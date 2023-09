escuchar

Con una caída del 4,4% con respecto al mes anterior en la faena, que acumuló 1,233 millones de cabezas de ganado, en agosto pasado la industria frigorífica mermó su ritmo de trabajo. Hoy hay firmas que no cumplen con la jornada semanal completa, sino que acortan de manera salteada días u horas. Según fuentes del sector exportador, esto es producto de “un combo” de factores que provocaron una reducción importante de la actividad.

Por un lado, influyó la caída de precios en el mercado internacional, que no hace atractivo el negocio en valor más allá de que se estuvo sacando al exterior volumen stockeado. Por otra parte, está muy trabado el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase) para cancelar fletes. Además, en la integración del negocio, el consumo interno se vio afectado últimamente por la situación macroeconómica del país. Los consumidores no convalidaron toda la suba de la carne, que según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) trepó 30,2% en agosto último.

Si bien en julio las ventas de carnes al exterior se ubicaron en un alto nivel con 92.552 toneladas res con hueso, fuentes del sector comentaron que no se trataba de una expansión real y efectiva sino que eran stocks anteriores acumulados en las plantas. “Ninguno de los dos mercados responde”, alertaron por lo bajo. “No podemos pagar fletes, los contenedores llegan a destino y las navieras no te dan el documento hasta que no les pagues; eso complica todo”, indicaron otras fuentes consultadas del sector.

Fuentes del sector contaron que en este contexto de incertidumbre, algunas plantas ya comenzaron a bajar la regularidad del trabajo diario y otras lo harán la semana entrante AFIP

En este contexto, algunos ya comenzaron a bajar la regularidad del trabajo diario y otros lo harán la semana entrante. Con una fuerte incertidumbre, el principal problema no son los dólares que se paga en el exterior sino los pesos que entrega el Gobierno en cada operación que se liquida. Con un dólar financiero que no vale menos de $700 y donde a la exportadora, sacando las retenciones del 9%, le queda unos $325 neto, este gap (brecha) le impide cualquier tipo de negocio rentable.

Por esto, son decisiones que se van tomando sobre la marcha, ya que es muy difícil para la industria seguir en la actividad, asumiendo un riesgo importante, a sabiendas que se va a perder. “Estamos yendo a un proceso de menor faena y también hay menos reposición en corrales”, remarcaron.

Para el consultor ganadero Víctor Tonelli, al margen del precio internacional que tiene el producto en la actualidad que no ayuda y no tracciona, existe una inviabilidad del negocio creciente por el valor efectivo en pesos que reciben los exportadores cuando liquidan las exportaciones. “Esto inviabiliza cualquier tipo de operaciones”, explicó.

En el informe mensual realizado por el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, se detalló que en agosto pasado la faena de hembras se situó en un 48,9% del total “significativamente por encima del 43,4% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior”.

“La producción de carne bovina obtenida en agosto de 2023 resultó cercana a las 278.700 toneladas equivalente res con hueso, que implica una caída del 4,1% con respecto de julio; y una baja de un 3,8% con respecto al mes de agosto del año 2022. En los primeros ocho meses se produjeron cerca de 2,23 millones de toneladas equivalente carcasa; un 8,7% más que los 2,05 millones de toneladas obtenidas entre enero y agosto de 2022”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

En este contexto, dijeron que la faena de las empresas del ABC trepó a 396.700 cabezas en agosto, representando el 32,2% de la faena total. “La participación del ABC en la faena total cae con respecto al 33,4% alcanzado en julio de 2023 y es menor que el 33,7% alcanzado en agosto de 2022. Entre enero y agosto de 2023, las empresas asociadas al Consorcio ABC faenaron 3,232 millones de bovinos, representando un 32,8% de la faena total. La faena de agosto de 2023 cae en 56.200 cabezas con respecto al mes anterior (-4,4%) y paralelamente, la faena de las empresas asociadas al consorcio se recorta en 34.100 cabezas, un 7,9% menos”, señalaron en la entidad.

Por otro lado, Ravettino agregó que la faena del mes de agosto se ha caracterizado por su “descenso moderado en términos absolutos con respecto a la registrada el mes anterior, y con respecto a la faena registrada durante el mismo mes del año pasado se manifestaron caídas leves”.

“En agosto, con respecto a julio, se recorta la disponibilidad de todas las categorías de hacienda con excepción de los toros. Por otra parte, el acumulado de enero a agosto de 2023 muestra una participación en la faena total más elevada de las vacas de 8 o más dientes y de las vaquillonas de dos dientes, y una participación que se resultó similar para las hembras de 4 y de 6 dientes.” dijo el dirigente.

Por último, y mirando hacia el mes en curso Ravettino señaló que las expectativas “son de una faena con tendencia a la baja, sostenida solo por la oferta de animales livianos provenientes de establecimientos de engorde a corral, acompañada de una oferta de vacas y novillos en sensible retroceso”.