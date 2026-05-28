“El escenario mejoró”: en Bayer destacaron que el cronograma para bajar las retenciones ayuda a un “buen ambiente” para la siembra del maíz

El cronograma de rebaja de las retenciones anunciado por el Gobierno la semana pasada “suma” y “colabora” para que los productores sientan que hay un “buen ambiente” para el maíz en el próximo ciclo productivo, cuya siembra se iniciará en septiembre.

Así lo señaló Maximiliano Cueto, líder de Producto para Maíz y Protección de Cultivos Bayer Cono Sur, en el marco de una charla con la prensa en el Congreso Maizar 2026 en el Goldencenter. También señaló que la compañía sigue la evolución de lo que ocurre con la propiedad intelectual en la Argentina, como la iniciativa UPOV-91, un tratado internacional al cual el Gobierno se comprometió a adherir por el acuerdo comercial con los Estados Unidos. No descartó un regreso al negocio de las semillas de soja si cambia el marco normativo y se dan las condiciones para invertir.

En el último ciclo agrícola, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el maíz cubrió 10,2 millones de hectáreas, entre grano comercial y para forraje, y arrojó una producción récord de 68 millones de toneladas.

Para la Secretaría de Agricultura, en tanto, el cereal quedó en un escalón todavía más arriba: 70 millones de toneladas. Precisamente, la semana pasada el Gobierno anunció una baja de las retenciones a la cebada y el trigo desde junio y un cronograma con una disminución gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. En el caso del maíz, que hoy tributa un 8,5% de retenciones, tendrá una alícuota del 8,25% entre enero y marzo de 2027. Luego será de 8% entre abril y junio, 7,75% entre julio y septiembre y 7,50% entre octubre y diciembre de 2027. Después, ya sobre 2028, se empezará con el 7% para cerrar el año en 5,50%.

“No sé si va a terminar de decidir que un productor siembre más o menos maíz los puntos que van a bajar las retenciones en estos próximos años, que va a estar 0,25% 0,50% según la situación fiscal. Creo que al final del día es bueno que esa baja porcentual se pueda reflejar en mercados de futuro y poder fijar precios por adelantado. Creo que colabora al buen ambiente del cultivo para ponerlo en esos términos”, dijo el ejecutivo.

Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro

“Claramente suma, agrega valor, trae previsibilidad, lo cual es bueno. Podemos discutir si es más lindo o menos lindo que ocurra más o menos rápido, pero yo creo que el norte está claro y es una buena noticia. Cuando digo que es una buena noticia trato de compararlo con lo que teníamos hace dos años, donde tenía un nivel más alto; estamos hablando de 8,5% versus 12% en el caso de maíz. Entonces, el escenario mejoró, hay un norte marcado, creo que hay que transitarlo”, agregó.

Campaña y tecnologías

En Bayer son optimistas sobre la próxima campaña tras el récord alcanzado en el último ciclo. Toman como parámetro la precampaña de ventas del cereal, por encima del año pasado.

“Estamos en un año en que, al menos por contagio, el productor, o por buenas noticias que tuvo esta campaña, está con ganas de sembrar maíz. Del lado del precio quizá no es el precio más lindo que podamos tener, pero el precio del maíz tiene un nivel similar al año pasado. Es un buen precio que, junto con el nivel de producción, hace una ecuación interesante para el cultivo. La perspectiva que tenemos para adelante es muy buena”, señaló.

Se espera una buena campaña para el maíz

Según Cueto, la firma comenzó el año comercial “dinámico, rápido” ante un productor tomando decisiones de compra de los híbridos y los insumos más importantes para el cultivo de manera temprana. “Estamos teniendo una campaña muy buena, similar e incluso mejor que la del año anterior. El año anterior cerramos con una campaña récord de ventas de maíz y esperemos este año poder repetir ese número”, indicó.

En este contexto, como novedad la firma tiene Preceon, un sistema para el maíz con híbridos de menor estatura que el cereal común. Se trata de productos un 30-40% más bajos que el maíz convencional. Según Cueto, tienen tres beneficios importantes: más rendimiento, más protección y mejor accesibilidad a lo largo de todo el ciclo del cultivo.

“Eso para nosotros es un hito muy importante, claramente va a cambiar la fisonomía o lo que nosotros vemos en un lote de maíz”, dijo. Destacó como punto central “la mayor flexibilidad agronómica” de manejo para el productor, junto con la posibilidad de explorar ambientes de más potencial de rendimiento, con más densidades, sin riesgos de vuelco y quebrado. La firma está lanzando esta tecnología con un grupo de 20 productores y luego escalará. El posicionamiento de la tecnología es para fechas de siembra tardías en la región templada, explicó.

En este contexto, con una visión más amplia en la firma tienen el sistema Dekalb Integrado, que responde al concepto de ofrecer una serie de herramientas que permiten entender los lotes de producción, la variabilidad dentro de esos lotes y la manera de posicionar correctamente el germoplasma. Esto último, dijo, “significa posicionar correctamente el híbrido que queremos sembrar, la densidad que queremos colocar y el manejo de nitrógeno que queremos hacer a lo largo de ese cultivo”. En síntesis, Dekalb Integrado es una herramienta de agricultura de precisión para entender la variabilidad ambiental dentro de los lotes.

En tanto, Experto Bayer es una plataforma para elegir correctamente los híbridos que se adecuan a distintos ambientes y seleccionar el germoplasma, señaló. A esto se suma una prescripción de densidad y de aplicación de nitrógeno en posemergencia del cultivo.

“Es una herramienta que la estamos empujando ya hace un par de años. Estamos hoy con cerca de 250.000 hectáreas inscriptas bajo esta modalidad”, señaló. En la firma entienden que, en base a la tecnología disponible, hay una oportunidad de aumentar todavía un 36% al menos el rinde del maíz, en función de las brechas productivas que tiene el productor versus lo que se puede alcanzar.

El caso de la soja

Para recordar, en la Argentina Bayer dejó de vender semillas de soja en 2021. La decisión se había tomado en el marco de un mercado con bajo reconocimiento a la propiedad intelectual.

Sobre este punto también se refirió el ejecutivo de la firma: “Desde que tomamos la decisión de salir del negocio siempre estamos mirando cómo evoluciona el mercado argentino respecto a la propiedad intelectual, porque Bayer es un jugador importante en el negocio de soja a nivel global y claramente la Argentina es uno de los países más importantes en cuanto a área de soja y nos interesa mucho jugar en este mercado. Claramente no están dadas las condiciones por el marco de respeto a la propiedad intelectual, entonces seguimos expectantes”.

Bayer dejó el negocio de semillas de soja en 2021 Shutterstock - Shutterstock

Ante una consulta sobre iniciativas como UPOV-91, dijo que “todas estas iniciativas que hay colaboran a que el marco sea mejor”.

“El respeto a la propiedad intelectual es importante y, como en cualquier lugar del mundo, para que haya inversiones es clave el respeto a la propiedad intelectual. Entonces, nosotros celebramos iniciativas en la Argentina que inviten a que haya más inversiones en el sector”, dijo. Concluyó que en la firma siempre están analizando la posibilidad de volver a tener un negocio de autógamas en el país condicionada a un cambio en el marco normativo.