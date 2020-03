Alberto Morelli (Maizar), Juan Salas (Asagir), Luis Zubizarreta (Acsoja) y Miguel Cané (Argentrigo) Crédito: Marcelo Manera

SAN NICOLÁS.- El contexto actual que enfrenta el campo, con mayor carga impositiva, un escenario de precios en baja en el plano internacional y la incertidumbre que plantea el devenir del clima, podría llevar a una baja en la inversión en tecnología por parte de los productores.

Esto fue lo que se reflejó, entre otros temas, en la presentación que hicieron las cuatro cadenas agrícolas en Expoagro edición YPF Agro, a través de sus presidentes: Luis Zubizarreta (Acsoja), Miguel Cané (Argentrigo), Alberto Morelli (Maizar) y Juan Salas (Asagir).

Para Zubizarreta, que está al frente de la cadena de la soja, "precios más bajos" como los que se están registrando y "mayor carga impositiva van a tener un impacto en las zonas más alejadas" de los puertos.

En rigor, el reciente incremento de las retenciones al cultivo, de 30 al 33%, le pega de lleno a los productores del norte, que tienen fletes más caros para llevar su producción hasta los puertos de Rosario.

"Es invertir menos para correr menos riesgos", apuntó Zubizarreta. Señaló que "posiblemente" la inversión "sea menor" pero añadió que "debería cambiar esa dinámica". Según diversos estudios, la siembra de soja podría perder más de 400.000 hectáreas en la próxima campaña por la suba de los derechos de exportación.

Desde Acsoja, según remarcó su presidente, "el mensaje" es que el sector es "parte de la solución" a la situación del país. "La salida es aumentar la producción, tenemos que generar incentivos que nos permitan aumentar el valor agregado. La agroindustria es fundamental para el desarrollo del país", apuntó. "Es el momento de tender puentes", añadió.

En el sector destacan que mientras en los últimos diez años Brasil creció 40% su producción en soja, la Argentina está 15% abajo del récord logrado, que fue de 60 millones de toneladas. Zubizarreta señaló que la baja de área que ocurra en soja "se puede agravar" con la caída de los precios.

En maíz, las retenciones siguen en el 12% luego de que el Gobierno las aumentara en diciembre pasado desde el 6,7% en que se encontraban. Aunque no lo hizo, el Gobierno tiene la potestad por ley de subir en otros 3 puntos los derechos también en este cultivo. En tanto, viene de bajar del 9 al 5% la retención al maíz pisingallo (para pochoclo), algo que Maizar pedía y apoyó en este punto a los productores y exportadores de maíz pisingallo.

Para Morelli, lo que los productores hagan en el próximo ciclo va a estar ligado a lo que ocurra con el contexto externo, los precios, el clima. "Los números finales van a ser en función de estos factores y de la parte anímica de los productores. Es probable que baje el nivel de inversión", expresó.

En tanto, alertó que el cultivo no puede soportar más retenciones. "No cabe la posibilidad de una suba, no hay lugar para eso", indicó el dirigente de Maizar. "Volvemos a vivir etapas que creíamos haber superado", dijo en referencia a las retenciones.

Desde la cadena del trigo, Cané advirtió que, por el aval del Congreso, la posibilidad para otra suba de retenciones en este cereal "está abierta". Según señaló, hoy "es prematuro" saber qué va a pasar con la próxima siembra de trigo, que se iniciará en mayo.

"Es prematuro saberlo porque recién se acaban de acomodar los diferenciales (de retenciones) y no sabemos si la baja generada por el coronavirus va a ser coyuntural y afectará a todos los cultivos de la misma manera. También está lo climático. Se verá con todo ese combo", indicó. Añadió, no obstante, que en lo que es la siembra de trigo "no debería haber grandes variaciones".

Por el lado de la cadena del girasol, cultivo cuyas retenciones bajaron del 12 al 7%, Salas analizó el área para la próxima campaña. "Es muy difícil por el escenario internacional", señaló. No obstante, indicó: "En un escenario de vuelta a la normalidad, el área tendría que subir".