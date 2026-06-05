Reunión con Caputo: los frigoríficos exportadores pidieron una baja de las retenciones a la carne y abrir más mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con representantes de las principales cámaras frigoríficas exportadoras del país. Según pudo saber LA NACION, en el encuentro los empresarios volvieron a plantear la eliminación de los derechos de exportación en la actividad. Desde el Gobierno contestaron que cualquier reducción dependerá del mantenimiento del equilibrio fiscal. Solo la carne de novillo paga un derecho de 5%, mientras la carne de vaca ya no tributa retenciones, medida tomada por el Gobierno. En tanto, los industriales insistieron con la necesidad de profundizar la apertura en mercados para la carne argentina, en especial atención a China, Estados Unidos, Japón [hoy solo habilitado para la Patagonia] y la Unión Europea. Hoy China es el primer comprador del país y Estados Unidos viene creciendo con fuerza tras la ampliación del cupo de 20.000 a 100.000 toneladas.

De la reunión participaron también el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda. Del lado empresario asistieron representantes de los principales frigoríficos exportadores. Estuvieron Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC; Carlos Riusech (Gorina), Hugo Borrell (ArreBeef), Gustavo Kahl (MBRF), Patricio Silveira (Minerva Foods), Matías Vilariño (Frimsa), el empresario José Somma (Frigorífico Santa Giulia) y Leonardo Lequio (Grupo Lequio).

Tras el encuentro, Caputo destacó en la red social X que las empresas del sector “ratificaron su intención de seguir invirtiendo en la Argentina” y que durante la reunión remarcaron “las nuevas oportunidades que se han abierto a partir del acuerdo comercial con Estados Unidos y la Unión Europea”, lo que, según señaló, permitió “ampliar mercados y potenciar las exportaciones de carne argentina”. El ministro agregó que también conversaron sobre “la importancia de seguir por este camino de baja de impuestos y del costo argentino para ser cada vez más competitivos”.

Según coincidieron fuentes empresarias y fuentes de la Secretaría de Agricultura consultadas por LA NACION, el encuentro tuvo un tono positivo y estuvo orientado principalmente a analizar las perspectivas del negocio exportador y los desafíos que enfrenta la cadena para seguir creciendo. “Hicimos una reunión de evaluación de la actividad y del negocio. La verdad es que fue una reunión muy buena”, señaló Ravettino.

Según explicó, buena parte de la conversación giró en torno a las oportunidades que ofrece el escenario internacional para la carne vacuna argentina. “En un mundo difícil como está hoy en día, con conflictos bélicos, con tantos problemas en minerales, petróleo, etcétera, la proteína animal se va consolidando como una necesidad en todos los países del mundo. Y eso potencia a un país como la Argentina, que tiene enormes posibilidades”, afirmó.

China es el mayor cliente del país Reuters

Según Ravettino, el contexto internacional ofrece una oportunidad para la Argentina. “Hay que aprovechar esta oportunidad, intensificar las negociaciones que venimos haciendo, ganar mercados y tratar de ganar valor para que esta contingencia, que nosotros vemos que va a continuar por algunos años, se pueda afianzar”, sostuvo.

En ese marco, los frigoríficos volvieron a plantear la necesidad de profundizar la agenda internacional. “Le planteamos profundizar la relación con China, seguir negociando la cuota que nos concedió Estados Unidos, trabajar por la apertura de Japón y consolidar la Unión Europea, que tiene buenos valores”, detalló Ravettino.

China fue uno de los temas centrales de la reunión. El país asiático continúa siendo el principal destino para la carne vacuna argentina y también uno de los mercados donde la industria identifica posibilidades de crecimiento. Sigue pendiente la apertura definitiva para las menudencias bovinas argentinas, pese a que las cuestiones sanitarias y técnicas están prácticamente resueltas. Según empresarios del sector, durante sus viajes a China reciben una pregunta recurrente: “¿Cuándo viene Milei?”. En la cadena interpretaban que Beijing espera una señal política de alto nivel para avanzar con la habilitación.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Agricultura, durante la reunión también se conversó sobre distintos protocolos sanitarios y comerciales vinculados con China. Fuentes oficiales agregaron que el encuentro tuvo un tono marcadamente positivo. “Están con mucho optimismo respecto de las exportaciones para este año. Así como el año pasado también fueron récord en términos de precio, también están optimistas para este año”, señalaron.

El optimismo del sector llega después de un año récord en generación de divisas. Según datos del Consorcio ABC, durante 2025 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron 713.400 toneladas peso producto por más de US$3800 millones. Aunque el volumen embarcado cayó 7,3% respecto de 2024, la facturación aumentó 28,1% impulsada por la recuperación de los precios internacionales.

Junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, @atejedar, nos reunimos con representantes de las principales cámaras frigoríficas del país.

Las empresas del sector… pic.twitter.com/xKHadby0jf — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 5, 2026

Para los frigoríficos, esos resultados muestran que todavía existe margen para seguir expandiendo las ventas externas si la Argentina logra consolidar mercados ya abiertos y avanzar sobre nuevas oportunidades comerciales.

Retenciones

Como se mencionó, los exportadores insistieron con la necesidad de reducir los derechos de exportación. Actualmente, el sector paga una alícuota del 5% para las exportaciones de carne vacuna de novillo.

Según Ravettino, desde el Gobierno ratificaron que la reducción de impuestos continúa siendo un objetivo de la gestión, aunque aclararon que cualquier avance dependerá de las condiciones fiscales. En la misma línea, en la Secretaría explicaron que Caputo reiteró la posición que viene sosteniendo el Gobierno respecto de cualquier reducción impositiva. Eliminar estas retenciones tendría un costo fiscal de unos US$130 millones.

Según señalaron, el ministro remarcó que la prioridad continúa siendo preservar el equilibrio fiscal y que cualquier decisión vinculada con una baja de impuestos dependerá de las posibilidades de las cuentas públicas.

Las fuentes oficiales señalaron que los frigoríficos también transmitieron preocupación por la disponibilidad de hacienda para sostener un crecimiento de las exportaciones en los próximos años. “Se habló de la necesidad de desarrollar mayor materia prima y recuperar el stock, porque si queremos insertarnos en ese proceso internacional tenemos que tener la materia prima para acompañar”, explicó Ravettino.

El planteo se da en un contexto de caída del rodeo nacional. La Argentina cuenta actualmente con 50,9 millones de cabezas bovinas, el nivel más bajo desde 2011. Según datos oficiales, desde 2022 se perdieron aproximadamente 3,3 millones de animales.

Para los frigoríficos, incrementar la producción será clave si el país busca ampliar sus exportaciones y abastecer nuevos mercados. “No solo hablamos de mercados. También hablamos del desarrollo del stock ganadero, ya sea en kilos o en cabezas, como parámetro fundamental para incrementar las posibilidades de materia prima”, sostuvo Ravettino. “Pensamos que la ganadería va a seguir con estos muy buenos valores y que eso va a posibilitar el desarrollo y la inversión en el primer eslabón”, concluyó.