Comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas comenzó hoy martes con un ingreso de 10.195 animales descargados de 265 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes s de vacas y haciendas livianas, mientras que la venta de los lotes de novillos resultó más trabajosa. El Índice General registró una suba respecto al cierre anterior del 2,68%, al pasar de 3354,366 a 3444,332 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,71%, tras variar de 4074,653 a 4004,870 pesos por kilo.

Los novillos, con 1327 cabezas, representaron el 13,04% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4670 con 431 kg; $4550 con 497 kg, y $4400 con 510 kg. Por las mejores vacas se pagó $4220 con 448 kg; $3500 con 469 y con 487 kg, y $3400 con 540 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5340 con 308 kg; $5250 con 358 kg, y $4800 con 420 kg, y en vaquillonas, $5400 con 293 kg; $5000 con 357 kg, y $4400 con 394 y con 401 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3444,332, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4004,870. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4004,880 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4084,595.Detalle de venta: 1327 novillos; 2005 novillitos; 2391 vaquillonas; 3227 vacas; 1003 conservas, y 226 toros. Base 20 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (140) El Porvenir de Ibarguren nt. 38, 391 kg a $4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (343) Asociación de Cooperativas vq. 20, 358 a 4400; 100, 352 a 4600.Blanco Daniel y Cía. SA: (917) Agropecuaria Las Marías nt. 40, 376 a 4800; v. 50, 450 a 3200; vq. 27, 333 a 5000; Bertone nt. 39, 387 a 4800; Bula n. 50, 442 a 4000; Carelli nt. 21, 403 a 4600; Casadei nt. 22, 361 a 4900; Desagro vq. 40, 313 a 5300; Giménez vq. 20, 325 a 4700; Grupo D y V vq. 59, 344 a 4700; Luis n. 28, 513 a 4300; Luzzi Agro v. 25, 502 a 3000; Mi Tata vq. 27, 316 a 5250; Pittameglio n. 34, 435 a 4500; nt. 35, 367 a 4900; Santandrea nt. 31, 420 a 4500; Tus nt. 20, 327 a 5200; Vejonia Agrop. n. 35, 486 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (312) La Unión de Schachenmayr vq. 32, 371 a 4300; Maquiagro Quenuma v. 35, 510 a 3100.

Campos y Ganados SA: (142) Adamini n. 39, 463 a 4500; Castro vq. 20, 357 a 1700; La India v. 21, 451 a 2600. Colombo y Magliano SA: (527) Biofeeds Argentina vq. 29, 302 a 5100; El Recado vq. 68, 399 a 4320; La Estelita vq. 22, 287 a 4850; 47, 285 a 4900; 21, 293 a 5400; Milgus n. 20, 463 a 4500; nt. 43, 431 a 4670. Consignataria Melicurá SA: (367) Cardaci vq. 21, 329 a 4800; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 35, 404 a 2350; La Boya nt. 39, 410 a 4400. Crespo y Rodríguez SA: (234) Arancet nt. 29, 384 a 4400; v. 35, 449 a 3100; Carclase n. 61, 521 a 3500; Salgado n. 20, 486 a 3500.Dotras, Ganly SRL: (233) Bastanchuri nt. 24, 388 a 3200; Ganadera Mapa n. 22, 478 a 4400; vq. 40, 401 a 4400; Paletta nt. 38, 374 a 5000.

Ferias Agroazul SA: (139) Don Vicente nt. 25, 387 a 4200.Gahan y Cía. SA: (248) Calvu Malal v. 20, 483 a 2600; Guerrero vq. 32, 360 a 4000; Las Víboras vq. 24, 255 a 4800; Pedro Viejo n. 62, 495 a 3950. Gogorza y Cía. SRL: (258) Coppola nt. 30, 372 a 4100; Peiretti vq. 137, 296 a 4500.Harrington y Lafuente SA: (112) Dos de Agosto n. 30, 464 a 3500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (35) Gougy n. 35, 546 a 3800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (388) Iturralde y Etchepare nt. 90, 373 a 4000; vq. 31, 334 a 4000; Simone Campos y Hacienda vq. 58, 391 a 1500.

Jáuregui Lorda SRL: (309) Agro Ganadera Vidoret v. 41, 481 a 3200; Baldi vq. 40, 320 a 3500.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (200) Cuchitos v. 32, 480 a 2900; El Muflón v. 20, 505 a 2300. Lartirigoyen & Oromí SA: (127) Lartirigoyen v. 23, 448 a 3000; Sociedad Anónima de Cuatro v. 20, 500 a 2800.

Madelan SA: (366) Comisso nt. 45, 416 a 4700; Maggi v. 36, 484 a 2800; Santarossa vq. 25, 414 a 4180; Solandes n. 25, 457 a 4400. Martín G. Lalor SA: (510) Agrosur vq. 43, 393 a 4300; Bazterrica nt. 33, 386 a 4000; Cattoni vq. 24, 334 a 2100; Da-Nes nt. 64, 374 a 5000; 24, 358 a 5250; Darichu nt. 30, 423 a 4500; Figueroa vq. 24, 357 a 5000; Matteucci Consig. vq. 45, 394 a 4400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (316) Marnanda v. 22, 523 a 2700; S.A.C.A.G.A.M. vq. 31, 361 a 4100; Valdulac v. 27, 545 a 3000. Monasterio Tattersall SA: (926) Agropecuaria Los Abuelos vq. 34, 508 a 3500; Berca nt. 37, 350 a 5000; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 21, 359 a 4800; Exportlan n. 28, 437 a 3700; Finelli n. 25, 454 a 4400; Ganadera Don Aurelio vq. 21, 353 a 4350; Ledesma n. 21, 452 a 4400; Maguos nt. 20, 416 a 4400; vq. 22, 343 a 4600; Martin n. 37, 514 a 3600; San José de Galli nt. 30, 348 a 5200.

Pedro Genta y Cía. SA: (164) Agrop. El Silaje vq. 29, 419 a 2000; Cook n. 39, 450 a 4200; Nard v. 22, 474 a 2000.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (582) Garruchos nt. 54, 399 a 4600; Iruanyak nt. 22, 365 a 5100; Los Ángeles vq. 47, 389 a 2000; Pemag nt. 20, 345 a 5100; Tapalgro n. 41, 497 a 4550; Zingira v. 24, 536 a 2300; 21, 595 a 2600. Santamarina e Hijos SA: (141) Blacker v. 21, 463 a 2300; Carnes Ricas v. 31, 512 a 3000; Estancia Jubileo v. 32, 516 a 3000; Servimec nt. 33, 380 a 4500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (115) Grial Agropecuaria nt. 20, 407 a 3850; 25, 382 a 4000. Umc SA: (129) La Manta vq. 20, 293 a 5100.Wallace Hermanos SA: (181) Messler vq. 20, 318 a 4700; Paturlanne n. 30, 445 a 4000.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (38); Casa Massola SA (57); Casa Usandizaga SA (91); Colombo y Colombo SA (131); Consignataria Blanes SRL (98); Consignataria Nieva y Cía. SA (13); Ganadera Salliqueló SA (43); Gananor Pujol SA (42); Goenaga Biaus SRL (117); Gregorio Aberasturi SRL (20); Llorente-Durañona SA (35); Nieva H. y Asociados SRL (10).