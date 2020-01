Foodtech y agtech: qué hay de nuevo para los emprendedores del agro

Las nuevas tecnologías ayudan a la producción Crédito: Archivo

Punta Tech es el evento que inicia la agenda de los emprendedores, empresarios, inversores y ejecutivos de negocios de la región y tiene como objetivo compartir ideas, proyectos y conocer oportunidades de negocio.

El 12 de enero comenzó la previa de la edición número doce de Punta Tech con el demo day "Venture Capital (VC) en Agrifood. Nuevos desafíos, nuevos horizontes", organizado por el Gestor de Fondos Oikos.VC y la Asociación Argentina de Capital Privado (Arcap).

Una de las particularidades que comienza a verse dentro del ecosistema agtech es que las foodtech, empresas que ofrecen soluciones de tecnología en alimentos, ganan un lugar en las conversaciones que hasta hace un tiempo estaban destinadas casi exclusivamente a los productores agropecuarios.

El porqué de esta irrupción responde a las demandas de los consumidores, cada vez más atentos a conocer el origen de los alimentos que consumen, los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. En este sentido, la trazabilidad será la clave para abrir caminos en mercados exigentes. Los fondos están atentos al contexto, buscan invertir y construir nuevas empresas que generen soluciones en el campo y también en la elaboración y comercialización de alimentos.

A continuación, ocho startups elegidas por los VC y las aceleradoras en Punta Tech:

Deepagro: desarrolla un sistema inteligente de detección de malezas para realizar una aplicación selectiva de herbicidas en cualquier etapa del crecimiento del cultivo de soja.

Frizata: es una plataforma de comercialización de alimentos congelados que ofrece como producto estrella hamburguesas veganas con tecnología aplicada para recrear el sabor de la carne.

Digirodeo: desarrolla soluciones para ganadería, como jeringas inteligentes, una aplicación móvil y reportes y actas.

Intuitivo: es un hardware y software que puede transformar cualquier refrigerador o contenedor en un punto de venta autónomo.

Zafrales: se especializa en la contratación de personal de zafra y temporal para el sector agropecuario e industrial simplificando el vínculo entre las empresas y los trabajadores a través de la tecnología.

Rural: es una plataforma para optimizar los procesos de compra y venta ganadera.

Smartway: aplica soluciones de inteligencia artificial a la agricultura.

Global Trade Plataform: es una nueva solución para procesar préstamos de financiamiento de commodities que permite a los tomadores y colocadores administrar desde la solicitud hasta el cierre en línea.

"Oikos VC invierte cuando ve una oportunidad de mercado global, invierte cuando ve que una empresa en 10 años puede valer 500 millones de dólares", dijo Lisando Bril, founder & managing partner de Oikos VC.

A pesar de que el ecosistema agtech latinoamericano está en pleno desarrollo y se han consolidado polos de innovación en la Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia, las startups agtech aún no reciben grandes sumas por parte de los Venture Capitals. De acuerdo con un mapeo de The Yield Lab existen en Latinoamérica aproximadamente 650 startups agri-food-tech.

La posibilidad de que se desarrollen y logren capturar más capital dependerá de la capacidad de los gobiernos de la región de generar políticas públicas de largo plazo que les permitan a los emprendedores crecer en un contexto mundial donde la innovación y el conocimiento son tan importantes como los recursos naturales que posean los países.

"Hong Kong y Australia están esperando los desarrollos tecnológicos que pueda generar esta región. Las expectativas están puestas en Latinoamérica porque es la región la que puede capturar el agua y tiene la tierra para hacerlo", expresó Bril.

El momento de las grandes inversiones no ha llegado pero los fondos sostienen una mirada positiva frente a los emprendedores y multiplican las ofertas. Recién estamos dando los primeros pasos en el 2020 y The Yield Lab ya lanzó su tercer convocatoria para acelerar proyectos agtech. Planea recibir alrededor de 120 postulantes y aunque las seleccionadas serán 5 o 6 describen la relación con los emprendedores como una "conversación abierta" para ayudarlos a construir valor.

Para los emprendedores se trata no sólo de buscar capital sino en elegir entre múltiples ofertas al aliado correcto que abra las puertas indicadas. "El emprendedor también elige a quien quiere como socio y cada vez es más importante no solo el dinero sino los posibles vínculos que el inversor pueda brindarle. Por eso se habla de smart money. No es solo dinero, son puertas que el inversor puede abrirle al emprendedor", sostuvo Juan Giner González, director ejecutivo de Arcap y organizador del evento.

Más allá de la coyuntura, el desafío es demostrar que el ecosistema Latinoamericano es tan sólido como para construir empresas de escala global con soluciones a la altura de un mercado exigente. Para lograr esta competitividad son necesarias políticas macroeconómicas sólidas, una estructura tributaria adecuada e inversión en ciencia y tecnología.

El autor es socio de Barrero & Larroudé