Crisis en un gigante: trabajadores de Granja Tres Arroyos en Río Cuarto reclaman por sueldos atrasados

CÓRDOBA.- Los 350 trabajadores de la planta avícola Avex en Río Cuarto, perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos (GTA), se movilizaron esta semana en reclamo por los tres meses de sueldos atrasados y la “paralización total” de la actividad en el establecimiento. GTA es el mayor grupo avícola del país.

En diálogo con LA NACION, el secretario general del Sindicato del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados de Córdoba, Claudio Moreno, señaló que en las últimas dos semanas no hubo pollos para faenar, por lo que no hay actividad.

Precisó que entre los empleados de planta, de las granjas, del área de incubación y guardia las familias afectadas son 350. “No hay diálogo con la empresa y no se sabe cómo continuará la situación”, definió.

Este diario consultó sobre la situación a fuentes de la empresa pero, por el momento, no hubo respuesta.

El grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA Granja Tres Arroyos SA

GTA pidió un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia con un pasivo estimado de alrededor de US$350 millones. Solicitó que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”.

En forma subsidiaria señaló que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos.

Instalaciones

En el caso de Avex, las instalaciones de la planta y algunas granjas, fueron transferidas a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como pago de la deuda que la empresa mantenía por maíz. Incluso, cuando la planta funcionaba, debía pagar un plus por su uso. Sin embargo, ACA no mantiene ninguna relación con los trabajadores.

En el caso de Avex, las instalaciones de la planta y algunas granjas, fueron transferidas a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como pago de la deuda que la empresa mantenía por maíz

Los empleados de Avex entregaron petitorios ante el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Río Cuarto en los que plantean la posibilidad de conseguir algún tipo de ayuda social por la situación que atraviesan.

A fines de mayo pasado en la planta de Avex se registró un conflicto laboral cuando la empresa impidió el ingreso de 150 trabajadores. Los empleados denunciaron entonces el incumplimiento del pago de haberes de abril y sostuvieron que hay problemas hace un año.

A mediados de julio, ante un nuevo reclamo de los empleados, la empresa señaló: “La planta de Avex en Río Cuarto realizó una parada programada por dos semanas. Esta situación se planificó con tiempo y se coordinó con el personal y el sindicato. El pago de sueldos de los empleados no está atrasado, sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente al igual que el resto de las plantas pertenecientes a GTA”.

El grupo BRF, uno de los gigantes mundiales de la industria cárnica, era el dueño de Avex hasta 2018, cuando comunicó su venta a Granja Tres Arroyos SA y Fribel SA. La transacción implicó la transferencia de las tres unidades productivas (Río Cuarto, Llavallol y Villa Mercedes). BRF había comprado Avex en 2011 por US$150 millones.