Masivos tractorazos: tensión en Europa por protestas de productores mientras se viene una marcha contra el acuerdo con el Mercosur

En las últimas horas, productores agropecuarios de varios países europeos intensificaron las protestas con movilizaciones en rechazo a políticas sanitarias locales, demoras en subsidios y al acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur. Se prevé que para este jueves la protesta ejerza más presión, ya que miles de agricultores de toda la Unión Europea se organizaron para concentrarse en Bruselas, donde se espera una de las mayores movilizaciones del sector en años. La protesta coincide con la reunión del Consejo Europeo y la discusión sobre el presupuesto comunitario y la Política Agraria Común (PAC).

En Alemania hubo protestas por los bajos precios Katharina Kausche - dpa

Los últimos puntos de concentración han sido París, Bruselas y varios lugares de Grecia. También hubo movilizaciones en Londres, si bien el Reino Unido ya no está en la UE, en disconformidad en este caso por políticas locales.

La movilización para mañana incluirá, según citan los medios locales, la llegada de convoys de tractores y vehículos agrícolas desde distintos países hacia las inmediaciones del parlamento de Bruselas, donde están previstos cortes de calles y concentraciones de los productores.

No obstante, hasta hoy, el epicentro del conflicto se centró en Francia, donde la indignación por el sacrificio masivo del ganado debido a la dermatitis nodular contagiosa, se fusionó con el rechazo al tratado comercial con el Mercosur. Según reportó The Connexion, los agricultores intensificaron sus medidas de fuerza bloqueando autopistas clave como la A63, A64, A10 y A89. En la región de Occitania, la A61 se encuentra totalmente cortada en ambos sentidos a la altura de Carcasona.

Así se movilizaban los agricultores de Francia

El impacto se trasladó también al transporte público. La empresa estatal SNCF advirtió sobre demoras y cancelaciones en los servicios ferroviarios del sur del país, afectando principalmente las conexiones entre Burdeos y Marsella.

En este contexto, la agencia France 24 junto a AP detallaron en las últimas horas que los productores franceses están utilizando tácticas de barricadas con neumáticos incendiados y fardos de paja para presionar al gobierno de Emmanuel Macron. “Queremos proteger nuestro futuro. Nos enfrentamos a una competencia desleal y más enfermedades”, declaró Loic Rivière, un joven agricultor desde un piquete en la ruta RN12, quien se quejó de que el acuerdo con el Mercosur los pondrá en desventaja frente a países con menores regulaciones sanitarias y ambientales, según citan los medios.

Movilizaciones de agricultores en Londres

Mientras tanto, en Atenas, el clima social también está caldeado. La agencia Reuters informó que el Parlamento griego aprobó el presupuesto 2026 en medio de masivas protestas de trabajadores del sector público y agricultores. Si bien el gobierno proyecta un crecimiento del 2,4%, los manifestantes denuncian que los salarios siguen por debajo de la media europea mientras el costo de vida y la vivienda se disparan. A partir de este conflicto, cientos de griegos marcharon por el centro de Atenas en solidaridad con los agricultores, que llevan tres semanas bloqueando rutas y pasos fronterizos en reclamo por retrasos en los subsidios de la Unión Europea y las compensaciones por desastres naturales.

La autopista A61 cerca de Carcasona, en Francia, bloqueada por productores en contra del protocolo obligatorio para el sacrificio de rodeos bovinos afectados por la enfermedad nodular contagiosa VALENTINE CHAPUIS - AFP

En rigor, ahora todas las miradas están puestas en la capital belga. Según The Brussels Times, mañana habría alrededor de 10.000 agricultores de toda la Unión Europea, quienes llevarán adelante una manifestación que promete ser histórica. Coincidiendo con la cumbre del Consejo Europeo, la protesta busca enviar un mensaje unificado contra la PAC y el acuerdo con el Mercosur.

Sin agricultores no hay Navidad, el mensaje de los productores que salieron a las calles a protestar @FarmersGuardian

“Es la primera vez que agricultores de todos los Estados miembros estarán presentes. Todos temen que las decisiones de la Comisión ejerzan una presión insoportable”, señaló Maëlle Mabecque, portavoz de la organización Copa-Cogeca.

A diferencia de ocasiones anteriores, los organizadores aseguran que no buscan bloquear la ciudad, sino marchar hacia el Parlamento Europeo. La protesta se realizará pocas horas antes de que Ursula von der Leyen viaje a Brasil con la intención de avanzar en la firma del tratado, a pesar de que Francia e Italia han solicitado aplazar la votación hasta 2026.

“Más de 40 organizaciones miembros de 26 países europeos han anunciado su presencia en esta marcha, en la que se espera la participación de 10.000 agricultores. Los agricultores europeos exigen soluciones concretas para garantizar su competitividad, sus ingresos y la seguridad alimentaria de la UE”, indicó en la convocatoria Copa-Cogeca.