alta escala y precisión en zonas semiáridas de Córdoba y San Luis. Su actividad se concentra en la producción de granos, especialmente maíz y soja, y en el desarrollo de sistemas de siembra sustentables. En 2019, al sur de Villa Mercedes, puso en marcha un proyecto de riego por pivotes alimentados con energía solar y el apoyo de grupos electrógenos. La iniciativa permitió mejorar la productividad de cultivos como el maíz en suelos arenosos y duplicar los rendimientos sin duplicar los costos de implantación. Según la información presentada, el 80% de la energía utilizada proviene de fuentes limpias.

De manos de Cristian Mira, editor del suplemento Campo de LA NACION, y Fernando Bertello, editor digital de LA NACION Campo, el premio fue recibido por Raúl Luis Boehler, director y socio de El Alpataco de Grupo Boehler, que agradeció al jurado por el reconocimiento y felicitó a las demás empresas participantes. “Estar acá ya es un premio. Para nosotros, haber llegado hasta esta instancia significa que ya ganamos”, expresó. Luego destacó el carácter familiar de la empresa y el compromiso del equipo de trabajo: “Hoy me toca ser la cara visible de una empresa familiar integrada por mi papá, mis hermanas, mi cuñado, mis primos y amigos, además de un equipo de más de 30 personas que trabajamos juntos. Gracias a su compromiso y responsabilidad, podemos crecer un poquito más cada año y seguir apostando por el campo argentino y por la innovación. Este premio también les pertenece a ellos”.

Raúl Luis Boehler, director y socio de El Alpataco de Grupo Boehler, que ganó en Agricultura Extensiva Fabian Malavolta

En la categoría Apertura al Mundo, el ganador fue Manila SA, que compartió la terna con La Estacada y Unión Agraria. Se trata de una empresa patagónica que se dedica al cultivo, procesamiento y exportación de trucha arcoíris, un producto premium que logró posicionar tanto en las principales cadenas de supermercados de la Argentina como en el mercado estadounidense. Con un equipo de 64 personas, combina décadas de experiencia en acuicultura y producción con prácticas ambientales vinculadas al cuidado del entorno. En 2025 duplicó sus exportaciones y durante 2026 continuó creciendo: entre enero y septiembre registró ventas externas un 28% superiores a las del mismo período del año anterior. También concretó su primera venta de ovas a Japón.

Agustín Bergés, gerente Comercial de LA NACION, entregó la estatuilla a Silvestre Piñero Pacheco, presidente de Manila SA, quien agradeció la distinción y señaló: “En Manila hacemos lo mismo que hacen todos ustedes: convertimos granos en carne. Cambia el paisaje, no el oficio. Nuestro campo es un lago, nuestros corrales son jaulas”. El empresario explicó que la actividad se desarrolla en aguas puras y cristalinas, con temperaturas ideales, y destacó el crecimiento de las exportaciones. También agradeció a los 64 trabajadores de la compañía por su esfuerzo diario, tanto en los centros de cultivo como en la planta y las oficinas. “Este premio es de Manila, pero también es en nombre de toda la acuicultura argentina, porque tenemos mucho para crecer. Ojalá sirva esto para que más argentinos sepan que en nuestros lagos también se siembra, se cosecha y se exporta con calidad”, dijo.

Agustín Bergés, gerente Comercial de LA NACION, entregó la estatuilla a Silvestre Piñero Pacheco, presidente de Manila SA, que ganó en Apertura al Mundo Fabian Malavolta

En esta misma categoría, el jurado otorgó una mención especial a Hierbas Patagónicas SRL, en reconocimiento a su trabajo de producción y exportación de aceites esenciales provenientes de plantas nativas de la Patagonia. Con 26 años de trayectoria, la empresa está radicada en Esquel y procesa materia prima vegetal proveniente de distintos puntos de la región. Sus productos se utilizan en aromaterapia, perfumería y cosmética, y llegan a mercados de Brasil, Estados Unidos y varios países de Europa. Su modelo de trabajo involucra procesos de producción y transformación que buscan cuidar el ambiente y las comunidades locales, además de promover la cooperación con investigadores científicos, compañías y emprendedores.

El reconocimiento fue entregado por Santiago Traynor, gerente de Negocio Eventos y Content Lab de LA NACION, a Sergio Sepiurka y Héctor Menoyo, socios gerentes de la firma. Sepiurka expresó: “Recientemente nos hemos convertido en la primera empresa argentina miembro de la Union for Ethical BioTrade, que es una organización internacional holandesa que verifica, justamente, las cadenas de aprovisionamiento de las empresas de perfumería más importantes del mundo. Agradecemos y queremos compartir esto con nuestros clientes, que desde hace 26 años forman parte de nuestra evolución y crecimiento. Sentimos una alegría especial en este momento por compartir aquí tantas cosas que huelen bien en la Argentina y por celebrar juntos, en plena comunión emprendedora, una cierta forma de ser argentinos”.

Una mención especial en la categoría Apertura al Mundo recibió Hierbas Patagónicas SRL. Sergio Sepiurka y Héctor Menoyo, socios gerentes de la firma, recibieron la distinción de manos de Santiago Traynor, gerente de Negocio Eventos y Content Lab de LA NACION Fabian Malavolta

Antes de continuar con las categorías, LA NACION y Galicia entregaron un reconocimiento especial a la Sociedad Rural Argentina (SRA) por sus 160 años de trayectoria. La entidad fue fundada el 10 de julio de 1866 por un grupo de pioneros vinculados con el campo, con el propósito de impulsar el desarrollo agropecuario del país. Nueve años después organizó su primera exposición, una iniciativa que se convertiría en una de las tradiciones más representativas del sector. A lo largo de su historia, la institución acompañó la evolución del agro argentino, promoviendo la producción, la incorporación de tecnología y el intercambio de conocimientos. Gastón Bourdieu, presidente de Galicia, fue el encargado de entregar la distinción a Nicolás Pino, presidente de la SRA, quien recibió la distinción con Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda.

Luego de felicitar a los ganadores, a los ternados y a las empresas que presentaron sus trabajos, más de 200 en total, Nicolás Pino agradeció la distinción y destacó el valor histórico de la entidad. “Muchas gracias a LA NACION y a Galicia. Me toca presidir una de las instituciones más antiguas de la Argentina, que este año cumple 160 años de historia, y hoy tengo una doble sensación: por un lado, mucha alegría y, por otro, una gran responsabilidad”, expresó. Señaló que el reconocimiento excede a la conducción actual de la entidad y pertenece a todos los productores que contribuyeron a construir su trayectoria. “Esta distinción, más que un premio para la SRA, es un reconocimiento a los cientos y miles de productores agropecuarios que, a lo largo de estos 160 años, hicieron que la institución sea lo que es hoy”, afirmó. Por último, se refirió al compromiso de quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir la entidad y al futuro del sector: “La responsabilidad que asumimos quienes hoy nos toca estar al frente es hacer que, hacia adelante, la Sociedad Rural y el campo argentino sigan siendo fanáticos de nuestro país”.

Por los 160 años de la SRA. Gastón Bourdieu, presidente de Galicia, entregó la distinción a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien la recibió acompañado por Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la entidad Fabian Malavolta

La tercera categoría fue Gestión Sustentable, cuyo premio quedó en manos de Citrusvil SA, que compitió con Las Chilcas y CampoLimpio. La compañía tucumana se dedica a la producción, el procesamiento y la exportación de derivados de la industrialización del limón. Desde sus fincas citrícolas desarrolla una estrategia integral de descarbonización que combina energías renovables, bioenergía, eficiencia energética, economía circular y gestión de la cadena de valor. Su objetivo es avanzar hacia emisiones netas cero para 2050.

En la empresa consideran que producir alimentos para el mundo también implica asumir la responsabilidad sobre los procesos productivos. Por eso, integraron la innovación tecnológica, la excelencia operativa y los estándares internacionales de calidad y sustentabilidad en su modelo de negocio.

En ese camino, la reducción de la huella de carbono se convirtió en una decisión estratégica y en una herramienta para fortalecer su competitividad futura. Nicolás Canónico, gerente de Consumo Masivo de Galicia, entregó el galardón a Agustina Lucci, presidenta de Citrusvil SA, que expresó: “Creemos que producir alimentos para el mundo también requiere asumir una responsabilidad sobre cómo lo hacemos. En Citrusvil tomamos ese desafío como una oportunidad para transformar nuestra manera de hacer agroindustria”. La empresaria destacó que buscan una producción cada vez más eficiente, que cuide los recursos y genere valor para las comunidades. “Este reconocimiento pone en valor la gestión de la sustentabilidad como eje estratégico y transversal a nuestros negocios y nos desafía de cara a la ambición de descarbonización hacia 2050”, señaló. También dedicó el premio a los pioneros de la organización y a todo su equipo, y destacó que desde el noroeste argentino trabajan “con una profunda convicción de que se puede producir, de que se puede crecer y de que se puede aportar valor de manera responsable”.

En la categoría Gestión Sustentable, Nicolás Canónico, gerente de Consumo Masivo de Galicia, entregó el galardón a Agustina Lucci, presidenta de Citrusvil SA Fabian Malavolta

La cuarta distinción correspondió a Industria Agroalimentaria, donde Molino Forzani SA resultó ganador frente a Carne Hereford SA y Frimsa SA. La firma familiar se dedica a la elaboración de harinas industriales y derivados de trigo, con presencia en 12 provincias argentinas. Su estrategia combina inversión tecnológica, procesos automatizados y computarizados para lograr una producción más precisa y garantizar una calidad sostenida durante todo el año. Con una trayectoria construida sobre el trabajo y la innovación, abastece a panaderías y pizzerías y desarrolla productos que buscan responder a las nuevas necesidades de sus clientes.

El premio fue entregado por Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, a Angélica Mecchia, socia fundadora de Molino Forzani SA, que dijo: “Gracias por este reconocimiento. Les cuento que estamos en el centro oeste santafesino, en un pequeño pueblito que se llama Esmeralda, de 500 habitantes, y que lo nuestro es una industria familiar, una empresa familiar, un grupo empresario, y que con mi esposo Roberto hemos trabajado toda una vida inculcando a nuestros cuatro hijos, artífices del molino, el valor del esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad. Me enorgullece recibir este premio en nombre de ellos y sé que esto va a ser como un aliento para que sigan poniendo empeño en lograr excelencia en todo lo que proyectan. También agradezco, por supuesto, al equipo de trabajo que tenemos atrás”.

Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, entregó el premio a Angélica Mecchia, socia fundadora de Molino Forzani SA, que ganó la terna en la categoría Industria agroalimentaria Fabian Malavolta

El aporte al desarrollo de la ganadería también tuvieron su lugar en la ceremonia. En ese sentido, LA NACION y Galicia entregaron un reconocimiento a Martín Lizaso Bilbao, fundador de Cabaña Agromelú, por los 90 años de trayectoria del establecimiento. La historia de la cabaña comenzó en 1936, cuando la familia Lizaso apostó por el Angus Colorado y desarrolló una genética que logró posicionar a través de la selección, la innovación y la mejora constante. Desde sus primeros remates hasta su expansión nacional e internacional, Agromelú construyó un legado vinculado con el mejoramiento de la producción ganadera y el desarrollo de la genética argentina.

La distinción fue entregada por Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, a Martín Lizaso Bilbao y a su hijo Martín Facundo Lizaso, actual dueño de la cabaña. Lizaso Bilbao agradeció la distinción y destacó que representa también un reconocimiento al trabajo de las nuevas generaciones. “No tenía previsto esto. Son muchos años y mucho camino recorrido. En realidad, es demasiado, pero este reconocimiento queda para mis hijos y, especialmente, para Martín Facundo, que continúa con mi trabajo. Quiero agradecer nuevamente a Galicia y a LA NACION, que siempre me acompañaron en las buenas y en las malas. Es muy importante reconocerlo, porque no es algo habitual”, expresó.

Por su parte, Martín Facundo Lizaso manifestó su emoción por compartir ese momento con su padre y asumir la continuidad de la historia familiar. “Es un privilegio y una satisfacción enormes, una emoción muy grande poder estar acá arriba con papá. Cumplir 90 años de trayectoria es hacer realidad el sueño de un visionario, mi abuelo, que comenzó en 1936. Mi viejo tuvo muchísimo que ver y recorrió gran parte de este camino. A mí me toca continuar con ese legado, con un gran sentido de trascendencia”, señaló.

En ese sentido, explicó que sostener la trayectoria de la cabaña también exigió una renovación permanente. “Para llegar a los 90 años tuvimos que refundarnos y reinventarnos muchas veces, atravesar un gran proceso de transformación para poder superarnos. Para mirar lejos es fundamental saber de dónde venimos: eso nos da anclaje, identidad e historia. Desde ahí es mucho más fácil construir, innovar y proyectarnos hacia el futuro”, afirmó. Finalmente, agradeció a su familia por haberle permitido continuar el proyecto y destacó su continuidad generacional: “Ya somos cuatro generaciones las que trabajamos para sostener este proyecto, que es el desarrollo del Angus Colorado en la Argentina”.

Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, entregó un reconocimiento a Martín Lizaso Bilbao y su hijo Martín Facundo Lizaso, por los 90 años de trayectoria de la cabaña Agromelú Fabian Malavolta

En la categoría Innovación Tecnológica, el premio fue para Biofilm, que compitió con Keclon y Digirodeo. Fundada en 2016 y con una planta industrial propia en Lobos, la empresa desarrolla soluciones biotecnológicas a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación. Su trabajo busca responder a necesidades concretas de los productores y mejorar el rendimiento de los cultivos de manera eficiente y sustentable. Entre sus desarrollos se destaca el primer fertilizante, bioestimulante y lubricante diseñado especialmente para semillas híbridas. La firma busca que la investigación científica se traduzca en herramientas aplicables, medibles y con impacto positivo en la producción agropecuaria.

Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION, entregó la estatuilla a Rafael Jurado, socio y director de Operaciones; Matías Lopresto, socio y director de Marketing, y Daniel Bianchi, socio y director Comercial de Biofilm. Lopresto agradeció la distinción y recordó los comienzos de la compañía, que este año celebra su décimo aniversario y cuenta con 40 trabajadores. “Quiero agradecer a todo el equipo, que la verdad que sin ellos esto es imposible, creo que es uno de los grandes valores que tenemos como compañía, el equipo humano y el compromiso que todos tienen hacia el mismo objetivo”, expresó. También agradeció a los clientes y distribuidores que confiaron en la empresa desde sus inicios y destacó el propósito de sus desarrollos. “Nosotros tratamos de generar soluciones que tengan un impacto concreto y real para el productor”, señaló. Y agregó: “Tratamos de que nuestras innovaciones generen un impacto para producir más y mejor cuidando el uso de los recursos y acompañando la transición hacia una agricultura regenerativa”.

Categoría Innovación Tecnológica. Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION, entregó la estatuilla a Daniel Bianchi, Matías Lopresto y Rafael Jurado Fabian Malavolta

La sexta categoría, Producción Animal, tuvo como ganador a Establecimientos La Negra, que se impuso frente a Mirgor y La Paloma Agropecuaria SA. Con más de 130 años de historia y cinco generaciones vinculadas con la actividad agropecuaria, la empresa desarrolla su producción en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Salta, además de la República Oriental del Uruguay. Su modelo de gestión pone el foco en el capital humano, las comunidades y la incorporación de tecnología, con especial atención al mejoramiento genético y productivo. Durante los últimos 25 años llevó adelante un programa integral de mejoramiento junto con el genetista Carlos Ojea Rullán. Actualmente maneja unos 34.000 bovinos y 14.000 vientres, realiza más de 16.000 inseminaciones por año y desarrolla un programa de transferencia de alrededor de 500 embriones anuales.

El premio fue entregado por Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Galicia, a Ángel Luis Rossi, presidente de Establecimientos La Negra, que dijo: “Quiero agradecer mucho a LA NACION y al Banco Galicia, con la que tenemos una relación muy extensa desde hace muchos años y, como dijo el señor Lizaso, nos ha acompañado en los momentos buenos, en los momentos malos también. También quiero felicitar a todo el equipo. La realidad es que estas cosas no se hacen de un día para el otro. Como dijeron recién, está trabajando ya la quinta generación de mi familia en la empresa y es una gran satisfacción el haber logrado eso como empresa, no solamente por los éxitos comerciales, sino como familia. Felicito mucho a todo el equipo, tanto el equipo interno, que somos casi 200, y también a los eternos. Y entre ellos, en esta última faceta, que es la transformación ganadera de los últimos 25 años, con nuestro genetista y amigo Carlos Ojea Rullán. Y quiero dedicar este premio a una persona que me transmitió la pasión, que fue mi padre, que no me pudo acompañar”.

La sexta categoría, Producción Animal, tuvo como ganador a Establecimientos La Negra, de Ángel Luis Rossi. Entregó el premio Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Galicia Fabian Malavolta

En Productor de Economías Regionales, el galardón quedó en manos de Salvita, que compartió la terna con Cono SA y Biotuc. La empresa familiar tiene sus raíces en la década de 1920, cuando Salvador Muñoz Molina, inmigrante español, comenzó con la comercialización hortícola en el norte argentino. En la actualidad, ocupa una posición de liderazgo en la producción nacional de bananas y desarrolla explotaciones hortícolas de gran escala. Su actividad abarca distintas etapas de la cadena agroindustrial, desde el empaque hasta la elaboración de conservas, el procesamiento de legumbres y la fabricación de alimentos balanceados. Su crecimiento se apoya en la incorporación de tecnología, la producción y la industria en origen, junto con el compromiso con las personas, las comunidades y el medioambiente. Norberto Quirno, gerente de Mercado de Capitales de Galicia, entregó la estatuilla a Ramiro Muñoz, CEO de Salvita, quien agradeció el galardón y dijo: “Nos sentimos muy orgullosos de este premio. Desarrollamos nuestras actividades en el norte de la provincia de Salta, a unos 1800 kilómetros de acá, y también en Jujuy. Soy apenas una parte de un gran equipo que me acompaña. Hoy me toca transitar la cuarta generación y, junto con mi primo y mi hermano, estamos al frente del negocio”.

Señaló que la actividad involucra a más de 2000 familias y representa una gran responsabilidad. También se refirió a los desafíos de producir lejos de los principales centros de consumo y del centro del país, donde existen mayores facilidades logísticas. Sin embargo, destacó que esa distancia también abre oportunidades. “No es fácil producir tan lejos, pero eso también nos presenta oportunidades extraordinarias. Por eso seguimos integrando el negocio: si no generamos y agregamos valor en origen, realmente perdemos competitividad”, afirmó. Resaltó la apuesta de la compañía por la innovación y el crecimiento: “Nos apasiona lo que hacemos y cada vez buscamos más innovación tecnológica, escala e integración de los negocios. Estamos muy felices por este reconocimiento. Sin dudas, es un mimo al corazón y al esfuerzo y sacrificio que ponemos todos los días”.

Mejor Productor de Economías Regionales. Norberto Quirno, gerente de Mercado de Capitales de Galicia, entregó la estatuilla a Ramiro Muñoz, CEO de Salvita, Fabian Malavolta

La última categoría en competencia fue Servicios para la Producción, en la que Bunge se consagró ganador frente a Agrality y Desab SA. Con más de 140 años de trayectoria en la Argentina, la compañía mantiene un vínculo histórico con el campo y la agroindustria nacional. Su actividad conecta a los productores con los principales mercados internacionales para abastecer al mundo de alimentos, ingredientes esenciales y combustibles. A través de la innovación, la eficiencia y el trabajo conjunto con los distintos actores de la cadena, busca agregar valor a la producción, optimizar el uso de los recursos y responder a las nuevas demandas globales.

El premio fue entregado por Florencia Román, gerente de Alianzas Comerciales de Galicia, a Marcos Quaine, gerente senior de Sustentabilidad para el Cono Sur de Bunge, quien agradeció la distinción y destacó la trayectoria de la empresa en el país. “Bunge es una compañía que viene invirtiendo en la Argentina hace más de 140 años a nivel de diferentes proyectos, innovación tecnológica, gestión responsable de las cadenas, intentando conectar lo que es el productor con el destino”, expresó. También mencionó los proyectos de biocombustibles, el desarrollo de nuevas semillas y la digitalización del negocio de la empresa. En particular, agradeció a los 4400 trabajadores de la firma por su compromiso y remarcó las posibilidades que tiene el país. “Hoy en la Argentina tenemos una oportunidad enorme de representar al mundo con los productos que venimos gestionando, no solo con la sustentabilidad, sino con la gestión responsable”, señaló. Y agregó: “Hoy puedo decir que en la compañía somos la cara o el marketing visible del productor y los productos en el mundo”.

El premio a Servicios para la producción fue entregado por Florencia Román, gerente de Alianzas Comerciales de Galicia, a Marcos Quaine, gerente senior de Sustentabilidad para el Cono Sur de Bunge Fabian Malavolta

En esta categoría, el jurado también otorgó una mención especial a AZ Group por su acompañamiento a empresas y productores agropecuarios en sus procesos de crecimiento y transformación. La firma combina planificación, innovación y visión estratégica, con presencia en distintas regiones y un equipo profesional que trabaja junto a sus clientes para impulsar resultados y construir organizaciones más eficientes.

Manuela Fuertes, gerente de Ventas Multiplataforma de LA NACION, entregó una mención especial a Matías Amorosi, cofundador de AZ Group, y Nicolas Udaquiola, director de AZ-Group Fabian Malavolta

El reconocimiento llegó en un momento especial para la compañía, ya que también constituyó un homenaje a Diego Curat, socio fundador e impulsor de la iniciativa, cuyo compromiso y vocación por la excelencia continúan presentes en el camino de la empresa.

Manuela Fuertes, gerente de Ventas Multiplataforma de LA NACION, entregó la distinción a Matías Amorosi, cofundador de AZ Group, quien lo apreció y señaló: “Gracias por este reconocimiento, por generar estos espacios que ponen en valor el recorrido y la evolución de las pymes argentinas. Para nosotros, en AZ, es una enorme alegría recibir esta mención. Somos una empresa que nació en 2018 con muchas ganas de hacer algo diferente en el mundo agroindustrial. Y eso fue creciendo, transformándose a lo largo de los años para llegar a lo que somos hoy, y seguramente lo seguirá siendo para adelante. Hoy somos más de 50 profesionales que trabajamos en distintas especialidades para compartir y formar una mirada integral para acompañar a las empresas del sector. Creemos profundamente en la construcción conjunta de conocimiento y soluciones para nuestros clientes, porque también entendemos que el valor está justamente en integrar capacidades, compartir experiencias y aprender en el camino”.

“Queremos también tener muy presente a Diego Curat, uno de los socios fundadores de AZ, pero, mucho más que eso, es nuestro amigo. También es eso: ese tipo de personas unidas por mucho más que el trabajo. Que comparta desafíos y también momentos difíciles. Nos ha tocado atravesar un momento muy duro y seguimos transitándolo, pero lo hacemos juntos, con el compromiso y el afecto que nos une. Diego siempre nos impulsó a participar y a compartir nuestro camino. Hoy nos acompañás desde otro lugar. Recibir este reconocimiento también es una forma de mantenerlo presente hoy, a cuatro meses de su partida”.

Y remarcó: “Gracias a nuestro equipo, que sin ellos no podemos hacer nada. Son los que están todo el tiempo recorriendo y visitando empresas por todo el país, asesorando y dando distintos servicios a nuestros clientes que confían en nosotros todos los días. Nosotros no tenemos contrato de largo plazo con nadie. Tenemos un asesoramiento que es diario y eso se renueva día a día. Y a todos los que hacen, fueron, formaron parte de nuestra historia”.

El Oro

Sobre el cierre de la ceremonia llegó el momento de conocer al ganador del Premio Oro a la Excelencia Agropecuaria 2026, la máxima distinción de la noche, que se define entre las ocho empresas ganadoras de cada categoría.

La entrega estuvo a cargo de Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION, y Diego Rivas, CEO de Galicia, quienes anunciaron que el galardón correspondía a Establecimientos La Negra.

La empresa familiar, con más de 130 años de historia y cinco generaciones dedicadas a la actividad agropecuaria, fue distinguida por integrar tecnología, genética y gestión del capital humano para impulsar el desarrollo y la calidad de su producción ganadera. Además de imponerse en la categoría Producción Animal, obtuvo así el máximo reconocimiento de esta XXIV edición. Al recibir el Oro, Ángel Luis Rossi, presidente de Establecimientos La Negra, que se mostró emocionado, agradeció el reconocimiento. En su discurso, destacó la continuidad familiar y el papel de los trabajadores en la historia de la empresa: “Somos la quinta generación de una familia que sigue trabajando en el negocio. Siempre digo que tenemos dos familias: la propia y la gran familia de todas las personas que trabajan con nosotros”.

Contó que algunos empleados y sus descendientes llegaron a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la compañía: “Tenemos la satisfacción de que hoy hay personas en cargos importantes que son hijos o nietos de empleados. Por ejemplo, como nuestra empresa se inició con los tambos, tuvimos a una persona que fue capataz de tambo y hoy su nieta es la jefa administrativa; es economista. Esas cosas dan muchísima satisfacción, tanto como recibir este premio y los logros que conseguimos en los últimos años”.

También repasó la evolución del proyecto ganadero, que atravesó distintas etapas a lo largo del tiempo: “Empezamos con tambos y después pasamos a producir carne para exportación, con razas como Charolais y Limousin. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, para llegar a determinados mercados, había que apostar por la calidad”.

A partir de esa experiencia, explicó, la compañía identificó que la calidad de la carne, el marmoleo y las certificaciones comenzaban a tener cada vez más importancia en los mercados internacionales. Como ejemplo de los resultados de ese proceso, mencionó los reconocimientos obtenidos en los últimos concursos de calidad de carne realizados en el país: “El año pasado obtuvimos el Bife de Oro [en el Campeonato Mundial de Carnes] con un animal terminado a grano y este año volvimos a conseguir una medalla de bronce con una vaca Angus terminada a pasto. Todo ese proceso de renovación que tuvimos que hacer dentro de la empresa está dando sus resultados”.

Los ganadores

Agricultura Extensiva: El Alpataco de Grupo Boehler

Apertura al Mundo: Manila SA

Gestión Sustentable: Citrusvil SA

Industria Agroalimentaria: Molino Forzani SA

Innovación Tecnológica: Biofilm

Producción Animal: Establecimientos La Negra

Productor de Economías Regionales: Salvita

Servicios para la Producción: Bunge

Mención especial en Apertura al Mundo: Hierbas Patagónicas SRL

Mención especial en Servicios para la Producción: AZ Group

Reconocimiento por los 160 años: Sociedad Rural Argentina (SRA)

Reconocimiento por los 90 años de trayectoria: Martín Lizaso Bilbao, fundador de Cabaña Agromelú

Premio Oro: Establecimientos La Negra