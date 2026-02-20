Fenómeno extremo: las últimas “tormentas brutales” golpearon a 400.000 hectáreas de la principal región agrícola

La tormenta que esta semana golpeó el corazón productivo de la región núcleo afectó unas 400.000 hectáreas con granizo, ráfagas intensas y acumulados que en algunos puntos rozaron los 100 milímetros. Así lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que advirtió que el fenómeno dejó daños en soja y maíz en el centro-sur santafesino y el sudeste cordobés, pero al mismo tiempo marcó un “punto de quiebre” en el régimen hídrico tras semanas de fuerte déficit. La entidad señaló que el agua finalmente llegó a la región, pero lo hizo con “tormentas brutales”. Precisó que “la última tormenta se caracterizó por fuertes vientos y granizo y afectó a una extensa área”.

El núcleo más severo abarcó el centro-sur santafesino y el sudeste cordobés, especialmente en el corredor que va desde Armstrong, Tortugas y General Roca hasta Inriville, donde se concentraron los mayores reportes de daños.

En esa franja productiva, además de los altos acumulados —con registros que en algunos puntos se acercaron a los 100 milímetros—, el evento dejó efectos visibles en los cultivos. En soja “se observan caída de vainas y fuerte deshojado; mientras que en los de maíz hay desgrane y pérdidas de espigas y quebrado”. En los casos más severos, agregó el informe, “el granizo directamente barrió lotes de soja y maíz”.

Hubo daños en la forestación de los establecimientos

La BCR advirtió que todavía es prematuro cerrar un balance definitivo, ya que “la magnitud final de las pérdidas comenzará a dimensionarse en los próximos días”. Los elevados milimetrajes y los caminos anegados dificultan el ingreso a muchos establecimientos, por lo que la evaluación detallada del número de hectáreas afectadas demandará tiempo.

En su análisis climático, la entidad explicó que “el cambio de quincena fue el punto de quiebre” para que el sistema de alta presión que venía bloqueando el ingreso de precipitaciones se desplazara hacia el este. Ese movimiento permitió el ingreso de aire muy cálido y húmedo desde el norte que, al encontrarse con una masa de aire frío proveniente del sudoeste patagónico, generó “un fuerte choque térmico que provocó tormentas de gran violencia”.

Esta semana marcó un punto de quiebre para el régimen hídrico de la región con más de 60 mm en siete días BCR

Más allá de la violencia del evento, el informe subrayó que la semana dejó un giro en el régimen hídrico. “Esta semana marca un punto de quiebre para el régimen hídrico de la región con más de 60 mm en siete días”. En promedio, la región núcleo recibió unos 64 milímetros en el término de una semana, en un contexto que hasta hace pocos días estaba dominado por el déficit.

Mejora en los cultivos

En soja de primera, tras las lluvias, “los cuadros entre regulares y malas condiciones disminuyeron del 12 al 5% del área en la última semana”. Actualmente, alrededor del 30% del área se ubica en buenas condiciones, 55% en muy buenas y 10% en excelentes, en un contexto en el que estas lluvias “son un punto de inflexión para su recuperación”.

Sin embargo, la Bolsa rosarina aclaró que el agua llegó tarde para revertir completamente el impacto de la sequía en los ambientes más comprometidos, donde ya “se contabilizaban pérdidas del potencial de rinde de hasta el 40%”. El freno al deterioro no implica una recuperación plena: el resultado final dependerá de cómo evolucione el llenado de grano y de que se consoliden nuevos aportes en las próximas semanas.

La Bolsa de Comercio de Rosario registró acumulados superiores a 60 mm en la última semana, con núcleos de hasta 100 mm.

La situación es más delicada en soja de segunda. Antes de estas precipitaciones “a nivel regional, ya se contabilizaban 71.000 hectáreas perdidas”. El cultivo quedó caracterizado por “entrenudos cortos, lotes manchoneados, secado parcial, plantas envejecidas y muchos cuadros directamente dados por perdidos”. En varias zonas, el diagnóstico es contundente: “la pérdida ya es muy grande, la lluvia llegó tarde como para salvarlas”.

En maíz, el panorama es dispar. En los lotes de primera, muchos ya próximos a cosecha, las condiciones son en general mejores que en soja, aunque en la franja más afectada por granizo y viento se registraron pérdidas por desgrane y quebrado. En los maíces de segunda, en cambio, la falta de agua previa y los desfasajes en floración anticipan recortes de potencial si no se consolidan nuevas lluvias.

De cara a los próximos días, la Bolsa rosarina anticipó que “continúa la probabilidad de lluvias durante la semana”. Incluso consideró que es “muy razonable proyectar que, finalmente, el mes de febrero culminará con registros de precipitación dentro, o incluso por encima de los valores normales históricos”.