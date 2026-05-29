Un hijo de un icónico toro se consagró Gran Campeón Macho Brangus de Las Nacionales

La 56° Gran Nacional Brangus consagró este jueves a sus grandes campeones en el marco de Las Nacionales, la exposición ganadera que organiza Expoagro en la Sociedad Rural de Corrientes. Los máximos premios quedaron para las cabañas El Impenetrable, de Chaco, que obtuvo el Gran Campeón Hembra, y Santa Lucía, de Entre Ríos, que se llevó el Gran Campeón Macho.

La actividad se desarrolló en la pista de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, donde el jurado Alejandro Becerra evaluó reproductores provenientes de distintas provincias del norte y el centro del país. Participaron animales de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Durante toda la jornada, el jurado puso especial atención en atributos vinculados con la funcionalidad, la fertilidad, la estructura y la capacidad de producir carne, características centrales para una raza que tiene una fuerte presencia en los sistemas ganaderos del norte argentino.

El jurado Alejandro Becerra @casattistudio

Entre las hembras, el principal reconocimiento fue para el box 256 de la cabaña El Impenetrable, presentado en copropiedad con Tres Cruces, Agromelú del Norte, Manuel Molejón, Martín Montiel e Ignacio Lupión. Se trató de una vaca hija de “Pichón”, presentada con cría al pie en la categoría vaca. El ejemplar se impuso en una definición que reunió a las mejores hembras surgidas tanto de los corrales como de los bozales y terminó obteniendo el título de Gran Campeón Hembra de la exposición, según informaron.

Gran Campeón Hembra de la cabaña El Impenetrable

El premio Reservado Gran Campeón Hembra fue para el box 243 de la cabaña La Victoria, de Corrientes, en copropiedad con cabaña Juramento. La tercera ubicación quedó para el RP 12373 de la cabaña El Porvenir, de Córdoba, que previamente había sido elegida como la mejor hembra individual entre los animales presentados a corral.

Machos

La definición de los machos también mostró una competencia de alto nivel. El jurado eligió como Gran Campeón Macho al RP 821 del Corral 353 de la cabaña Santa Lucía, de Villaguay, Entre Ríos.

El reproductor es hijo de “Mundial”, un toro que ya había alcanzado notoriedad dentro de la raza luego de consagrarse Gran Campeón en el Congreso Mundial Brangus Argentina 2023. Tres años después, su descendencia volvió a quedar entre los principales protagonistas de una de las exposiciones más importantes del calendario ganadero.

Reservada Gran Campeón Hembra de La Victoria

La influencia genética de ese reproductor no se limitó al máximo premio. El Reservado Gran Campeón Macho también resultó ser un hijo de “Mundial”. Se trató del box 312 de la cabaña Los Guasunchos, de Santa Fe, que llegó a la definición final luego de haber sido elegido como el mejor ejemplar individual a bozal. El Tercer Mejor Macho de la exposición fue el box 325, presentado por las cabañas La Paterna y Doña Evangelina.

Impacto

Más allá de los resultados individuales, una de las conclusiones que dejó la jura fue el peso que comienza a tener la descendencia de determinados reproductores dentro de los programas de mejoramiento genético de la raza. Varios de los animales que alcanzaron los puestos más destacados durante la jornada tuvieron como origen a “Mundial”, un dato que no pasó inadvertido entre criadores y cabañeros.

Reservado Gran Campeón Macho de Los Guasunchos @casattistudio

Tras finalizar las juras, Alejandro Becerra destacó el nivel observado en la pista y señaló la importancia de seguir multiplicando este tipo de genética en los rodeos comerciales.

“La raza Brangus está atravesando un gran momento y los criadores lo tenemos que aprovechar; hay que multiplicar estos ejemplares como los que vimos hoy para que puedan poblar los campos del Norte argentino y poder producir más y mejor carne”, afirmó.