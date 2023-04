“Fue un parche importante para nosotros”: el CEO de un grupo del campo elogió una medida de Massa

escuchar

“El dólar agro fue un parche importante para nosotros”, dijo Enrique Flaiban, CEO del Grupo Los Grobo, durante el lanzamiento de un nuevo híbrido de maíz y una nueva variedad de trigo de la empresa. El ejecutivo rescató la “oportunidad” que generó el mecanismo que permite vender la soja a un tipo de cambio a $300, que puso en marcha el ministro de Economía, Sergio Massa, a principios de este mes para engrosar las reservas del Banco Central (BCRA). “Probablemente, nos deje casi hechos”, afirmó.

“Fue una oportunidad, un paliativo importante, que nos deja casi hechos otra vez, considerando el contexto de la sequía; nos permitió recomponer el margen, porque una cosa es vender a $300 y otra a $220″, precisó. La herramienta que estará vigente, en principio, hasta finales de mayo fue útil, dijo, para las grandes empresas y grupos que tomaron deuda en dólares, ya que les permite “sacar un margen”.

Los Grobo origina 2,2 millones de toneladas de granos al año entre soja, maíz, trigo, girasol cebada y otros cultivos, que surgen de la producción con 74 socios distribuidos en ocho provincias y que siembran 260.000 hectáreas en total.

Esta diversificación de lugares les permitió mitigar riesgos. En el caso de la soja, cuya cosecha comenzó hace unas semanas en algunos lugares, y de maíz, estiman entre un 25% y un 30% menos, respectivamente, comparado con lo que se va a perder a nivel nacional, donde se prevé reducciones de un 50% en soja y un 40% en maíz.

No obstante, señaló que hubo un aliciente que les permitió no perder por completo. “Apareció un parche importante que tiene el sector con el dólar soja, para nosotros es un paliativo importante que, probablemente, nos deje casi hechos, otra vez. Es sumamente importante porque, en el contexto de una sequía considerada la peor de los últimos 20 años, este parche a nosotros nos permite recomponer el margen, porque una cosa es vender a $300 y otra es vender a $220 [el dólar oficial]. Los productores pueden verse tentados con la soja a $300″, amplió.

Enrique Flaiban, CEO de Los Grobo: “Esperamos poder pasar esta coyuntura, que no es fácil, y lo que pasemos en los próximos meses sea lo menos doloroso posible" Gentileza Los Grobo

El ejecutivo aclaró que no siembran en la zona núcleo, como el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, que fueron las más afectadas por el fenómeno de La Niña. “Quizás algunos prefieren, dado el contexto de incertidumbre, quedarse con el grano y ver en qué momento venderlo en función de lo que se pueda esperar”, precisó.

En el caso de las grandes empresas agropecuarias, como es el caso de Los Grobo, con otra estructura de capital, con deuda en dólares, detalló que sí les conviene vender los granos con este tipo de cambio, porque cobran con un dólar a $300 y cancelan deudas a $220 -dólar linked-.

No obstante, deslizó que con la tensión cambiaria de los últimos días, los $300 que fijó el Gobierno para la soja y las economías regionales a principios de abril se alejan del margen. Una de las alternativas, consideró, sería aumentarlo. “Esperamos poder pasar esta coyuntura, que no es fácil, y lo que pasemos en los próximos meses sea lo menos doloroso posible”, resumió.

“El dólar soja fue una oportunidad; ahora aparece el dólar girasol, el sorgo, cebada, que todavía no sabemos bien cómo va a impactar, porque no sabemos si los productores van a querer seguir vendiendo granos o no y para adelante”, mencionó. El ejecutivo precisó que “dependiendo” de la situación cambiaria el sector podría llegar a necesitar un nuevo impulso.

“Esto demostró que frente a un tipo de cambio diferencial hubo una importante comercialización. Este es uno de los años de mayor retención de granos por parte de los productores, que es su carta de ahorro, que solo se comercializó más en el momento que hubo un diferencial para incentivar esa comercialización”, explicó.

Consecuencia de esto, indicó, es que las plantas de procesamiento de harina y aceite de soja están prácticamente paradas no solo por el problema de la sequía, sino porque hay un problema de retención importante de granos.

Lanzamientos

La firma lanzó nuevas semillas de marca propia como el híbrido de maíz, Grobo 1924 THS, de ciclo largo, similar al Grobo 1923 BTRG, pero con protección más completa frente a las principales plagas que atacan al cultivo: Diatraea, Spodoptera frugiperda (gusano cogollero) y Helicoverpa Zea (gusano de la espiga). También se lanzó una nueva variedad de trigo, Grobo Juramento, una variedad de ciclo corto adaptado a la región del sudeste y oeste de Buenos Aires.

Flaiban: "Este es uno de los años de mayor retención de granos por parte de los productores, que es su carta de ahorro, que solo se comercializó más en el momento que hubo un diferencial para incentivar esa comercialización" Gentileza Los Grobo

Martín Sackmann, gerente de Innovación y Desarrollo Técnico de la empresa, dijo: “Uno de los principales motivos por los que tenemos marca propia es que estamos encontrando que hay oferta de genética de distintos semilleros de la Argentina, por lo que se dan oportunidades por cuestiones geográficas. Hay cuestiones que tienen que ver con tecnología de control de malezas e insectos. Nosotros proveemos semillas a los principales semilleros de la Argentina, pero vemos que hay algunos que no están cubiertos, entonces, aprovechamos esa oferta genética que nos ofrecen los distintos breeders y las canalizamos con marca propia”, extendió.

Guillermo Alonso, especialista técnico en semillas de la firma, explicó: “Para la línea de variedades propias de trigo esperamos poder contar con Tratamiento Profesionales de Semillas, más sustentables, más modernos y diferentes a lo comúnmente usado en el mercado, combinando la alta eficacia de la Trichoderma [un hongo], con otros productos bioestimulantes, PGPR y micronutrientes, para incentivar el desarrollo radicular, la sanidad y el rendimiento desde el inicio mismo de la siembra”, agregó.

Además, participó, Juan Balbuena, coordinador Semillero de la compañía, quien explicó que se encuentran presente a nivel productivo en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.