La Argentina llevó su tecnología agrícola a Bulgaria y ganó visibilidad en un mercado clave

Con una delegación integrada por fabricantes de maquinaria, técnicos y representantes de entidades del sector, la Argentina participó como País Invitado de Honor en BATA AGRO 2026, una de las principales ferias de maquinaria agrícola de Europa del Este. En Bulgaria, el país mostró desde sembradoras hasta conocimientos en siembra directa y manejo de suelos, en un mercado que se convirtió en uno de los destinos más importantes para la tecnología agrícola nacional.

La exposición se realizó entre el 1 y el 5 de junio en la ciudad de Stara Zagora y reunió a productores, distribuidores, fabricantes y referentes del agro de distintos países de la región. La participación argentina representó un nuevo paso en la estrategia de posicionamiento de la tecnología desarrollada por el país en Europa del Este.

La delegación argentina incluyó representantes de empresas, entidades del sector y especialistas técnicos que desarrollaron una agenda de cooperación con instituciones búlgaras

Bulgaria se consolidó en los últimos años como uno de los principales mercados para la maquinaria agrícola argentina. En 2024 fue el cuarto destino de exportación del sector y el principal comprador de equipos vinculados a la siembra directa.

El interés por estas tecnologías está asociado a los problemas que enfrenta buena parte de la agricultura de Europa del Este, entre ellos las sequías recurrentes, las altas temperaturas durante los meses de verano, la escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar el uso de recursos y recuperar la calidad de los suelos, según explicaron.

En ese contexto, la propuesta argentina buscó mostrar no solo maquinaria, sino también la experiencia acumulada durante décadas en materia de siembra directa, conservación de suelos y manejo eficiente de los sistemas productivos.

El pabellón nacional fue coordinado por PromArgentina y reunió a once empresas fabricantes de maquinaria agrícola: OMBÚ, Bertini, Super Walter, Gimetal, Martínez & Staneck, Apache, De Grande, Cestari, Crucianelli, Maizco y Richiger. La oferta exhibida estuvo orientada a equipos para siembra, cosecha, manejo y almacenamiento de granos, además de distintas soluciones aplicadas al agro.

La participación argentina también tuvo un lugar destacado durante la ceremonia inaugural de BATA AGRO 2026, encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación de Bulgaria, Plamen Abrovski, y por el presidente del directorio de la feria, Daniel Minev.

Durante la apertura, el encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada Argentina en Bulgaria, Juan Ignacio Camio Bavasso, destacó que el objetivo fue profundizar la cooperación con el país europeo a partir de la experiencia argentina en conservación de suelos, manejo eficiente de recursos y tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria.

Junto a las empresas viajó, además, una delegación institucional integrada por el presidente de Adimra, Elio del Re; el presidente de Aapresid, Marcelo Torres; el presidente de Cafma, Hernán Zubeldía; el coordinador de Cafma, Marco Stiuso; y el especialista en Tecnologías de Poscosecha del INTA, Leandro Cardoso.

Empresas argentinas de maquinaria agrícola exhibieron tecnología para siembra directa, cosecha, poscosecha y manejo de granos ante productores y distribuidores de la región

La agenda incluyó reuniones con universidades, asociaciones de productores, instituciones especializadas en suelos y centros de investigación. También se realizaron presentaciones técnicas ante estudiantes y docentes de las principales facultades de agricultura del país, además de visitas a establecimientos productivos de distintas regiones.

Además de la actividad comercial y tecnológica, la Argentina tuvo presencia en la tradicional recepción anual de BATA AGRO, un encuentro que reúne a importadores, distribuidores de maquinaria agrícola, productores y referentes del sector. En esta edición, según se informó, la propuesta incluyó gastronomía argentina, vinos y una presentación de tango, con el objetivo de reforzar la visibilidad del país también desde su cultura, se indicó.