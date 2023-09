escuchar

“Hasta ahora relato”. Es 1ro. de septiembre, el día en el que debió haber sido publicado el decreto que dispondría eliminar o “terminar de manera importante” con las retenciones a las economías regionales, tal y como prometió el ministro de Economía, Sergio Massa. En un evento en la Exposición Rural de Palermo, el funcionario adelantó que desde este mes las seis economías que aún pagan retenciones quedarían a cero. No obstante, hasta el momento no fue oficializada la medida en el Boletín Oficial, por lo que esto generó malestar e incertidumbre en todos los sectores involucrados.

“Esperando…”, “No hay nada con respecto a la baja de las retenciones”, respondieron desde dos cámaras que están a la espera de la publicación en el Boletín Oficial de la medida. “El decreto ya se armó, pero es el Ministerio de Economía el que lo tiene que publicar, pero todos teníamos entendido y -conforme con lo prometido- que la fecha en que se tenía que publicar era hoy”, dijo una fuente que pidió reserva.

El malestar es latente en los sectores involucrados, dadas las circunstancias y el escenario económico del país. En el medio también recordaron que quedó sin efecto el dólar agro a $340, de acuerdo con la última actualización que hizo el Gobierno para mejorar el precio al productor, ya que había quedado atrasado. Con la devaluación que dispuso el Banco Central luego de las elecciones PASO, este quedó prácticamente sin efecto, pese a que el decreto tenía vigencia hasta ayer, 31 de agosto.

En las distintas cámaras de las economías regionales contaron que después de que el ministro Massa lanzara la decisión, comenzaron a hablar con los productores, por lo que desde allí estaban a la expectativa de la mejora en los precios a partir de este viernes. “Son políticas que son anunciadas con bombos y platillos y que nosotros las tomamos como ciertas. Desde ese instante pensamos en hacer cosas, pero después no salen”, explicó la misma fuente.

El sector citrícola, manicero, arrocero, tabaco y forestal están incluidos en el listado que tendrán una reducción o eliminación de la alícuota

“Hasta ahora relato”, dijo Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y agregó que los derechos de exportación se definen por el Nomenclador Arancelario Mercosur, que está compuesto por 10 dígitos, donde cada dígito representa una categoría específica en la clasificación jerárquica de los productos. “Cuanto menoss dígitos se imputan en la resolución más amplió será el alcance a los productos y subproductos de las economías regionales. Son más de 8000 posiciones arancelarias que abarcan las economías regionales”, añadió el ejecutivo.

Desde CAME habían solicitado que se incluyera al algodón y al tanino dentro de estas economías regionales, sin embargo, hasta el momento no hay certezas de que vayan a estar dentro del listado final. “ Es subjetivo para el funcionario de turno qué grado de industrialización tiene cada producto. Igual, hay que llevar a cero todas las economías regionales, ya que el impacto recaudador es mínimo. Siempre se beneficia a los que más lobby tienen”, agregó Vernengo.

En la conferencia de prensa que brindó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el martes pasado solo se refirió a las posiciones arancelarias del arroz, maní, productos vitivinícolas, cítricos, tabaco y la industria forestal.

Desde CAME y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) habían solicitado que se incluya al algodón en el listado final

Por otra parte, recordaron que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que integran más de 60 entidades y cámaras del sector agropecuario, se había reunido en las semanas previas con autoridades del gobierno nacional para que se le dé igual tratamiento a otros productos que no fueron considerados dentro de ese listado, que también consideran “economías regionales”. Se trata del algodón, que hoy tiene una retención del 5%, la carne y lácteos [leche en polvo y sus derivados], que tiene un 9%. También solicitaron sumar los alimentos balanceados, que pagan entre un 4,5% y 5,8%, y el aceite girasol refinado y en bruto, que tributan un 4,5%, 5% y 7%.

El sector de la lana también ha venido solicitando un mejor tratamiento, ya que paga entre un 3% y 5%, según su nomenclatura. En tanto, las 60 entidades que conforman el CAA también pidió incluir el azúcar, que tributa el 4,5%, y a las papas procesadas, donde hay posiciones con 4,5% de retenciones. “Las posiciones arancelarias del pedido incluían todo, porque las elaboro cada sector por sí misma. Estaba el algodón también… El pedido fue por todas”, completó otra fuente que estaba al tanto del tema.

Jorge Paoloni, expresidente de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (Fedenar), asesor de la comisión de la industria e integrante de la mesa chica de CAME, contó que el lunes les informaron desde la cartera agrícola que el arroz industrializado, que paga el 5% de retenciones, no iba a tener más derechos de exportaciones.

Al arroz con cáscara -paddy- también le bajaron uno o dos puntos en las alícuotas Shutterstock

“Pero hasta ahora no hemos tenido más información ni en el Boletín Oficial. Al arroz con cáscara -paddy- también le bajaron uno o dos puntos, pero en los papeles no hemos visto nada. Estamos todos atentos esperando a ver qué pasa con este decreto, porque a todos nos interesa, pero hasta ahora no tenemos ninguna resolución a decreto para comenzar a operar de esta forma”, completó.

No obstante, contaron que las negociaciones en la mesa chica del Gobierno van más allá de la cartera agropecuaria nacional, ya que involucra también a Aduana, organismo que dirige Guillermo Michel. “Él decide qué sí y qué no”, añadieron.