Fuerte impacto: un informe advierte que por la sequía se perderán casi US$3500 millones

La sequía que en las últimas semanas se instaló en varias de las principales regionales agrícolas del país, con un impacto marcado en el potencial de rendimiento de la soja y del maíz, ya representa una pérdida de divisas por casi US$3500 millones. Esto por una caída proyectada de 8 millones de toneladas en la producción de maíz y de 5,2 millones de toneladas en soja, respecto de cálculos previos, lo que afectará la exportación.

Así lo señaló un relevamiento de Néstor Roulet, productor, consultor y exsecretario de Agregado de Valor del gobierno de Mauricio Macri, que realizó una proyección considerando rindes posibles con el actual escenario climático versus, dijo, los que obtuvo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a diciembre último.

Vale recordar que la zona agrícola núcleo, que abarca el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, atraviesa un escenario de estrés hídrico marcado. Ayer, la BCR indicó que en enero en esa región llovió en torno del 35% de lo normal para el mes. Además alertó que la mitad del área está en una condición de sequía y que hay sojas que ya reflejan una pérdida del 50% en el potencial de rendimiento.

Con la cosecha de trigo ya finalizada, cultivo que no tuvo inconvenientes de falta de lluvias y arrojó una producción récord de 27,8 millones de toneladas, Roulet se focalizó en la soja y el maíz, en pleno desarrollo. En soja, explicó, contra una producción de 50 millones de toneladas esperada en diciembre último ahora hay que aguardar 44,8 millones de toneladas. El productor prevé una caída del rinde promedio nacional de 30,4 quintales por hectárea a 28 quintales por hectárea. Calculó que en el nuevo escenario el ingreso de divisas del complejo soja se reducirá de US$15.600 millones a 13.572 millones de dólares. Son US$2028 millones menos.

Entregado: así está un lote con maíz en el sur de Córdoba Gentileza Juan P. Ioele

Para el caso del maíz, el productor también hizo una proyección a la baja. Estimó que la cosecha se achicará de los 62 millones de toneladas esperados en diciembre último a un volumen ahora de 54 millones de toneladas. En este cereal calculó que el rinde pasará de la expectativa de 77 quintales por hectárea en diciembre a 70 quintales. La entrada de divisas ya no serán los US$7560 millones de diciembre pasado sino US$6120 millones. Es una reducción de US$1440 millones.

En total, por las pérdidas previstas para la soja y el maíz el país resignará ingresos por US$3468 millones, de acuerdo con la proyección de Roulet. El productor recordó que en septiembre y octubre hubo buenas lluvias que permitieron iniciar una campaña con buena humedad. Incluso hubo lugares con excesos hídricos que demoraron la implantación. En 2025 se habló también de previsiones muy importantes para la producción total de granos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por ejemplo, en un informe calculó una cosecha total de 142,6 millones de toneladas, un máximo histórico. Las entidades sectoriales no han realizado nuevos cálculos sobre el volumen total esperable ahora.

En este contexto, siempre según el reporte de Roulet, por las bajas lluvias de diciembre de 2025 y enero de 2026 en gran parte de la región pampeana las previsiones de una importante cosecha no se cumplirán. “Después de recorrer las rutas nacionales 9, 8 y 7, al sur de la ruta 9 tomo como referencia de ese déficit, parte de la 33 al sur de Rufino, la 35 al sur de Rio Cuarto y por los comentarios hechos por varios productores de distintas zonas, hice una estimación de pérdidas en los cultivos de soja y maíz”, contó y agregó: “Veremos una merma de 8 millones de toneladas de maíz y de 5,2 toneladas de soja. A causa de esta pérdida de producción por la sequía, puedo estimar, restándole el consumo interno para cada grano, una menor exportación de la esperable a principio de diciembre de 2025, lo que dejaría de ingresar al país alrededor de 3500 millones de dólares al país”.

Otro lote con maíz golpeado por la falta de agua

Los analistas que siguen el clima esperan nuevas lluvias, pero no serían generalizadas en toda la región. El fin de semana pasado, por ejemplo, se registraron precipitaciones que no abarcaron zonas que requieren una recomposición urgente de las condiciones de humedad. En varios lugares se necesitan al menos 100 milímetros para evitar mayores pérdidas productivas. Algunas previsiones ponen expectativas para mediados de la semana entrante. Alfredo Elorriaga, de la Bolsa rosarina, indicó. “Hacia mediados de la primera semana de febrero aparece un frente con chances de romper el bloqueo y generar lluvias en el centro de la región núcleo”, expresó.

Sectores de los departamentos Unión y Marcos Juárez no tienen buenas lluvias desde Navidad, según Juan Pablo Ioele

La BCR acotó en su relevamiento de ayer: “La región núcleo termina el mes con un promedio de lluvias de menos de 40 mm cuando normalmente llueve 110 mm”. Ejemplificó, además: “La ausencia de precipitaciones durante la última semana en el noreste de Buenos Aires y el sur de Santa Fe acentuó los síntomas de estrés hídrico, y en Pergamino ya se estiman mermas de rendimiento potencial que alcanzan el 50%”.

Juan Pablo Ioele, un asesor de productores del sudeste cordobés, fue lapidario con lo que pasa en la región: “Acá no llueve desde Navidad”. Precisó que eso ocurre en sectores de los departamentos Marcos Juárez y Unión.