Cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 7413 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.053 animales, un 5,30% superior a los 19.993 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda activa, los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 7,74, al pasar de 2498,851 a 2629,312 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 2,41%, tras variar de 2930,620 a 3001,340 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 3,67% en el General y un 0,28% en el Novillo frente a los 2536,201 y a los 2992,856 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 693 cabezas, representaron el 9,34% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3350 con 437, 465 y con 466 kg; $3300 con 529 kg, y $3200 con 515 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3120 con 472 kg; $3000 con 441 kg, y $2850 con 513 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3550 con 363 y con 381 kg; $3500 con 329 kg, y $3400 con 404 kg, y en vaquillonas, $3500 con 302 kg; $3320 con 353 kg, y $3120 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2629,312, mientras que el peso promedio general resultó de 425 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3001,340 con un promedio semanal de $2988,048. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3001,344 y el promedio semanal de $2988,063. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3050,208. Detalle de venta: 693 novillos; 1445 novillitos; 1933 vaquillonas; 2979 vacas; 187 conservas, y 180 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (227) Agrop. Arg. Centro Sud vq. 88, 350 kg a $1850; 14, 389 a 1900; Agrop. El Pedregal vq. 47, 336 a 1900; v. 13, 435 a 2100; 12, 393 a 2300; Fort vq. 34, 323 a 1800; Rodríguez nt. 13, 365 a 3300. Aguirre Urreta Jorge SA: (69) El Trébol de Bolívar nt. 12, 300 a 2600; vq. 15, 301 a 2600; Iturriaga nt. 15, 300 a 2600; Jala La Juanita v. 12, 738 a 2300.

Balcarce y Cía. SRL: (65) Puntana nt. 65, 404 a 2300. Blanco Daniel y Cía. SA: (690) Cayron v. 17, 450 a 2500; vq. 15, 320 a 3000; Da-Nes vq. 110, 291 a 3420; De La Iglesia Hnos. vq. 15, 368 a 3200; 32, 305 a 3350; Dellizzotti Hnos. nt. 30, 355 a 3500; vq. 30, 320 a 3350; El Rastro v. 26, 516 a 2550; Grupo D y V nt. 31, 403 a 3250; vq. 40, 347 a 3200; 49, 322 a 3300; Laurlund v. 25, 534 a 2550; Godoy Agroganadera nt. 19, 344 a 3200; vq. 13, 357 a 3000; 29, 305 a 3300; Mi Flor nt. 45, 382 a 3250; Arbelbide n. 36, 515 a 3200; Suc. Badie vq. 20, 345 a 3200; 21, 300 a 3440; Zuetta n. 41, 459 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (65) El Resuello nt. 13, 380 a 3300.

Campos y Ganados SA: (94) González v. 14, 431 a 2900; San Rafael Agrop. vq. 13, 342 a 1900; 13, 382 a 2000. Casa Usandizaga SA: (245) M Grand v. 13, 451 a 1900; Est. El Jabalí vq. 22, 368 a 1850; v. 12, 444 a 2000; Gamajo v. 30, 459 a 2600; Ganadera La Providencia v. 20, 505 a 2350; 17, 510 a 2400; Maillos vq. 13, 392 a 2050. Colombo y Colombo SA: (120) La Boya n. 12, 455 a 3200; vq. 13, 407 a 2900; Romero nt. 24, 313 a 3450; vq. 16, 303 a 3400. Colombo y Magliano SA: (513) Agro Integral nt. 15, 520 a 2800; vq. 15, 382 a 3160; Campomar vq. 35, 366 a 3250; Chanty nt. 23, 400 a 3000; vq. 29, 375 a 3100; 21, 344 a 3200; Cimero vq. 18, 340 a 3000; 15, 326 a 3300; 55, 302 a 3500; Dumondin vq. 14, 371 a 3000; El Recado vq. 15, 350 a 3000; 43, 298 a 3200; 26, 319 a 3360; Exp. Agrop. Regino n. 15, 467 a 2500; v. 28, 453 a 2620; Gargiulo vq. 12, 404 a 1700; Gutierrez v. 12, 491 a 1820; Maralmi Agrop. vq. 19, 386 a 2340; 21, 428 a 2450. Consignataria Melicurá SA: (68) Sauce Chico nt. 15, 424 a 2950; 16, 412 a 3000. Consignataria Nieva y Cía. SA: (62) Fernández vq. 13, 372 a 1550.

Dotras, Ganly SRL: (200) Est. La Dorita nt. 67, 397 a 2400; n. 14, 364 a 2000; 14, 367 a 2150; 50, 402 a 2400; Los Bretes vq. 17, 425 a 2000. Ferias Agroazul SA: (88) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 88, 357 a 3100.

Gahan y Cía. SA: (148) Belaunzaran v. 15, 442 a 1450; Calvu Malal v. 12, 488 a 2400; Domeniconi vq. 14, 332 a 1850; 14, 344 a 1900; La Alameda Agrop. nt. 13, 340 a 3400; v. 15, 538 a 2550. Gananor Pujol SA: (143) Jala La Juanita v. 27, 572 a 2120; 25, 712 a 2200; Mari vq. 14, 376 a 1900. Gregorio Aberasturi SRL: (76) Capelle Hnos. vq. 13, 428 a 2100; v. 12, 460 a 2200; Loustau nt. 13, 392 a 2750.

Harrington y Lafuente SA: (125) El Norosal v. 17, 496 a 2600; vq. 18, 471 a 2700; Mammoliti vq. 35, 410 a 2000; 13, 405 a 2100; v. 28, 441 a 2200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (177) Adm. Duhau nt. 14, 374 a 3200; 17, 430 a 3250; Agrop. La Criolla nt. 23, 398 a 3350; vq. 15, 362 a 3300; 30, 322 a 3400; Maresca vq. 15, 352 a 3270. Iriarte Villanueva Enrique SA: (49) Constantino Jorge y Julio n. 13, 508 a 2600; Roldan n. 15, 439 a 2950. Jáuregui Lorda SRL: (260) Arandu vq. 16, 420 a 2200; v. 16, 500 a 2400; vq. 18, 369 a 2400; Campomar vq. 20, 376 a 3250; 17, 343 a 3300; Ciurlandi v. 22, 467 a 2200; Monayer nt. 15, 316 a 3450; Tognalli n. 18, 610 a 2200; v. 13, 548 a 2100; 23, 648 a 2300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (299) Agrop. Fiorito v. 15, 653 a 2700; Calles vq. 16, 400 a 1700; Gracecol v. 55, 520 a 2500; Gaztambide vq. 69, 362 a 2000; v. 17, 442 a 2300; Rosa nt. 27, 310 a 3400. Llorente-Durañona SA: (82) Pazzaglia v. 17, 531 a 2200; vq. 14, 433 a 2700; 19, 367 a 2750.

Madelan SA: (292) Asoc. Coop. de la Estac. nt. 34, 465 a 3350; Bidart nt. 21, 395 a 3340; Campos de la Virgen de Luján vq. 17, 388 a 3270; Comisso nt. 14, 410 a 3360; Pinku vq. 19, 377 a 1500; 30, 421 a 1600; v. 15, 449 a 1650; Porcus Santi vq. 13, 385 a 2320. Martín G. Lalor SA: (423) Baltain v. 29, 526 a 2600; Battaglia n. 23, 437 a 3350; Establecimientos 8 de Mayo v. 19, 499 a 2050; 15, 473 a 2370; Naiquel v. 19, 539 a 2150; 13, 512 a 2220; 37, 558 a 2350; Paramio v. 20, 430 a 2070; Ramos n. 14, 438 a 3300; nt. 29, 416 a 3300; San José de la Leña nt. 15, 353 a 2650; Vilbazo v. 13, 513 a 2270. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (213) El Pajonal nt. 14, 424 a 3350; Palo Corto n. 13, 533 a 3150; Sobrado n. 15, 467 a 3320; nt. 15, 430 a 3250; Tres Parcelas vq. 15, 383 a 3250; 15, 353 a 3300; 16, 325 a 3340. Monasterio Tattersall SA: (1059) Agrop. La Criolla vq. 21, 372 a 3300; 21, 326 a 3390; 17, 315 a 3400; 21, 335 a 3420; Berca nt. 17, 404 a 3400; 27, 353 a 3500; 22, 381 a 3550; vq. 15, 416 a 2350; v. 35, 437 a 2500; vq. 22, 390 a 2550; 14, 410 a 2600; 14, 375 a 3050; Bravo v. 19, 483 a 2450; Brina Vásquez v. 13, 509 a 2200; Cien Olmos vq. 12, 328 a 3250; 31, 346 a 3320; Cleofer vq. 12, 385 a 3200; 12, 359 a 3300; Colagioia nt. 12, 329 a 3470; Olindo n. 16, 475 a 3250; nt. 15, 420 a 3300; El Llorón nt. 23, 383 a 2800; 40, 350 a 2900; Est. La Carucha vq. 20, 360 a 2700; 21, 326 a 2800; Gale vq. 61, 304 a 3400; Galende n. 12, 544 a 2900; García n. 21, 523 a 3200; nt. 15, 429 a 3100; Innovaciones Tecnológicas Agro vq. 18, 441 a 3000; 16, 406 a 3100; 35, 378 a 3150; Ipsden nt. 16, 376 a 3400; Tattersall Argentino vq. 24, 323 a 3300; 49, 299 a 3400.

Pedro Genta y Cía. SA: (86) Sotero Chico vq. 12, 409 a 1700.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (907) Alarcia v. 27, 502 a 2500; Barnetche vq. 12, 425 a 2700; Cabaña Mrm nt. 15, 356 a 3350; Camurri Hnos. v. 40, 530 a 2650; Don Benjamín nt. 30, 538 a 2900; Establecimiento Maraju vq. 16, 402 a 1800; Estrada Agropecuaria v. 22, 502 a 2400; vq. 14, 472 a 3120; Fund. Instit. de la Leche v. 14, 473 a 1900; Hijos de Ducos nt. 20, 429 a 3200; tr. 15, 785 a 2500; Méndez n. 13, 529 a 3300; 19, 466 a 3350; Jomarca nt. 30, 329 a 3500; 15, 363 a 3550; La Paloma Agrop. vq. 33, 372 a 2000; v. 23, 493 a 2500; 18, 410 a 2600; La Pretenciosa v. 15, 435 a 2450; vq. 30, 403 a 3050; Gaztambide vq. 17, 393 a 3120; 35, 355 a 3200; Monvale vq. 16, 513 a 2850; 16, 477 a 2950; Posavina n. 13, 504 a 3200; 46, 505 a 3250; 43, 480 a 3300; Puntana n. 18, 465 a 2600; nt. 47, 393 a 2600; Sacfil vq. 13, 372 a 3000; 13, 361 a 3100; 14, 349 a 3200; Sagarzazu v. 21, 629 a 2400.

Wallace Hermanos SA: (49) Garavento nt. 40, 416 a 3300.Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (34); Crespo y Rodríguez SA (9); Ganadera Salliqueló SA (1); Goenaga Biaus SRL (25); Heguy Hnos. y Cía. SA (11); Lartirigoyen & Oromí SA (10); Nieva H. y Asociados SRL (20); Umc SA (1).