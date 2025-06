Fuerte llegada de dólares: en mayo la agroexportación ingresó al país US$3054 millones, un 21% más

En mayo pasado la liquidación de divisas de la agroexportación fue de U$S3054 millones, un 17% más en relación al mismo periodo de 2024 y un incremento del 21% versus abril último. Esta cifra representó un acumulado anual que, comparado al 2024, representó un incremento entre enero y mayo de 2025 del 29%, con US$11.713.207.988. Así lo informaron en la Cámara de la Industria Aceitera de la República (Ciara) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC).

Según dijeron en la entidad, el ingreso de divisas de mayo es el resultado del avance de la cosecha de soja y de la continuidad de la reducción de Derechos de Exportación (DEX) bajo el decreto 38/25, que vencerá el 30 de junio próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Esos cultivos volverán a sus tasas de enero pasado. En tanto, de acuerdo al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, el trigo y la cebada seguirán con tasas reducidas hasta el 31 de marzo de 2026.

“El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”, dijeron.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el aporte por DEX en el primer semestre de 2025 creció 24% en relación al ano pasado, pese a menores alícuotas por retenciones y menores precios de los granos, por "un mayor volumen declarado que compensa y apuntala la recaudación"

“La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, agregaron.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, dijo que espera “tener un mes de junio que siga un ritmo similar, aunque claramente en los últimos días ha bajado el flujo de camiones hacia los puertos”.

Sin embargo, recordó que al tener como fecha límite el decreto presidencial de retenciones el 30 de junio, “es probable que ese mes también se pueda visualizar un flujo significativo de ventas de los productores hacia la exportación”.

En esa línea, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el aporte por DEX en el primer semestre de 2025 creció 24% en relación al ano pasado, pese a menores alícuotas por retenciones y menores precios de los granos, por “un mayor volumen declarado que compensa y apuntala la recaudación”.

Estimaron que, a un mes para que caduque el esquema de reducción temporal de las alícuotas de DEX de los principales productos agroindustriales, el primer semestre del año el agro habrá realizado un aporte de US$3300 millones, un 25% más que en el primer semestre del año pasado.

“Este aumento responde a un incremento en el volumen total declarado, que entre todos los productos contemplados se proyecta que cierre el primer semestre cerca de 53 millones de toneladas declarados, casi un 60% más que lo declarado para vender al exterior (DJVE) en el mismo período del año anterior", dijeron en la BCR.

De esta manera, pese a que las alícuotas vigentes durante la mayor parte del semestre fueron reducidas y de que los precios promedio de exportación para los principales productos se ubicaron por debajo de los registrados en el primer semestre del año pasado (fundamentalmente los del complejo soja), el mayor volumen impulsó este aumento recaudatorio.

Las proyecciones del organismo rosarino para el año se sitúan en un monto total de casi US$6500 millones: “Este cálculo parte de lo que aun resta vender al exterior de los saldos exportables estimados para la campaña actual y de los precios de exportación vigentes a la fecha”.

Una aclaración pertinente que realizó la BCR es que, en años anteriores, el patrón de anote de DJVE por adelantado de la campaña nueva, es decir, DJVE de mercadería que recién se exportará a partir del segundo trimestre del año siguiente, era considerable.

Sin embargo, esto no ocurrió en 2024 y tampoco se corrobora en lo que va de 2025. “Por tal motivo, para estimar el volumen total declarado de la campaña nueva (2025/26) en el segundo semestre del año, en lugar de tomarse la distribución promedio de las últimas cinco campañas se tomó la distribución que cada producto tuvo durante el 2024, intentando captar el cambio en los patrones de ventas al exterior”, dijeron.

Comparando el total anual proyectado para 2025 con años anteriores, “se aprecia que este monto representa un aumento de algo más de US$1000 millones con relación al año previo, pero queda lejos de los montos que llegaron a alcanzarse en 2021 y 2022, años en los que los precios internacionales se ubicaban en niveles considerablemente superiores a los actuales”.

Con relación al último año 2024, en la entidad afirmaron que uno de los aspectos que se destacó es que la estimación de aporte de DEX para este año crece a pesar de que las alícuotas fueron menores para todos los productos durante todo este primer semestre.

“Esto responde a que la recaudación de 2024 se vio reducida por el mencionado patrón de anote de DJVE: parte de los productos que se exportaron en 2024 había sido vendida al exterior en 2023 y tributado en ese año. Sin embargo, al cambiar ese patrón durante el año, al no venderse al exterior mercadería de la campaña nueva por adelantado, esto no ocurrió con la mercadería de la 2024/25, reduciendo el aporte de DEX. Pero esa mercadería que no se adelantó, si se está vendiendo este año, incrementando la recaudación proyectada para el 2025″, finalizaron.