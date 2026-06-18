Genética de élite: Brangus llevó su potencial carnicero al MAG y buscó acercarse a la industria y el consumidor

La raza Brangus dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en la región pampeana y desembarcó en el principal ámbito de comercialización ganadera del país. Con una propuesta renovada, la tercera edición de “Brangus al Sur” se realizó en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas y puso el foco no solo en los reproductores, sino también en el potencial carnicero de sus animales y en el vínculo con la industria frigorífica.

La exposición mostró la evolución que viene registrando la raza en la Pampa Húmeda y sumó una novedad: una exhibición y comercialización de hacienda para faena, con el objetivo de acercar el producto final al mercado y destacar las cualidades de la carne Brangus.

Según explicaron los organizadores, la muestra “evolucionó y llegó directamente a la industria y al consumidor de carne”. La jornada se desarrolló íntegramente durante ayer y reunió a productores, consignatarios, frigoríficos y referentes de la actividad ganadera.

La jura estuvo a cargo de Pedro Borgatello, quien tuvo la responsabilidad de seleccionar a los mejores ejemplares de la exposición Gza. Brangus

El programa incluyó un concurso de animales, ventas físicas en los corrales del mercado, remates por streaming, exposición de reproductores y espacios de intercambio con representantes de la industria de la carne.

La comercialización estuvo a cargo de la firma Colombo y Magliano, que realizó una venta física dentro de los corrales del MAG y una subasta especial transmitida por streaming. En total se ofrecieron más de 1200 cabezas de distintas categorías, en una muestra del volumen y la presencia que la raza viene alcanzando en el sur del país.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de premios a los mejores ejemplares del concurso. Las autoridades de la Asociación Argentina de Brangus entregaron certificados a los expositores ganadores y reconocimientos a los jurados que participaron de la actividad.

En la competencia de hembras, el máximo galardón quedó en manos de la cabaña Tres Cruces - Palma Sola. La Gran Campeón Hembra correspondió al box 4 presentado por ese establecimiento. En tanto que la Reservada de Gran Campeón Hembra fue para el box 13A de la cabaña Doña Ángela.

En total se comercializaron más de 1200 cabezas de distintas categorías

Entre los machos, el principal reconocimiento quedó para Doña Ángela. El establecimiento obtuvo el premio al Gran Campeón Macho con el ejemplar presentado en el box 24B. En tanto, el Reservado de Gran Campeón Macho fue para La Cirila con el animal identificado en el Box 31.

Más allá de los premios, uno de los aspectos destacados de esta edición fue el espacio dedicado al análisis de las oportunidades que ofrece el novillo Brangus para la industria frigorífica.

Luego de la entrega de distinciones se desarrolló un intercambio de conceptos con representantes del sector cárnico para debatir sobre las características productivas y comerciales de la raza.

La actividad tuvo una degustación de carnes de la raza, una instancia pensada para acercar el producto al consumidor y mostrar atributos vinculados con la calidad y el rendimiento.

La exposición concluyó durante la tarde con la muestra y venta de reproductores. Participaron 49 animales en pista dentro del Centro de Exposiciones de Angus ubicado en el predio del MAG. La jura estuvo a cargo de Pedro Borgatello, quien tuvo la responsabilidad de seleccionar a los mejores ejemplares de la exposición.