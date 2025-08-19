LA NACION

Comienzo de semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 13.410 cabezas, se pagó $3430 por novillos; el Índice Novillo ganó un 0,59%

Mercado Agroganadero de Cañuelas
Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 13.410 animales descargados de 357 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas El Índice General tuvo una suba del 6,55%, al pasar de 2497,278 a 2660,810 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,59%, tras variar de 3026,815 a 3044,586 pesos por kilo.

Los novillos, con 1775 cabezas, representaron el 13,35% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3430 con 548 kg; $3350 con 486 y con 507 kg, y $3300 con 452, 458 y con 513 kg. Por las mejores vacas se pagó $2950 con 454 kg; $2900 con 433, 464 y con 492 kg, y $2750 con 570 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3450 con 305 kg; $3420 con 359 kg, y $3370 con 418 kg, y en vaquillonas, $3400 con 289 y con 320 kg; $3250 con 351 y con 354 kg, y $3170 con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2660,810, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3044,586. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3043,735. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3043,321.Detalle de venta: 1775 novillos; 3302 novillitos; 2872 vaquillonas; 3942 vacas; 823 conservas, y 578 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (161) Est. El 30 de Diciembre vq. 23, 261 kg a $3350; Socibar v. 20, 497 a 2400. Aguirre Urreta Jorge SA: (108) Plaza de Ayala Hnos. n. 37, 483 a 2700. Asoc. de Coop. Argentinas: (304) A.C.A. nt. 20, 390 a 3350; 55, 390 a 3360; 41, 363 a 3400; Ledesma vq. 28, 427 a 2600; v. 28, 482 a 2630.

Blanco Daniel y Cía. SA: (529) Da-Nes nt. 30, 369 a 3350; vq. 24, 387 a 3050; 76, 320 a 3400; Grupo D y V nt. 60, 375 a 3250; Langueyu nt. 35, 305 a 3450; Marinovic nt. 30, 413 a 3250; Pittameglio vq. 19, 401 a 3050; 37, 367 a 3100; Rincón de la Costa nt. 45, 317 a 3200; Tus n. 25, 469 a 3300; Viofeed vq. 30, 328 a 3200. Brandemann Consignataria SRL: (155) Agrop. La Buena Hora nt. 21, 374 a 3250; Ballester vq. 20, 330 a 3250; Don Alfredo Agro tr. 19, 478 a 3000.

Campos y Ganados SA: (140) Arrix nt. 34, 344 a 3350; v. 26, 535 a 2600; González vq. 36, 288 a 3400. Casa Usandizaga SA: (259) Aotearoa v. 26, 500 a 2200; Martin e Hijos vq. 18, 341 a 1800. Colombo y Colombo SA: (203) Falco vq. 21, 287 a 2900; Frani n. 21, 465 a 3200; Los Barriles vq. 19, 407 a 1900. Colombo y Magliano SA: (939) Aveztrus n. 18, 494 a 2500; Bellamar Estancias tr. 28, 630 a 2550; Bonkowsky tr. 22, 631 a 2500; Bravo vq. 32, 467 a 3050; Cacciagro vq. 19, 285 a 3300; Campomar n. 40, 489 a 3320; Don Benjamín tr. 39, 586 a 2570; El Recado vq. 18, 352 a 2960; 32, 324 a 3000; 21, 286 a 3350; Golpe de Agua tr. 18, 655 a 1700; Inda nt. 22, 401 a 3200; Iribarne nt. 25, 404 a 2600; Pérez nt. 18, 382 a 3250; 32, 362 a 33000; Trapalco nt. 20, 345 a 3400; vq. 23, 292 a 3300; Viejo Adolfo n. 23, 548 a 3430. Consignataria Blanes SRL: (83) García nt. 18, 428 a 3250; vq. 24, 353 a 3250; Navarro vq. 23, 365 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (657) Cia. Agrop. Santa Rosa v. 300, 494 a 1900; Garín vq. 18, 418 a 1600; v. 18, 471 a 1800; Isenhofer n. 35, 537 a 3320; Tambo Las Overas v. 18, 567 a 2150.

Dotras, Ganly SRL: (405) Aitachi vq. 34, 336 a 3200; Ayutun Hue vq. 26, 385 a 1300; Ganadera Mapa n. 39, 454 a 3200; Nogalnotte vq. 38, 397 a 2000; 38, 411 a 2100; Paletta v. 22, 453 a 2400; Santa Rosa del Monte nt. 42, 404 a 3150; vq. 44, 410 a 3000. Ferias Agroazul SA: (153) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 90, 352 a 3050.Gahan y Cía. SA: (297) Agrop. Celta v. 41, 446 a 2400; Gahan Hermanos v. 30, 432 a 2200; Grial Agropecuaria v. 18, 431 a 2300; vq. 19, 422 a 2400; Hijos de Polero nt. 18, 417 a 3250; 19, 380 a 3300. Gananor Pujol SA: (236) Dasso v. 19, 568 a 2000; La Maturraca nt. 21, 314 a 3300; 20, 310 a 3320; v. 23, 524 a 1900; vq. 19, 299 a 3300; Vicampo v. 20, 526 a 2550. Goenaga Biaus SRL: (142) Goenaga vq. 20, 424 a 1700; Suc. Noetinger v. 18, 432 a 1900. Gogorza y Cía. SRL: (286) Gran Trébol n. 60, 505 a 3050; Balda n. 33, 438 a 2800; Santa Comba vq. 34, 345 a 1900; Zavala n. 30, 458 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (395) Castells vq. 21, 345 a 2700; 20, 313 a 2800; Catalpa Agrop. v. 35, 469 a 2500; Grondona n. 20, 435 a 3200; nt. 23, 410 a 3200; Mammoliti vq. 19, 420 a 1800; La Serranía n. 19, 455 a 2500; Zumag vq. 19, 380 a 1400. Heguy Hnos. y Cía. SA: (133) Huaca Hue v. 19, 543 a 1800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (249) El Carpincho Ganadera nt. 29, 414 a 2800; Rouquaud Hnas. n. 44, 437 a 3150. Iriarte Villanueva Enrique SA: (110) Crilime vq. 28, 390 a 1950.

Jáuregui Lorda SRL: (459) Campomar n. 40, 484 a 3300; Monayer nt. 20, 348 a 3150; 23, 358 a 3170; 77, 328 a 3200; 41, 342 a 3300; 19, 334 a 3320; Mugnaga v. 18, 496 a 2600.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (71) Lanusse n. 37, 455 a 3200.

Lartirigoyen & Oromí SA: (678) Avenales tr. 23, 552 a 1900; Cayssials Munguia nt. 18, 319 a 2900; Cicarone vq. 29, 409 a 2310; Emengare vq. 27, 299 a 3320; 27, 295 a 3350; La Luisa n. 38, 464 a 2900; Lartirigoyen vq. 46, 394 a 2150; v. 52, 529 a 2600; Ponzio vq. 18, 345 a 2800; Puesto El Cinco n. 20, 494 a 3240; 20, 475 a 3260; Riglos v. 25, 523 a 2500; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 18, 319 a 2900; Sol de Mayo nt. 31, 410 a 2800; 29, 366 a 2900; Tierra Franca vq. 18, 364 a 2200; v. 18, 507 a 2590. Llorente-Durañona SA: (153) Est. La Invernada Agropecuaria v. 21, 497 a 2400; Martínez Marti n. 23, 473 a 3100; Tumini nt. 32, 362 a 2800.

Madelan SA: (335) León nt. 23, 396 a 3250; Santarossa n. 25, 514 a 3180. Martín G. Lalor SA: (933) Arimax nt. 40, 422 a 3200; Capponi vq. 43, 363 a 3100; Ciancaglini nt. 41, 419 a 3200; Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 325 a 3400; vq. 24, 265 a 3400; Echenique vq. 45, 305 a 3200; El Combate nt. 238, 334 a 3400; Otamendi nt. 38, 395 a 3200; Polo vq. 30, 314 a 2770; Trevor Agro vq. 18, 419 a 2750; Valle de la Aguada n. 24, 455 a 3250; Vigil v. 31, 430 a 2450; Zanotti nt. 24, 347 a 2750; vq. 40, 312 a 2770. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (368) Arotcarena vq. 18, 390 a 3100; 18, 358 a 3200; 22, 329 a 3250; 21, 326 a 3300; Ballester v. 30, 460 a 2200; Ganad. Verdes Pampas n. 31, 513 a 3300; Tenonde n. 20, 436 a 2900. Monasterio Tattersall SA: (1336) Barrios Barón vq. 38, 316 a 3300; 18, 308 a 3420; Berca nt. 19, 401 a 3200; 21, 373 a 3380; Bernal vq. 28, 301 a 3350; 24, 301 a 3360; Campomax nt. 20, 416 a 3050; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 38, 388 a 3100; Cien Olmos nt. 36, 419 a 3200; G. Olindo nt. 26, 410 a 3250; Estancias V.P. vq. 43, 383 a 2600; Hernández vq. 18, 492 a 2900; 21, 454 a 2950; Valle vq. 20, 418 a 2000; La Bertha vq. 21, 368 a 3200; 26, 338 a 3250; Schmukler nt. 64, 330 a 3400; María del Carmen vq. 27, 416 a 2600; Mónaco vq. 23, 287 a 3450; Tattersall Argentino vq. 21, 341 a 3200; 19, 308 a 3350; 40, 303 a 3400; Teresa Josefina vq. 25, 373 a 1500; 39, 368 a 1600; 35, 412 a 2500; Vicente nt. 26, 406 a 3000.

Nieva H. y Asociados SRL: (49) Urrutibehety vq. 19, 366 a 1500. Pedro Genta y Cía. SA: (187) Los Siete Ombúes nt. 30, 349 a 3270; Mascioli v. 19, 450 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1328) Benedetti-Cerbino nt. 31, 402 a 3300; Campos de la Virgen de Luján vq. 40, 380 a 3150; Cardive vq. 19, 413 a 3050; El Bornizo nt. 31, 525 a 2100; vq. 24, 393 a 2500; Est. La Dorita n. 30, 369 a 2000; Establecimiento Maraju vq. 18, 336 a 2400; Finlar vq. 36, 369 a 3200; 19, 351 a 3250; 20, 348 a 3300; Méndez n. 28, 465 a 3250; Iruanyak nt. 65, 381 a 3370; La Pintoresca nt. 54, 373 a 2950; La Zaida vq. 18, 333 a 1900; Las Mozuelas n. 35, 462 a 3300; Maitatu Lur nt. 74, 347 a 3300; vq. 53, 302 a 3300; Mendivil v. 25, 450 a 2400; Monvale v. 43, 569 a 2750; Pemag nt. 101, 296 a 3400; Regueira n. 31, 463 a 3200; 49, 456 a 3300; Retamal nt. 20, 363 a 3300; vq. 20, 363 a 3200; Taboada vq. 26, 281 a 3300; Tapalgro n. 20, 435 a 3300; vq. 21, 412 a 3150; Tierra Franca n. 70, 512 a 3350; Tres “T” v. 36, 533 a 2700.

Wallace Hermanos SA: (233) Bernaudo nt. 18, 378 a 2830; De Dominicis vq. 23, 359 a 2100; Munarriz vq. 18, 344 a 2800; Schneider v. 20, 482 a 2100.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (33); Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Crespo y Rodríguez SA (45); Ganadera Salliqueló SA (39); Hourcade Albelo y Cía. SA (82); S. L. Ledesma y Cía. SA (79).

