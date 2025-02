Fin para un conflicto: trabajadores de una de las mayores avícolas avalaron el recorte de un plus salarial y retiros voluntarios

Luego de casi una semana de conflicto, los trabajadores de la planta “La China” de Granja Tres Arroyos, perteneciente al grupo GTA en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, acordaron aceptar la propuesta de la empresa que incluye un recorte de un plus salarial y un acuerdo de retiro voluntario para el personal que así lo desee. Ayer por la tarde, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) llevó a cabo la votación en la que participaron más de 600 personas. La firma tiene 1000 operarios. Con solo 28 votos en contra, la mayoría aprobó la propuesta presentada en el marco del procedimiento preventivo de crisis de la compañía. Se prevé que hoy el gremio valide el acuerdo ante las autoridades del Ministerio de Trabajo local y los representantes de la compañía. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto del conflicto, los trabajadores querían llegar a un acuerdo para dar por finalizado el conflicto.

La empresa pagaba un 21% de salario extra al convenio laboral: 9% de salario y 12% de premios por presentismo, un beneficio poco común en otras empresas de la actividad avícola, según indicaron. En ese contexto, la propuesta consiste en comprarle al trabajador el 9% de los derechos adquiridos por cada año trabajado. Con esto, a partir de ahora, ese plus dejará de abonarse. La empresa va a continuar pagando un 10% de presentismo.

En promedio los operarios ganan 2,03 millones mensuales, menos un 17% de deducciones. La propuesta también establece que quienes deseen aceptar el retiro voluntario podrán hacerlo: hasta ahora se estima que hay alrededor de 200 personas que estarían dispuestas. En el gremio se estima que el 50% del personal podría optar por el retiro voluntario.

El conflicto en la planta comenzó en noviembre del año pasado cuando los empresarios informaron a los trabajadores de esa y otras plantas productivas del Grupo GTA que era necesario eliminar el 9% del pago adicional del salario y reducir el premio del presentismo del 12% al 10% para mantener a todo el personal en sus puestos, ante el procedimiento preventivo de crisis. Sin embargo, el gremio STIA, que nuclea a los trabajadores, se opuso a esta reducción salarial y comenzó con las medidas de fuerza en la planta “La China”. Ante la negativa del gremio de firmar el acuerdo en esa primera instancia, la empresa inició una serie de despidos, que alcanzaron 80 cesantías. Esto llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo local, que dictó la conciliación obligatoria que estuvo vigente hasta el lunes 24 del mes en curso.

El gremio STIA realizó movilizaciones en los últimos días Gentileza STIA

Sin embargo, el pasado martes 18, los directivos del grupo empresario dieron la orden de cerrar las instalaciones y cortar la producción en medio de una conciliación obligatoria vigente. Aludieron que pararon para reordenar la fábrica y la producción dado que se trata de la manipulación de alimentos y que el personal habría estado trabajando a desgano en el último tiempo.

Fuentes cercanas a la firma aclararon a LA NACION que la cantidad de retiros voluntarios todavía no está definida. No se sabe si se tratará o no del 50% de la planilla. Según indicaron, van a diseñar un plan de retiro voluntario para toda la gente que quiera irse, y con base en eso van a adaptar la producción de la planta. De acuerdo con los porcentajes de empleados que queden, se va a diseñar un esquema de trabajo para llevar adelante la producción. Si hoy se firma el acuerdo, mañana la planta va a retomar las tareas habituales. Aclararon que el acuerdo es el mismo que se propuso en las otras plantas de la firma. “Si alguno no acepta nada de lo acordado, ofreceremos el retiro voluntario antes que despedir”, respondieron fuentes cercanas al grupo GTA.

La audiencia será la quinta realizada entre las partes. El lunes pasado, el sindicato solicitó en una reunión el cuarto intermedio para evaluar en votación cuál era la decisión de la mayoría de los trabajadores de la planta. Vale recordar que en los últimos días el gremio encabezó importantes movilizaciones y llevó adelante una asamblea en la puerta de la planta frigorífica. También hizo una caravana hasta el Boulevard Montoneras y marcharon a la plaza Ramírez de Concepción del Uruguay.

En la planta trabajan alrededor de 1000 personas Gentileza STIA

Belkis Martínez Por