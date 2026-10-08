Hasta US$10.000 por productor: Airbnb busca impulsar el turismo en los campos

En Estados Unidos les darán hasta US$10.000 a productores agropecuarios para que reciban turistas en sus campos. La iniciativa, impulsada por Airbnb junto con American Farmland Trust, busca promover el turismo rural a través del alojamiento de visitantes y la organización de actividades vinculadas con la vida en el campo. Según explicaron las organizaciones, el objetivo es que los agricultores y ganaderos puedan generar ingresos adicionales en un contexto de dificultades económicas para las pequeñas explotaciones agropecuarias. De acuerdo con datos difundidos por Airbnb, quienes ofrecieron alojamiento en granjas a través de la plataforma obtuvieron ingresos cercanos a los US$8000 durante 2025.

El programa, denominado Farm to Stay (De la granja a la estancia), fue anunciado el 23 de septiembre pasado y comenzará a recibir solicitudes en noviembre. Estará destinado a productores de todo Estados Unidos que quieran comenzar a ofrecer alojamiento en sus establecimientos o ampliar las actividades turísticas que ya desarrollan. Las subvenciones serán de hasta US$10.000 por beneficiario y podrán utilizarse para renovar o acondicionar propiedades destinadas a recibir huéspedes o para organizar experiencias vinculadas con la producción agropecuaria.

Entre las actividades mencionadas por la compañía figuran la recolección de manzanas, las catas de vino, las cenas con alimentos producidos en los propios establecimientos y los talleres agrícolas. También existen propuestas que permiten a los turistas interactuar con animales de granja o conocer cómo se realizan las tareas cotidianas en el campo.

Airbnb otorgará subvenciones de hasta US$10.000 a productores agropecuarios de Estados Unidos que quieran recibir turistas en sus campos Airbnb

“Una subvención del programa ‘De la Granja a la Casa’ puede ser lo que ayude a una familia a permanecer en su tierra durante una mala temporada. Compartir una habitación en la granja puede compensar el aumento de los costos y generar ingresos turísticos para comunidades que tradicionalmente han pasado desapercibidas”, señaló Jordi Torres Mallol, director regional de Airbnb para las Américas.

Según explicó Airbnb, el programa surge en un contexto en el que las pequeñas explotaciones agropecuarias estadounidenses enfrentan dificultades por el aumento de los costos de producción, la volatilidad de los mercados y las condiciones climáticas. De acuerdo con una investigación económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), citada por la compañía, el ingreso agrícola mediano de los hogares de pequeñas explotaciones fue negativo en aproximadamente US$2800 durante 2024. Ese resultado corresponde a la actividad agropecuaria y no contempla necesariamente otros ingresos que puedan tener las familias.

En ese escenario, la firma de alquileres temporarios difundió un informe sobre el crecimiento del agroturismo y los ingresos que genera. Según ese relevamiento, los anfitriones que ofrecieron alojamiento en granjas obtuvieron en conjunto alrededor de US$120 millones durante 2025. Además, las zonas que incorporaron nuevos alojamientos rurales registraron un crecimiento de los ingresos totales aproximadamente un 15% más rápido.

“A través de la subvención ‘De la Granja a la Vida’, brindaremos a las comunidades agrícolas un apoyo fundamental en un sector en crecimiento que puede aportar estabilidad y previsibilidad a una industria que enfrenta serios desafíos”, afirmó Ashley Brucker, gerente sénior de Concesión de Subvenciones del Fondo Brighter Future de American Farmland Trust.

El interés por alojarse en establecimientos agropecuarios también aumentó en los últimos años. Según datos de Google Trends citados por la empresa, las búsquedas en Estados Unidos relacionadas con estadías en granjas casi se cuadruplicaron entre 2016 y principios de 2026. A su vez, los ingresos totales de los anfitriones que ofrecen este tipo de alojamiento a través de la plataforma crecieron casi un 400% desde 2018.

El turismo rural permite a los visitantes alojarse en granjas, conocer las actividades agropecuarias y participar de distintas experiencias vinculadas con la vida en el campo Airbnb

Las experiencias disponibles son variadas. En Texas, por ejemplo, se ofrecen actividades que permiten a los visitantes estar con cerdos; en Missouri, los turistas pueden alojarse en una granja dedicada a la producción de verduras, mientras que en Maine existen propuestas de caminatas con cabras alpinas.

Para algunos productores que ya ofrecen alojamiento, recibir visitantes se convirtió en una manera de complementar los ingresos sin abandonar la producción de alimentos. “Las pequeñas granjas tienen que encontrar formas creativas de seguir siendo viables, y recibir huéspedes nos ha permitido diversificar la producción agrícola, continuar con la elaboración de alimentos locales y mantener la propiedad en plena actividad agrícola. Se ha convertido en otra forma de mantener una granja próspera, compartiendo un pedacito de esta vida con personas que de otro modo quizás nunca tendrían la oportunidad de experimentarla”, relató Jeremy Foust, anfitrión de Airbnb en Eatonville, Washington.