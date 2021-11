Alfonso Bustillo sobre el cepo a la carne: “Están obstinados en recetas que ya fracasaron”

“La ganadería es la nave insignia de la Argentina. No me imagino al gobierno colombiano conspirando en contra de los productores de café. Es un símbolo para el país. Al Gobierno lo guía la ideología y no la razón”.

Tras convertirse en el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo señaló que los productores ganaderos siempre tienen ganas de invertir pero necesitan previsibilidad y reglas claras para poder hacerlo.

En este sentido, destacó que el Gobierno debiera darse cuenta que las medidas restrictivas en torno a la carne vacuna van en contra de la productividad del país, que necesita exportar.

“Deberían ser más razonables y entender que no solo le sacaron rentabilidad al campo, sino también al interior del país. El campo es trabajo, es familia que lleva a una descentralización de las grandes ciudades. Tomar medidas de este tipo es nefasto porque concentra y deja un país vacío”, aseguró.

“Están obstinados en recetas que ya fracasaron. No quieren ver que el problema se llama la inflación, no es la carne. Y como la carne, todo sube en la Argentina”, añadió.

Bustillo recordó que luego del cierre de las exportaciones de 2006, y sequía y otros problemas coyunturales mediante, “muchos productores quedaron en el camino quebrados”.

“Era tierra arrasada. Sin embargo, poco a poco la Argentina comenzó nuevamente a exportar a un mundo que demanda cada vez más alimentos, abasteciendo igualmente el mercado interno. Pero este Gobierno en mayo pasado decidió cerrar, sin fundamentos válidos, las exportaciones de carne vacuna”, puntualizó.

Para Bustillo, se debe comprender que el paradigma alimentario de la sociedad cambió. “Los hábitos de consumo se modificaron. Se sigue comiendo más de 100 kilos de proteína animal por habitante por año pero cambió su conformación”, indicó.

Alertó que se vienen nuevos nubarrones para el agro. “Los ambientalistas cargan las tintas a nuestro sector del efecto invernadero. Debemos trabajar y comunicar mejor que nuestra ganadería es inocua para el medio ambiente. Tenemos mala prensa con la sociedad urbana, donde la juventud compra ese mensaje. Hay que revertir esa posición y preparar a nuestros jóvenes productores para que retruquen lo que livianamente se habla”, puntualizó.

El nuevo presidente de Angus rescató el respaldo del 65% de los que lo apoyaron, pero indicó que se debe tomar nota del 35% que quería y votó por un cambio en la conducción.

“Es válido el reclamo. Había demasiada permanencia de directores en la institución. Coincido que debe haber gente nueva pero muchos prefieren no involucrarse porque en esto se requiere de tiempo, esfuerzo, dejar sus proyectos privados y personales para trabajar en forma gratuita”, dijo.

Alfonso Bustillo y Manuel Olarra, presidente y vicepresidente de Angus

Señaló que buscará profundizar la federalización con más fuerza en el interior, incorporar a la Patagonia y seguir con los programas de la raza que tienen el objetivo de “mejorarle los negocios a los productores”.

Otro punto que consideró importante es perfeccionar la atención al socio y a los criadores para “que sientan que se trabaja en pos de ellos”.

“A lo mejor existe una falencia en la comunicación que debemos subsanarla. Debemos arrimarle los programas que están disponibles que sin duda le generará una mejora en su rentabilidad. Tenemos medido que un animal registrado tiene un valor agregado en la venta de un 40% de sobreprecio con respecto a un animal de rodeo general”, afirmó. En este sentido, sostuvo que esa mejora de precio, ingresando a algunos de los programas que tiene la raza, no genera una inversión demasiado importante para los criadores.

Por último, destacó la importancia de los jóvenes en la raza. “Debemos lograr que se involucren en la institución, apoyar con recursos y revalorizar los ateneos, que serán los dirigentes del mañana”, finalizó.