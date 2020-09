Fuerte baja del precio de los granos por el temor a una nueva ola de coronavirus

La soja tuvo una fuerte caída en Chicago Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcaria

Una fuerte baja en el precio de las cotizaciones de los granos en el mercado de Chicago se registró hoy tras varias semanas de fuertes alzas. Según los analistas, la caída se originó por el aumento de casos de coronavirus en distintos países que anticipan nuevas restricciones al comercio. Por la aversión al riesgo, los fondos de inversión y especulación se desprendieron de sus activos en commodities y se refugiaron en el dólar estadounidense. Este fue el otro factor que explica la baja.

Así, los futuros de la soja en Chicago, posición noviembre, bajaron 7,7 dólares por tonelada, con un ajuste de US$ 375,7; los del maíz cayeron 3,4 dólares por tonelada, con un cierre de US$ 145,6 para la posición diciembre, y los del trigo, se desplomaron en 7,4 dólares por tonelada, con un ajuste de 203,8 dólares por tonelada, también para la posición diciembre.

En el caso de la soja, la tendencia bajista del día no fue revertida por la buena noticia de la venta de 132.000 toneladas de soja estadounidense con destino a China.

"La fuerte demanda de China llevó la soja a su nivel más alto en más de dos años la semana pasada, pero ese repunte dejó al mercado vulnerable a las caídas", evaluó la agencia Reuters.

En el mercado disponible local, también hubo fuertes bajas para la soja disponible. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cotización de la oleaginosa cayó $200 por tonelada respecto del viernes, con una cotización de $21.300 en la oferta de soja para entrega inmediata.

En el caso del maíz, "la oferta disponible cayó US$ 8/t respecto al día viernes, con US$ 162/t", informó la BCR. Y añadió que "para las descargas diferidas en octubre la oferta se ubicó en US$162/t, noviembre US$163/t y diciembre/enero US$ 160/t; dichos valores son menores a los observados el día viernes cuando las descargas entre octubre y enero se ubicaron en US$165/t", añadió.

Para ambos granos las operaciones fueron mínimas, lo mismo que para el trigo, en el que un solo comprador ofertó US$193 para el segmento disponible, según informó la BCR.

