Desde una empresa salteña que produce bananas para competir con las importadas de Ecuador hasta una bodega mendocina que apostó por elaborar vinos capaces de medirse con los mejores del mundo. En el medio, una firma que decidió desarrollar un vermú argentino de calidad y una quesería patagónica que buscó crear variedades propias en lugar de imitar las extranjeras. Son cuatro experiencias de empresas que apostaron por la producción nacional y el desarrollo de marcas propias para ganar consumidores. Sus representantes contaron durante Argentina Alimenta 2026, en el predio de la Rural, cómo fueron sus comienzos, qué estrategias les permitieron diferenciarse y cuáles son los desafíos para seguir creciendo en un contexto de mayor competencia con los productos importados.

Uno de los casos es el de Salvita, una empresa agroindustrial del norte de Salta que comenzó a producir bananas en 2012. Según explicó Andrés Segón, director de Marketing, actualmente tiene casi 1000 hectáreas plantadas y produce 1,5 millones de cajas al año. Sin embargo, debe competir en un mercado donde predomina la fruta extranjera. “De cada 10 bananas que se venden en Argentina, ocho vienen de Ecuador”, señaló.

Frente a esa competencia, la firma busca diferenciarse por la frescura. “Nuestra banana la cosechamos y en cuatro días estamos en cualquier verdulería del país, versus una banana que tiene casi 30 días de traslado”, sostuvo. Según explicó, esa diferencia también influye en el sabor. La empresa, que además produce porotos, pimientos y otros cultivos, busca agregar valor a sus materias primas. En ese camino adquirió Otito, una firma jujeña con más de 70 años de historia dedicada a la elaboración de dulces, y desarrolló productos como pimientos y berenjenas ahumados.

Arnaldo Gómez: director comercial de la bodega Catena Zapata

Otra de las experiencias fue la de Catena Zapata, que buscó demostrar que la Argentina podía producir vinos capaces de competir con los mejores del mundo. Arnaldo Gómez, director comercial de la bodega, recordó que cuando ingresó a la empresa, hace 35 años, uno de los problemas era comercializar Saint Vincent, un vino que apenas vendía 500 cajas mensuales. Su propuesta fue aumentar el precio de cinco a siete pesos. “Yo le dije: ‘Le subiría el precio’. Y él me dijo: ‘Pero si no lo vendemos a este precio, mucho menos a otro’”, relató sobre una conversación con Nicolás Catena.

La estrategia continuó en 1993, cuando la bodega lanzó Catena Zapata Estiba Reservada a 42 pesos, el doble de lo que costaba el vino más caro del mercado en ese momento. “El principio de la estrategia fue pensar que la escasez no era una dificultad, sino que en todo caso era posiblemente un punto de venta”, explicó. Según recordó, en aquellos años la Argentina no era reconocida internacionalmente como productora de vinos de alta calidad, una percepción que la empresa buscó cambiar. Sobre el crecimiento de la firma, reconoció: “Nosotros hemos llegado a donde llegamos no porque hicimos muchas cosas bien sino porque corregimos muchos errores”.

En el caso de Vermú La Fuerza, la apuesta fue desarrollar una bebida argentina de calidad en una categoría históricamente asociada con marcas europeas. Martín Auzmendi, socio fundador, contó que el proyecto nació de la intención de elaborar un aperitivo con vino y hierbas locales. “¿Cómo puede ser que la Argentina no tenga vermú y que no tenga vermú de calidad?”, recordó que se preguntaron al principio.

La elección de materias primas nacionales hizo que, al momento del lanzamiento, el producto costara entre tres y cuatro veces más que un vermú tradicional. Auzmendi explicó que el desafío no era solamente elaborar una bebida de calidad, sino también lograr que los consumidores conocieran y valoraran una propuesta diferente. Según señaló, hoy existen alrededor de 100 marcas de vermú en la Argentina y La Fuerza ya llega a distintos mercados del exterior. Además, destacó que la firma figura desde hace dos años entre las diez marcas de vermú más relevantes del mundo en un ranking de Drinks International.

Martín Auzmendi: socio fundador de Vermú La Fuerza

La historia de Quesería Ventimiglia, en Neuquén, también surgió de la intención de desarrollar productos propios en lugar de imitar variedades extranjeras. Mauricio Couly, cocinero y quesero, contó que todo comenzó con una vaca llamada Lourdes, que compró junto con sus hermanos porque quería elaborar dulce de leche y quesos para sus restaurantes. Después incorporaron cabras y ovejas, y comenzaron a producir variedades artesanales.

Uno de los primeros productos que alcanzó reconocimiento fue el Patagonzola, un queso azul cuyo nombre combina Patagonia y Gorgonzola. “No empezamos a construir una marca, sino se empezaron a conocer los productos al principio”, recordó. Couly explicó que la Argentina tiene una larga tradición de elaborar quesos que imitan variedades de otros países y que su objetivo fue crear productos con identidad patagónica.

Mauricio Couly: cocinero y quesero de Quesería Ventimiglia, de Neuquén

En esa búsqueda, destacó la importancia de respetar los tiempos de elaboración, aunque eso limite la cantidad disponible para la venta. Algunos de sus quesos necesitan hasta un año de maduración. “Los quesos se hacen, se los espera y después recién se los vende”, señaló. La firma busca ampliar su presencia en el mercado nacional y, a futuro, llevar sus variedades propias al exterior.