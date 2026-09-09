Granja Tres Arroyos: entró en convocatoria de acreedores una de las principales empresas del gigante avícola

Wade SA, una de las tres sociedades que integran el grupo empresario de Granja Tres Arroyos (GTA), ingresó en convocatoria de acreedores, según pudo confirmar LA NACION. La presentación se da en medio de la profunda crisis financiera y operativa que atraviesa el gigante avícola, que durante los últimos meses acumuló cierres y paralizaciones de plantas, salarios atrasados, despidos masivos y reclamos judiciales de acreedores. Si bien aún no está confirmado, se prevé que GTA también avance con una presentación concursal.

El grupo GTA está compuesto por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA (1 y 2) y Avex SA. De hecho, el intento de reestructuración financiera que la compañía llevó adelante durante los últimos meses contemplaba en conjunto las obligaciones de las tres firmas y un pasivo total cuantificado de US$350,9 millones.

Dentro de esa estructura, Wade es la sociedad que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y opera las plantas de Ezeiza (Wade 1) y en Esteban Echeverría (Wade 2). En esta última hubo 450 despidos recientemente. Ambas unidades quedaron atravesadas en los últimos años por el proceso de reducción de actividad de GTA.

Hasta la fecha, Granja Tres Arroyos llegó a acumular unos 1730 trabajadores desvinculados entre sus establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos, más del 25% de una dotación total de aproximadamente 6500 empleados. Según registros del Banco Central, el grupo acumula 6682 cheques rechazados por un total de $113.652.180.103,52. A eso se suma una deuda bancaria cercana a los $3368 millones; dentro de ese monto, unos $277 millones figuraban en una categoría de alto riesgo de insolvencia y alrededor de $561 millones como créditos “con problemas”.

Antes de ingresar en convocatoria de acreedores, Wade SA ya enfrentaba una fuerte presión de sus acreedores en la Justicia Comercial. Según documentación judicial a la que accedió LA NACION, contra la firma se promovieron al menos siete pedidos de quiebra, iniciados por seis acreedores distintos. En rigor, los reclamos son de distinta naturaleza y magnitud.

El grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA

Los pedidos de quiebra analizados involucran reclamos por más de $2000 millones, entre capital e intereses liquidados, a los que se suma otro planteo por más de US$12.000. Antes de recurrir a la convocatoria de acreedores, Wade SA ya estaba bajo una creciente presión judicial: enfrentaba una de las cinco ejecuciones judiciales detectadas contra sociedades del grupo y sus garantes. En ese expediente, Banco Credicoop reclamó el cobro de un pagaré emitido por Wade el 30 de diciembre de 2025 por $250 millones. Tras un pago parcial, el capital reclamado quedó en $206.348.707,22.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18, Secretaría N°36. Según la documentación judicial, la ejecución fue establecida por esos $206,3 millones de capital, más otra suma equivalente calculada provisoriamente para intereses y costas, por lo que el monto procesal podía alcanzar los $412.697.414,44. En la causa se consignó, además, que integrantes de la familia De Grazia habían constituido una fianza general por hasta $1000 millones para garantizar obligaciones de Wade.

Ese expediente formaba parte de un frente judicial más amplio contra el grupo sobre cinco causas comerciales detectó reclamos por $1657 millones de capital, más otra ejecución por US$115.000. Si se agregaban las previsiones fijadas judicialmente para intereses, costas y accesorios, las ejecuciones expresadas en pesos alcanzaban un monto procesal superior a $2638 millones, aunque esa cifra no equivalía a una deuda firme por ese valor.

El concurso

El concurso abre una instancia judicial destinada a ordenar el pasivo y buscar un acuerdo que permita continuar la actividad. Una vez dispuesta la apertura y publicados los edictos, la Ley de Concursos y Quiebras establece, con determinadas excepciones, la suspensión de los juicios de contenido patrimonial originados en causas o títulos anteriores a la presentación y obliga a los acreedores a canalizar sus reclamos dentro del proceso concursal.

Wade es la sociedad que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja

El paso judicial se produce después de que el grupo intentara alcanzar una reestructuración privada por US$350,9 millones. El esquema contemplaba quitas de hasta el 75% para algunos acreedores, plazos de pago de hasta siete años, aporte de nuevo capital y venta de activos considerados no estratégicos. Entre los bienes puestos en carpeta para obtener liquidez figuraba la planta Wade 1 de Ezeiza.

Los expedientes muestran, además, que antes de la presentación concursal el grupo ya había abierto negociaciones con sus acreedores. No prosperaron.

Wade fue la sociedad utilizada por el grupo Granja Tres Arroyos para quedarse con los activos de la exCresta Roja. En diciembre de 2018, en el concurso preventivo de Proteinsa SA, la Justicia autorizó la operación mediante la cual Wade adquirió los activos que aquella compañía había recibido de la quebrada Rasic Hermanos.