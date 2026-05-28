“Nivel superlativo”: Braford consagró a sus grandes campeones de Las Nacionales

Animales de las cabañas San Vicente, junto a Marta Carina, y El Amargo se llevaron los premios más importantes de la competencia de Braford en el marco de Las Nacionales organizadas por Expoagro en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes en Riachuelo.

Vaquillonas, vacas y toros de distintos puntos del país pasaron por la pista, en una jornada que tuvo a Gastón García como jurado de clasificación de la expo.

En las juras a bozal primero pasaron las hembras por la pista. “Llegamos a esta fila final con 5 hembras soberbias, de muy buen color, bien pigmentadas, femeninas, de buena estructura y volumen; estamos en un nivel superlativo de la raza y los criadores se merecen un gran aplauso”, señaló García.

El jurado eligió como Gran Campeón Hembra de la 23° Exposición Nacional Braford al Box 209, una vaquillona presentada en conjunto por las cabañas San Vicente y Marta Carina, de Tucumán y Entre Ríos, respectivamente. Se trata de una hija de “Mágico” nacida en marzo de 2023 con su segunda cría al pie.

“Es una alegría muy grande para todo el equipo de la cabaña; nosotros hacemos Braford hace 30 años en Tucumán y es una raza que nos ha dado muchas satisfacciones, no solo en las pistas, sino también en nuestros rodeos de cría”, señaló Juan Carbajal, titular de la cabaña San Vicente, que tiene sus campos en la zona de Trancas, en la provincia de Tucumán.

El premio Reservado Gran Campeón Hembra fue para el Box 190 de las cabañas Santa Irene, de Entre Ríos, y Tres Cerros, de la República Oriental del Uruguay. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue para el Box 138 de la cabaña El Amargo, de la provincia de Santa Fe, según se informó.

Gran Campeón Hembra Braford @casattistudio

En machos a bozal, la clasificación también mostró una excelente performance de toros, y además un nivel muy parejo. El Amargo se llevó el premio mayor: Gran Campeón Macho con el Box 233, un hijo de “Pomelo” que había sido campeón en la categoría Dos Años Menor. El toro es nacido en agosto de 2024 e impresionó por su volumen de carne y su buena línea inferior, principalmente, según explicaron.

“Ha sido una Nacional de muchas alegrías; hoy mis hijos se encuentran al frente de la cabaña y hemos tenido muchos éxitos; el Braford es una raza muy noble y carnicera y creo que vamos en el camino correcto”, señaló Eduardo Martínez Ferrario, titular y fundador de la cabaña El Amargo, que tiene sus campos en el Noroeste de Santa Fe.

El Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 237 de cabaña Santa Irene. El Tercer Mejor Macho llegó desde Goya: cabaña El Bromista se quedó con ese lugar con el Box 220

Braford finalizó su actividad en pista con casi 500 animales durante dos jornadas de juras.