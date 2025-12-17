9,6% de proteína: difunden los primeros resultados de los análisis sobre la calidad del trigo 2025/2026

En una campaña triguera que viene mostrando números inéditos en producción y rindes, y en la que también se abrió un debate en el mercado en torno a la calidad del cereal, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) difundió los primeros análisis sobre el perfil del trigo 2025/26. A través de su Cámara Arbitral de Cereales, la entidad presentó el primer Informe Preliminar del Relevamiento de Calidad de Trigo Argentino. Los datos muestran un cereal mayoritariamente de Grado 2, con resultados heterogéneos según los parámetros analizados.

La publicación se conoce en un contexto particular: la campaña avanza con valores históricos en volumen, pero con resultados dispares en algunos parámetros de calidad, un punto que comenzó a generar atención entre exportadores, molinos y operadores del mercado. Según las últimas estimaciones de la propia Bolsa rosarina, la producción de trigo se proyecta en 27,7 millones de toneladas, un récord histórico impulsado por una mayor superficie sembrada y rindes elevados en buena parte de la región triguera.

Los primeros datos de calidad muestran un trigo mayoritariamente de Grado 2, con resultados heterogéneos según los parámetros analizados Pixabay

Frente a este panorama, la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario decidió difundir información de calidad en una etapa temprana del ciclo comercial. Desde la BCR explicaron que, a diferencia de campañas anteriores, los datos se publican cuando la cosecha todavía está en marcha, con el objetivo de aportar referencias al mercado desde las primeras instancias de la comercialización.

El relevamiento se elaboró a partir del análisis de muestras que alcanzaron 244.100 toneladas de trigo, lo que representa el 76,7 por ciento del volumen total previsto a muestrear. Las muestras corresponden a la Subregión II Norte, que comprende departamentos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, una de las zonas centrales de la producción triguera.

De acuerdo con los resultados preliminares, el peso hectolítrico promedio se ubicó en 79,4 kilogramos por hectolitro. En cuanto al contenido de proteína, el promedio alcanzó el 9,6%, medido sobre base 13,5% de humedad. Respecto de la clasificación comercial, el 28,3% de las muestras analizadas correspondió a Grado 1, el 66% a Grado 2 y el 5,7% a Grado 3, mientras que no se registraron muestras fuera de estándar en esta etapa del relevamiento.

Respecto de la clasificación comercial, el 28,3% de las muestras analizadas correspondió a Grado 1, el 66% a Grado 2 y el 5,7% a Grado 3 EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

La entidad también señaló que los análisis de calidad fueron realizados en el nuevo laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, inaugurado el 13 de noviembre y equipado con tecnología de última generación, lo que permitió acelerar los tiempos de procesamiento y difusión de la información durante el inicio de la campaña.

“Una vez más, la información fue recopilada, analizada y difundida en los tiempos que el mercado exige, facilitando a todos los eslabones de la cadena agroindustrial el acceso a datos clave en el momento preciso. Esto optimiza la toma de decisiones comerciales y logísticas en las etapas iniciales de la cosecha”, señaló Gonzalo Almeyda, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.

Desde la BCR explicaron que el informe forma parte del relevamiento institucional de calidad de trigo argentino que la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario elabora campaña tras campaña, con el objetivo de poner a disposición del mercado información técnica sobre el cereal en un año marcado por un volumen récord y una atención creciente sobre el perfil de calidad.