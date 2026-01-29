“Pasan a cobrar y no miran”: el hombre que lidera a los contratistas reclama una ley de alquileres agrícolas “equitativa”

Luis “Freddy” Simone es el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), la entidad que nuclea a los prestadores de servicios responsables de sembrar y cosechar la mayor parte de la producción nacional. Su vínculo con la actividad comenzó a los 12 años sobre una cosechadora y hoy, desde su empresa Simone y Simone SA en Chivilcoy, dirige una estructura que emplea a 20 personas. A nivel nacional, la actividad de los contratistas agrupa a unas 20.000 empresas que generan más de 100.000 puestos de trabajo directos, un peso específico que Simone busca traducir en representación política institucional.

El dirigente reclama activamente un lugar en la Mesa de Enlace y en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA): “Si no estás en la mesa, estás en el menú”, sentencia Simone. Su argumento es técnico: las paritarias y las condiciones laborales de los maquinistas hoy se deciden entre las cuatro entidades tradicionales del campo y la Uatre, excluyendo a los contratistas, que son quienes efectivamente pagan esos salarios.

Según Simone, un operario de maquinaria hoy percibe entre 3 y 4 millones de pesos mensuales en campaña, pero la alta carga impositiva y la falta de un marco legal acorde para el trabajo itinerante dificultan su bancarización y jerarquización.

En términos productivos, Simone advierte que el parque de maquinaria agrícola tiene un promedio de 15 o 20 años de antigüedad, lo que compromete cualquier meta de duplicar las exportaciones. Sostiene que la eficiencia se diluye en equipos obsoletos y pide créditos a largo plazo para renovar “fierros” que hoy valen el doble que en los países vecinos.

Plantea una postura disruptiva sobre la tenencia de la tierra: critica el sistema de alquileres anuales por fomentar, dice, la desfertilización y pide una ley de arrendamientos más equitativa que involucre al dueño del campo en la inversión agronómica del suelo.

Luis "Freddy" Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) Gentileza

Representatividad

Simone explica que la falta de visibilidad del contratista es una falla histórica que su gestión intenta revertir a través de alianzas con organizaciones como la Fundación Barbechando. El objetivo es que tenga voz propia en el Congreso cuando se discuten leyes de emergencia agropecuaria o transporte de maquinaria agrícola. “Si no estamos en la mesa, nos ignoran en las decisiones que afectan directamente nuestros costos”, afirma el dirigente.

Destaca que, si bien tiene una “excelente relación personal” con figuras como Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural (SRA), la representatividad de Facma debe ser institucional y no depender de voluntades individuales.

Nicolás Pino, en la Exposición Rural en Junín de los Andes, Neuquén, el último fin de semana. Simone dice que tiene buen vínculo con el dirigente Gentileza

El dirigente también cuestiona la perpetuidad en los cargos gremiales y aboga por una renovación generacional. Su llegada a la conducción de la federación marcó un cambio de perfil y aportó una impronta de mayor visibilidad, profundizando el diálogo directo con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, sostiene.

Además, considera que el contratista es un “empresario de riesgo” que invierte millones de dólares en tecnología pero que, “ante una sequía o una crisis de precios, queda desprotegido por no ser dueño de la tierra que trabaja”.

Maquinaria, importaciones y competitividad

Respecto a la industria nacional, Simone sostiene una posición pragmática: apoya la apertura de importaciones de maquinaria para mejorar la competitividad del productor y el contratista. Recientemente, en el Congreso, planteó que no se puede obligar al sector productivo a pagar sobreprecios por tecnología local si esta no es igual de eficiente o no tiene disponibilidad inmediata.

Queremos una competencia sana; que se le quiten impuestos al fabricante argentino para que pueda competir y sus precios bajen, pero que nos permitan acceder a la mejor tecnología del mundo para ser más eficientes” — Luis "Freddy” Simone, presidente de Facma

Asegura que la tecnología actual permitiría a la Argentina producir entre un 20% y un 30% más con la misma superficie sembrada, sin necesidad de nuevos desmontes. Sin embargo, esto requiere sembradoras preparadas para una mayor fertilización y cosechadoras que funcionen como “relojes sincronizados”.

Luis "Freddy" Simone, representante del sector de contratistas rurales expone en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, de la Cámara de Diputados

Para Simone, “la descapitalización es agónica” porque las tarifas orientativas que publica Facma por los servicios pocas veces se pueden cobrar de forma plena ante la caída de rentabilidad de los productores.

Una visión social

Con un perfil que combina su experiencia técnica con una fuerte conciencia social, Simone rechaza “el egocentrismo” y busca otra mirada para el agro argentino. Admira la austeridad de figuras como lo fue José "Pepe" Mujica y advierte que el campo debe mirar su entorno. “Es hipócrita quejarse por no poder cambiar una máquina si el vecino no tiene para comer”, reflexiona.

Luis "Freddy" Simone junto a José "Pepe" Mujica Gentileza FACMA

A su vez, propone una “responsabilidad social de producir” que incluya el cuidado del medio ambiente y la transparencia en las relaciones laborales.

Para Simone, el esquema de alquileres anuales es un “cáncer” para la sustentabilidad del sistema productivo: “No puede haber un descompromiso social del dueño del campo... Muchos se desentienden, pasan cada seis meses a cobrar la cuota y no miran si se está fertilizando o cómo es el estado de sus lotes”, critica con severidad. Según el dirigente, esto se debe a la falta de una ley de alquileres equitativa que no solo perjudica el bolsillo de quien trabaja, sino que degrada el patrimonio tierra.

El dirigente pone sus expectativas en la próxima Cumbre de Contratistas en Expoagro 2026. Allí espera concretar anuncios de líneas crediticias que permitan el salto tecnológico que el campo necesita.

Luis “Freddy” Simone define al contratista como un “optimista de primera línea” que, pese a los problemas de logística, infraestructura y presión fiscal, sigue invirtiendo “cada peso que gana en renovar sus herramientas”. Su mensaje es claro: “Facma es el motor de la cosecha y reclama el lugar que le corresponde en las grandes mesas de decisión”.