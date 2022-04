Tractorazo a Buenos Aires: sin CRA, Coninagro ni FAA, productores ratificaron y preparan una movilización

“No es momento de manifestarse”. A solo 16 días de que se realice la movilización del campo a la ciudad de Buenos Aires, una comunicación ayer por redes sociales de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que integra la Mesa de Enlace, de que no participará de la marcha del 23 de abril próximo, causó revuelo y enojo entre productores autoconvocados y de sociedades rurales del interior.

Tampoco serán de la partida Coninagro ni Federación Agraria. En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA), si bien no tomó una definición, señaló que su postura de siempre es: “Donde haya un productor, ahí se estará, acompañando. Siempre hubo un representante de la Rural en todas las asambleas y manifestaciones que se hicieron, no habría motivo alguno para que no estemos presentes”.

Según contaron quienes participaron del encuentro ayer por Zoom de CRA, había al menos tres confederaciones que apoyaron de manera explícita la marcha, entre ellas Cartez (Córdoba), la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS) y la de San Luis. Otras prefirieron no pronunciarse y algunas como el caso de Carbap y Carsfe desestimaron ser parte de ella. Finalmente, según señalaron fuentes consultadas, “se resolvió que cada entidad era autónoma y que si tiene ganas de participar lo podía hacer, no era una decisión global”.

Carlos Achetoni (FAA), Nicolás Pino (SRA), Jorge Chemes (CRA) y Elbio Laucirica (Coninagro)

Para Walter Malfatto, productor de Bragado y dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA), los dirigentes rurales están mirando para otro lado. “Se hacen los distraídos, hablan de otro tema, están en otra sintonía pero igual vamos a seguir solos. No es como dicen, tenemos motivos suficientes para manifestarnos”, remarcó y recordó: “En el 2008, con el conflicto por la 125, la Mesa de Enlace se subió después. Acá va a pasar igual, como también el 9 de julio pasado en San Nicolás”

Juan Monín, presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj y uno de los organizadores del 23 de abril próximo, señaló que, cuando vieron el tuit de CRA, muchos productores se enojaron. “Es mentira ese tuit, no refleja lo resuelto en la reunión. Pero lejos de debilitar la marcha, este tipo de mensajes fortalecen. No entienden que le están dando la espalda a quienes tienen que defender”, remarcó a LA NACION.

En el día de la fecha en el marco del Consejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha decidido NO participar de la marcha del 23 de abril. — CRA (@CRAprensa) April 6, 2022

Para los autoconvocados, nada los hará detener, “aunque cada vez aparezcan más palos en la rueda, como la complicación que tienen ahora en plena cosecha de soja y maíz para conseguir gasoil”. Mañana por la tarde, los organizadores dijeron que mantendrán una reunión virtual con los dirigentes de la Mesa de Enlace.

“La única forma de bajarnos es que el Gobierno retroceda con las medidas de las retenciones y del desdoblamiento cambiario. Buenos Aires será el punto de partida para volver al interior con más fuerza”, dijo Diego Pascuale, productor de Carcarañá, a unos 45 kilómetros de Rosario.

No sorprendió a los productores que parte de la Mesa de Enlace decida no estar en la movilización porque con el correr de los días el no pronunciamiento de los dirigentes al respecto los hizo sospechar sobre esa decisión.

“Los delegados de las entidades que están cerca de las bases ya decían que olfateaban que no estaban convencidos, porque eso los llevaría a romper el diálogo con el Gobierno. Pero la comunicación de CRA es falsa, no contaron la verdad de lo ocurrió ahí dentro”, apuntó Pascuale.

Para Román Gutiérrez, otro productor autoconvocado de Pergamino y, además, dirigente de la Sociedad Rural de esa localidad, lo que pasó con CRA “duele”.

“Venimos remando para que más productores se sumen y se afilien a las entidades y te duele que salgan con esto. Siempre los dirigentes de la Mesa Enlace dicen que necesitan que los productores se involucren en las entidades pero con estas cosas los productores solo piensan que ellos no los representan”, afirmó.

En coincidencia, Pascuale señaló que, si bien es importante el apoyo, no les cambia el camino. “Los productores nuevos están convencidos que la fuerza del campo está en las bases y no en las entidades y los que están dentro de ellas se quieren ir de ahí”, puntualizó.

En este contexto, Raúl Víctores, dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro, indicó que igualmente son muchas las rurales del interior del país que van a adherir a la marcha.

“Vamos a acompañar porque tenemos otra visión de lo que está pasando. La Mesa de Enlace no ve la peligrosidad de lo que está ocurriendo, tienen un error de visión muy fuerte. No solo el gasoil, el dólar y las retenciones, sino que lo que estamos viendo es la degradación del país, eso es más fuerte que la cuestión económica. Son pequeñas bombas que tira este Gobierno para tenerte distraído mientras ellos avanzan por otro canal”, alertó.

“La situación es crítica, a pasos de una conmoción interna, donde se van concatenado los problemas. No va pesar en nuestras espaldas la responsabilidad de no haber hecho nada para resistir estas políticas. Esto es peor que el 2001″, añadió.

Por último, si bien rescató el diálogo que ahora busca la dirigencia con el poder político, Víctores señaló: “El diálogo es bueno, siempre y cuando haya del otro lado uno que quiera escuchar y responda a los pedidos. Además, ir a al Senado y al Congreso y a hablar con la oposición es como ir a bailar con la hermana, porque los que toman las decisiones están en otro lugar, es el oficialismo”.