Feedlot: manejo eficiente de la alimentación con el comedero

En los inicios del feedlot, el manejo del comedero consistía en que siempre haya comida, o sea manejo de comedero lleno o ad libitum. Posteriormente hubo algunas investigaciones que determinaron que cierta restricción podría ayudar a mejorar la conversión. El problema es cómo implementar esto en un feedlot comercial sin saber cuál es el potencial de consumo diario de cada corral, para después, sobre eso, hacer una restricción del 5% (por ejemplo).

Con el correr del tiempo surgió el sistema de manejo de “comedero limpio” (actualmente el más difundido en los feedlots de EEUU). Este sistema no se basa en una restricción, sino que procura que el animal consuma su máximo potencial, pero contempla que - al menos una vez al día - el comedero quede limpio (normalmente por no más de 4 horas al día). Este manejo de comedero requiere de una lectura de comedero y prescripción diaria. No son tareas difíciles, pero se necesita personal entrenado para poder llevarlo a cabo.

La principal lectura de comedero para decidir la asignación de comida (o prescripción) hay que hacerla antes de la primera entrega de comida de la mañana. Si la hacemos en otro horario durante el día, podríamos cometer un error de lectura porque quizás el animal después compensa lo que no comió antes (los animales pueden cambiar la dinámica del consumo en función de la temperatura, entre otros factores).

Después de hacer la lectura de comedero de la mañana, se pasa a hacer la prescripción, cuánta comida se le tiene que dar a cada corral: más, menos, o lo mismo que el día anterior. Para eso no solo debemos usar la lectura de ese día, sino que hay más datos que tenemos que tener en cuenta: la lectura de los días previos, la prescripción y la precisión de entrega del día anterior (prescripto menos dado), el horario de entregas de los días previos, los días de engorde, el tipo de dieta y cualquier otro factor que pueda alterar el consumo (cambios de tiempo, animales que pasaron por trabajo de manga, etc). Hoy disponemos de herramientas digitales para hacer este seguimiento y poder realizar la prescripción de una forma rápida y precisa.

Aprender con las curvas de consumo

Es muy importante hacer un seguimiento de las curvas de consumo para poder evaluar cómo está funcionando nuestro manejo de comederos. Si vemos que estamos obteniendo curvas consistentes, significa que estamos controlando el consumo de manera efectiva. Por otro lado, si vemos curvas tipo serrucho, seguramente tenemos algún punto para corregir.

Curva de consumo diario con sistema de comedero limpio. Verde claro: kilos de materia seca. Verde oscuro: kilos de materia verde gentileza provimi

Acá vemos una curva de consumo real de un grupo de animales, con manejo de comedero limpio. Al principio, hay un crecimiento muy rápido de los kilos consumidos y, después, el crecimiento es paulatino. Es muy importante seguir los datos en materia seca porque nos independiza de la variación en la materia seca de la dieta que pueda existir.

Curva de consumo sin sistema de comedero limpio

Curva de consumo sin sistema de comedero limpio. Verde claro: kilos de materia seca. Verde oscuro: kilos de materia verde gentileza provimi

En este mismo feedlot donde se obtuvo el gráfico anterior y antes de empezar con el sistema de manejo de comedero limpio, la curva tenía otra forma: se ve una curva con forma de serrucho, con consumos desparejos, con días en que sobra comida en el comedero (comida que pierde frescura y se desperdicia) y otros días en que falta y deja a los animales insatisfechos, disminuyendo su capacidad de ganar peso y, sin duda alguna, dañando su conversión alimenticia.

El bovino es un animal de hábito, con lo cual todo cambio fuera de lo normal lo altera y tiene un impacto directo en su performance. Una de las alteraciones que mayor impacto negativo tiene es cualquier variación con respecto a su alimentación, tanto sea cambio de dieta, cambio de horario, cambio de cantidad entregada, etc. En estos dos trabajos de investigación podemos ver cómo con una alimentación controlada la conversión mejora significativamente:

l Galyean et al, 1992

Línea blanca, a voluntad. Línea amarilla, “controlado” Pritchard, R.H, and K.W. Bruns. 2003,

El autor es consultor técnico bovinos de carne de Cargill Animal Nutrition