SAN NICOLÁS.- Desde la madrugada, la ruta 9 rumbo a esta ciudad se convirtió en una fila interminable de autos y camionetas. El motivo es que a partir de las 9 abría una nueva edición de Expoagro edición YPF Agro y nadie del sector quería estar ausente de la megamuestra del campo.

En una mañana fresca de un otoño que se anticipó, en la primera jornada y antes de la apertura, los visitantes se agolparon desde temprano en la entrada del autódromo y predio ferial para aprovechar de lleno la muestra y sacarle el jugo a su estadía. Algunos viajaron esa misma madrugada, otros prefirieron hacer noche en los pueblos cercanos.

Así llegó esta mañana desde Basavilbaso, en provincia de Entre Ríos, la familia Gúspero. A eso de las 5.30 se despertaron, se subieron a la camioneta y recorrieron unos 300 kilómetros para primerear a otros en la puerta del lugar. Productores agropecuarios ellos, no quisieron perderse la muestra a la que año a año esperan con muchas ansias. Se tomarán dos días para caminar los 500.000 m2 de punta a punta, sino “es imposible ver todo lo que se ofrece”.

La familia Gúspero entera: Viviana, Jorge, Oriana, Odila y Juan Tiago recorren la muestra de temprano

Con orgullo, Jorge sonríe cuando se le pregunta si pertenece o no al sector. “Productor agropecuario y contratista”, dice. Es que lo lleva en la sangre eso de ser parte del campo. Al lado, tomándose un café para calentar el cuerpo, está su madre Odila Moreyra que asiente con la cabeza cada cosa que comenta su hijo. “Yo soy la dueña del campo y el que lo trabaja es mi hijo. Me encanta el campo, es parte de toda mi vida”, expresa a LA NACION la mujer de casi 83 años que se crió en la ruralidad entrerriana.

“Todos los años venimos porque justamente el 9 de marzo es el cumpleaños de mi madre y ella pide como regalo pasarlo en Expoagro y venir a recorrer la muestra. Siempre lo pasamos acá, este año no cayó por un día [termina el viernes 8] pero igual nos anticipamos al festejo y vinimos hoy”, describe Gúspero.

Para el productor, es importante venir a cada Expoagro porque es donde se entera de toda la innovación y tecnología nueva. “Si bien muchas cosas no están al alcance de las manos de uno, no se cambia el tractor todos los años, es muy bueno conocer las novedades, qué hay de nuevo para el productor. Algunos les gusta ir de shopping, a nosotros nos gusta venir acá”, destaca.

El sector de los plots semileros, muy visitados en la primera jornada Marcelo Manera

A media mañana, otro grupo de visitantes se detiene frente a un stand, algo les llama la atención. Se acercan, piden información y folletería de la tecnología nueva que está presentando la empresa y se van. Hace un mes desde Henderson, en la provincia de Buenos, Walter Colagioia reservó una cabaña en Godoy para tener alojamiento asegurado para esta fecha. Es que a veces, si se demora, conseguir donde dormir se convierte en una odisea.

De Henderson, Walter Colagioia y Raúl Mayoral llegaron para recorrer Expoagro como todos los años

“Más allá de lo que uno pueda comprar o no, vinimos a conocer las novedades en equipamiento y tecnología para estar al tanto de lo que hay”, dice el productor que realiza una actividad mixta de ganadería y agricultura.

Aunque la sequía no fue tan importante en esa zona, algo lo afectó; sin embargo, con un horizonte más claro vuelve a apostar: “Este año está un poquito mejor. Hoy necesitamos créditos como la gente, para que se pueda comprar porque, la tecnología está y el productor quiere innovar. Si al campo no lo ayudan y le pisan la cabeza todo el tiempo, la Argentina no va a salir adelante. Estamos bien con este hombre [por Javier Milei] por el cambio que propone, pero mal en el sentido que no nos ayudan”.

Su compañero de ruta y de recorrida es Raúl Mayoral, también productor mixto: “Hicimos 500 kilómetros y llegamos ayer a la nochecita a una cabaña en Godoy. Queríamos estar cerca y temprano para ver el avance de la tecnología, los precios y la mercadería que uno precisa. Y de a poco ir avanzando en el campo de uno esta tecnología que se ve acá”.

En el sector de maquinarias agrícolas, Fernando Eluchans camina entusiasmado mirando una a una las innovaciones que se exponen y las comenta a su grupo. Llegaron de Chascomús también al alba, a pasar el día en la muestra. En la zona hace agricultura y ganadería. “Venimos todos los años a mirar las innovaciones y las posibilidades que se presentan para incorporarlas, que no siempre son fáciles por una cuestión económica-financiera del productor. Lo que nos falta siempre es la accesibilidad al crédito”, cerró.

Santiago Eluchans, Fernando Saint Jean, Marcos Barragan y Fernando Eluchans vinieron desde Chascomús a Expoagro

Así como los Gúspero, Colagioia, Mayoral y Eluchans, en estos cuatro días que dura la exposición con las mismas ganas renovadas y las ilusiones intactas, serán miles los productores que pisarán la muestra, en busca de la tecnología disponible para intentar llevarla a sus campos.