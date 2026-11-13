Remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con 2707 animales, de los cuales 2670 cabezas correspondieron al remate especial “75º Aniversario Especial Gordo” organizado por la firma consignataria Monasterio Tattersall SA. Las ventas se concretaron con demanda activa, los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas.

Los novillos, con 523 cabezas, representaron el 19,36% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4740 con 439 kg; $4680 con 447 y con 566 kg, y $4650 con 440 y con 529 kg. Por las mejores vacas se pagó $3250 con 483 y con 500 kg; $3200 con 442, 530 y con 565 kg, y $3170 con 500 y con 575 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5180 con 332 kg; $5160 con 388 kg, y $5000 con 360, 394 y con 401 kg, y en vaquillonas, $5200 con 274 kg; $4650 con 336 y con 356 kg, y $4370 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4314,182, mientras que el peso promedio general resultó de 415 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4393,966. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4393,966. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4531,972. Detalle de venta: 523 novillos; 962 novillitos; 757 vaquillonas; 447 vacas; 11 conservas, y 1 toro. Base 15 cabezas.

Monasterio Tattersall SA: (2573) Agropaso vq. 68, 355 kg a $4000; Agropecuaria Campo Alto vq. 19, 336 a 4650; 36, 315 a 4900; Agropecuaria Santa Celia nt. 25, 386 a 4820; vq. 17, 365 a 4450; 25, 334 a 4800; 15, 306 a 5050; Agrosaupo vq. 15, 467 a 3870; Algarra Hnos. nt. 30, 415 a 4960; 15, 388 a 5160; Arandu v. 26, 457 a 2900; 20, 494 a 2950; 32, 490 a 3070; 20, 545 a 3120; vq. 24, 419 a 3220; Barrios Barón vq. 17, 342 a 4620; 19, 328 a 4800; 27, 313 a 5000; Bernal vq. 15, 315 a 4900; 34, 309 a 5000; Bespa n. 25, 458 a 4350; nt. 16, 414 a 4720; 34, 412 a 4820; Menéndez vq. 15, 341 a 4620; 25, 338 a 4720; 20, 322 a 4800; Camafer nt. 15, 401 a 4920; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 29, 402 a 4250; Cien Olmos nt. 29, 405 a 4680; Coop. Agric. Ganadera de Tandil vq. 16, 351 a 4500; Don Jesús n. 35, 496 a 4500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 16, 379 a 4900; El Cacique n. 50, 566 a 4680; Establecimiento Ganadero v. 19, 530 a 3200; Exportlan n. 15, 529 a 4650,000; Feet Lot La Colmena SRL n 15, 457 a 4600,000; Gamo SA n 16, 448 a 4600,000; nt. 34, 421 a 4840; Ganadera Don Aurelio nt. 31, 411 a 4900; 31, 401 a 5000; García n. 19, 452 a 4600; nt. 22, 428 a 4620; Garciarena n. 16, 436 a 4170; nt. 15, 416 a 4500; Gorostidi e Hijos nt. 15, 420 a 4800; Granja y Est. Doña Sara n. 18, 440 a 4650; vq. 17, 290 a 5100; Ceriani Cernadas nt. 38, 388 a 4960; 32, 356 a 5040; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 20, 375 a 4800; Ipsden nt. 16, 421 a 4880; 16, 391 a 4920; Bobbio n. 24, 468 a 4500; nt. 16, 423 a 4600; Justo y Olgiati n. 17, 439 a 4740; nt. 16, 422 a 4780; La Gueya vq. 17, 331 a 4700; 20, 307 a 4950; La Isgra nt. 31, 379 a 5020; Lahore Hnos. nt. 35, 377 a 4400; Las Tacuaras n. 15, 624 a 4020; Las Víboras nt. 42, 361 a 5000; 46, 331 a 5180; Lindor v. 18, 475 a 3000; Maschio nt. 15, 414 a 4400; Mónaco nt. 19, 380 a 4940; Ponto vq. 17, 380 a 4500; Supremo nt. 22, 359 a 4900; Tres Elviras nt. 20, 339 a 5140; vq. 20, 326 a 4800; Tres T vq. 27, 424 a 4100.

Otras consignaciones:

Consignataria Blanes SRL: (37) Guazu n. 16, 467 a 4400; vq. 18, 312 a 4700.