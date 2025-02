Gigante concursado: Los Grobo se acercó a dos multinacionales de los granos para buscar un estratégico acuerdo comercial

Los Grobo Agropecuaria, una megaempresa del sector que entró en concurso de acreedores el 3 del actual luego de haber caído en default con pagarés en diciembre pasado, está en tratativas con dos multinacionales del negocio de granos para sellar un acuerdo comercial que le permita “empezar a girar”. Esto es, operar, reactivar su actividad y brindarle una alternativa a los productores para que realicen negocios. La novedad podría tener un desenlace en los próximos días para aprovechar, en una primera etapa, la cosecha de girasol.

Según pudo saber LA NACION de calificadas fuentes del mercado, Los Grobo Agropecuaria está en conversaciones para ese objetivo comercial con la multinacional Bunge que, vale recordar, a nivel global está en un proceso de integración tras quedarse en 2023 con Viterra.

Pero, además, Los Grobo Agropecuaria entabló contactos con el coloso brasileño AMaggi. Es un grupo agroindustrial ligado desde sus orígenes al “rey de la soja” de Brasil, Blairo Maggi, exministro de Agricultura de ese país y exgobernador de Mato Grosso. En la Argentina AMaggi tiene una filial exportadora.

En la Argentina en 2024 Bunge fue el cuarto exportador con 7,45 millones de toneladas según un reporte de la Bolsa de Comercio Rosario con Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

Tras acceder este medio a esta información, ante una consulta en Los Grobo Agropecuaria no dieron respuestas. En Bunge señalaron, hace unos días, que no realizaban comentarios sobre rumores del mercado y en AMaggi precisaron que no tenían nada por anunciar. Fuentes al tanto del tema remarcaron que el interés de Los Grobo es mostrar al mercado que puede recuperarse rápido del cimbronazo.

Según pudo reconstruir LA NACION, el acuerdo comercial implicaría que, con quien se termine cerrando, el grupo concursado brindaría su servicio de logística y acondicionamiento de granos. A la empresa le serviría para mostrar que hay una garantía de pago atrás y, además, poder cumplir sus contratos.

“Hay interés de ambos”, apuntaron en el mercado sobre Bunge y Amaggi. “Lo de corto plazo es un acuerdo comercial para empezar a girar”, contó una fuente conocedora de la actividad. Apuntó que si esto ocurre luego Los Grobo Agropecuaria pasaría a “estructurar algo a largo plazo” con una de las multinacionales.

La empresa origina y comercializa 2 millones de toneladas de granos Los Grobo

Esto último significa que, si el acuerdo funciona, luego se podría escalar a una siguiente etapa de ingreso como socio al grupo. Vale recordar que Los Grobo Agropecuaria está controlada en un 90% por Victoria Capital Partners (VCP), un grupo con inversiones millonarias en Sudamérica. VCP entró a la firma del agro en 2016. El 10% restante de la empresa está en manos de Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde.

Distintas fuentes indicaron que VCP estaba por llevar adelante una capitalización, pero no se llegó a tiempo ya que el incumplimiento de compromisos en diciembre pasado, que incluso luego se extendió a deudas con los bancos, complicó todo. Los Grobo Agropecuaria debe unos US$207 millones y factura 800 millones con negocios de insumos y comercialización de granos. Origina 2 millones de toneladas de granos. Tiene más de 30 sucursales donde distribuye insumos y posee plantas de acopio claves para el acuerdo comercial.

Una fuente del mercado indicó que a Los Grobo tener un socio comercial le abriría la puerta a mostrar que, comparando cuando cae un banco, otro banco, en este caso otra firma del agro, puede salir como una suerte de garantía. Habría premura para que esto se cierre ya que se está llevando adelante la cosecha de girasol y luego siguen maíz y soja.

Una de las sucursales de Los Grobo Los Grobo

Por otra parte, para Agrofina, una firma controlada por Los Grobo pero en este caso del negocio de agroquímicos, trascendió que se está hablando con proveedores importantes del exterior también para cerrar un acuerdo comercial.

De los US$800 millones que factura el Grupo Los Grobo, unos US$130 millones son de Agrofina, otros 130 millones de dólares de distribución de insumos de Los Grobo Agropecuaria y otros US$20 millones de producción propia de granos. El resto -unos US$520 millones- corresponde a la operación de granos.

En tanto, como ya había señalado este medio, de la deuda total por unos US$207 millones, Los Grobo Agropecuaria debe unos US$50 millones a un grupo de siete bancos donde la cabeza es el Banco Galicia y lo administra. Luego hay otros US$50 millones de una prefinanciación de exportaciones con el exterior. El menú se completa con US$40 millones de Obligaciones Negociables (ON) y US$60 millones de pagarés bursátiles. Casi US$100 millones del total tiene una exigencia de seis meses.

Fernando Bertello Por