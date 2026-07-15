Hay más de 100: los clubes de fútbol que nacieron ligados al tren y cómo influyeron los ingleses

En esta nota se explora la relación histórica entre los ferrocarriles y los clubes de fútbol, siendo los primeros impulsores en muchos casos de los segundos, como se podrá apreciar. El fútbol tal cual lo conocemos tuvo su inicio en la segunda mitad del siglo XIX en el Reino Unido. Si bien la expansión de este deporte fuera de Europa ocurrió en la década de 1860, su gran auge comenzó a partir de 1880. En la Argentina, el primer club de fútbol fue el Buenos Aires Football Club, que comenzó a funcionar en 1867 en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los clubes de fútbol que actualmente están activos, el Club Mercedes, de la ciudad homónima en la provincia de Buenos Aires, es el más antiguo del país, habiendo sido fundado en 1875. La Asociación del Fútbol Argentino nació en 1893 como “Argentine Association Football League” y es la más antigua de América. Dos años antes había nacido otra entidad similar, que tuvo una efímera vida y no es reconocida como pionera.

Los ferrocarriles argentinos tuvieron una etapa de enorme crecimiento en su red, entre 1890 y 1914. Durante esos años y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, muchos de los directivos y empleados de las empresas ferroviarias instaladas en el país, principalmente las inglesas, tomaron la iniciativa de crear clubes para facilitar la realización de deportes de ellos y sus familias, en especial, fútbol, golf, hockey sobre césped, cricket y bocha inglesa.

El Club Social y Deportivo La Fraternidad

Se instalaron en el país una gran cantidad de entidades deportivas, las que tuvieron un rol importantísimo en la difusión de esos deportes, principalmente el fútbol. Sin dudas este último es el gran deporte nacional y la pasión que lo caracteriza tuvo en sus orígenes una identidad ferroviaria.

Una postal del Club Ferrocarril General Mitre

Es importante destacar que en Inglaterra el Club Manchester United fue fundado en 1878 con el nombre de Newton Heath LYR Football Club por empleados del ferrocarril Lancashire and Yorkshire Railway Company. En Uruguay, nacía a principios de la década de 1890 el Central Uruguay Railways Cricket Club, que luego, en 1901, se convertiría en el Club Peñarol, en honor al barrio enclavado en los alrededores de los talleres ferroviarios.

La fundación de la mayoría de los clubes ferroviarios en la Argentina se dio principalmente entre 1910 y 1930 producto de la iniciativa de los jefes de concesiones de origen inglés y francés, como manera de proporcionar actividades recreativas y deportivas a sus trabajadores, transfiriendo mayormente los de mayor predicamento en sus países de origen. Estas instituciones crecieron y se desarrollaron al amparo del apoyo financiero de las concesiones como también de las cuotas sociales que aportaban los asociados. Ya en 1950 y con la nacionalización de los ferrocarriles, la conducción pasó a manos de los trabajadores de los ferrocarriles, ya nacionales.

Los clubes

Sin ánimo de ser taxativos, dado que esta lista es sin dudas más amplia, podemos mencionar más de un centenar de clubes con identidad ferroviaria. Estas menciones son sin dudas incompletas, hay otros emprendimientos deportivos de origen o relación ferroviaria de gestión sindical.

La lista antes citada, es la siguiente:

Club Andes Talleres Sport Club, Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

Club Atlético Argentino de Rosario, exEmbarcadero Córdoba-Rosario, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Buenos Aires al Pacífico (BAP), Junín, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Central Argentino de La Banda, provincia de Santiago del Estero.

Club Atlético Central Argentino de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Central Argentino, Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Central Argentino, Fighiera, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Central Argentino, Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Club Atlético Central Córdoba, Rosario, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Central Córdoba, Santiago del Estero Capital.

Club Atlético Central Fútbol Club de Quitilipi, provincia de Chaco.

Club Atlético Central Norte Argentino, Cruz del Eje, Córdoba.

Club Atlético Central Norte Argentino, Resistencia, Chaco.

Club Atlético Central Norte de Embarcación, Salta.

Club Atlético Central Norte, Salta Capital.

Club Atlético Central Norte, Tucumán Capital.

Club Atlético Compañía General, Salto, Buenos Aires.

Club Atlético Douglas Haig, Pergamino, Buenos Aires.

Club Atlético Ferro Carril Oeste, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Club Atlético Ferrocarril del Estado, Rafaela, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Ferrocarril Midland, Libertad, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Ferrocarril, Concordia, Entre Ríos.

Club Atlético Ferrocarril, Luján, Buenos Aires.

Club Atlético Ferroviario, Coronel Dorrego, Buenos Aires.

Club Atlético Ferroviarios, Balcarce, Buenos Aires.

Club Atlético General Paz Juniors, exCórdoba Athletic, Córdoba Capital.

Club Atlético Independiente, Araujo, partido de Veinticinco de Mayo, Buenos Aires.

Club Atlético Instituto Central Córdoba, Córdoba Capital.

Club Atlético Instituto de Tráfico, Cruz del Eje, Córdoba.

Club Atlético Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Club Atlético Miriñaque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Club Atlético Pacífico de Cabildo, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Pacífico, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Pacífico, Neuquén Capital.

Club Atlético Palmira, provincia de Mendoza.

Club Atlético Porvenir Talleres de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Rosario Central -ex Central Argentine Railway Club-, Rosario, provincia de Santa Fe.

Club Atlético Sportivo El Carril, Salta Capital.

Club Atlético Talleres de Córdoba, Córdoba Capital.

Club Atlético Talleres de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Club Atlético Talleres de María Juana, Santa Fe.

Club Atlético Talleres de Perico, provincia de Jujuy.

Club Atlético Talleres de Quilino, provincia de Córdoba.

Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Talleres de Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

Club Atlético Talleres GMB, Añatuya, provincia de Santiago del Estero.

Club Atlético Talleres Rosario Puerto Belgrano, Rosario, Santa Fe.

Club Atlético Talleres, Paraná, Entre Ríos.

Club Atlético Talleres, Río Gallegos, Santa Cruz.

Club Atlético Talleres, San Antonio Oeste, Río Negro.

Club Atlético Tráfico´s Old Boys, Pergamino, Buenos Aires.

Club Atlético Trocha de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Club Atlético Unión Ferroviarios de Pichanal, Salta.

Club Atlético y Biblioteca Central Argentino, La Carlota, Córdoba.

Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud, Tandil, Buenos Aires.

Club Atlético y Deportivo Central Córdoba, Pilar, provincia de Córdoba.

Club Atlético y Recreativo Tracción San Martín, Justo Daract, San Luis.

Club Atlético y Social Ferroviarios Unidos, Zárate, Buenos Aires.

Club Central Argentino de Casilda, Santa Fe.

Club Central Argentino Olímpico, Ceres, provincia de Santa Fe.

Club Central Córdoba de Laboulaye, provincia de Córdoba.

Club Central Córdoba, Frías, Santiago del Estero.

Club Central Córdoba, Tucumán Capital.

Club Central Entrerriano, Gualeguaychú, Entre Ríos.

Club Central Norte Argentino, Metán, Salta.

Club Central Norte, El Carmen, Jujuy.

Club Cultural y Deportivo Ferro Dhó, San Cristóbal, Santa Fe.

Club Deportivo Central Argentino, Villa María, Córdoba.

Club Deportivo Ferrocarril General Mitre (ex Club Central Argentino de Miguelete), Villa Maipú, Buenos Aires.

Club Deportivo Ferrocarriles del Estado, Comodoro Rivadavia, Chubut.

Club Deportivo Ferrocarril San Salvador, Entre Ríos.

Club Deportivo Instituto Tráfico, Frías, Santiago del Estero.

Club Deportivo Talleres, Metán, Salta.

Club Deportivo Universidad Abierta Interamericana de Urquiza (UAI Urquiza), Villa Lynch, Buenos Aires -ex Club Deportivo Social y Cultural Ferrocarril Urquiza-.

Club Deportivo y Cultural Ferroviario de Ayacucho, Buenos Aires.

Club El Ferroviario, Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Club Ferro Carril Oeste de General Alvear, provincia de Mendoza.

Club Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa.

Club Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen, Buenos Aires.

Club Ferro Carril Oeste de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur.

Club Ferrocarril Roca de Las Flores, Buenos Aires.

Club Ferrocarriles del Estado, Puerto Deseado, Santa Cruz.

Club Ferroviario de Tres Arroyos, Buenos Aires.

Club Ferroviario Santa Fe. Santa Fe Capital.

Club Ferroviario, San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Club Instituto Central Norte Argentino, Recreo, provincia de Catamarca.

Club Instituto Tráfico, Metán, Provincia de Salta.

Club San Martín de Monte Coman, provincia de Mendoza.

Club San Martin, Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires –ex Buenos Aires al Pacífico-.

Club Social y Deportivo Ballester, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico, Puerto Madryn, Chubut.

Club Social y Deportivo Ferrocarril Y.C.F. de Río Gallegos, Santa Cruz.

Club Social y Deportivo General Mitre de Pérez, provincia de Santa Fe.

Club Social y Deportivo Pacífico, Villa del Parque, ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Club Social y Deportivo Talleres de Federal, Entre Ríos.

Club Social y Deportivo Unión Ferroviaria, Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires.

Club Social y Deportivo Unión Ferroviaria, Villars, provincia de Buenos Aires.

Club Social y Deportivo Verónica, Verónica, Provincia de Buenos Aires.

Club Sportivo Central Argentino, Río Tercero, Córdoba.

Club Sportivo Central Norte de Concepción del Bermejo, Chaco.

Club Sportivo Dolores BAP, Concarán, San Luis.

Club Sportivo Ferrocarriles del Estado, Chumbicha, Catamarca.

Club Sportivo Ferrocarril, San Antonio Oeste, Río Negro.

Club Sportivo Ferroviario, Corrientes Capital.

Club Talleres de Añatuya, Santiago del Estero.

Club Talleres Ferrocarril Provincial, La Plata, Buenos Aires.

Club Talleres, Cañada de Gómez, Santa Fe.

Club Talleres, Corrientes Capital.

Club Unión Talleres Fábrica, Weisburd, Santiago del Estero.

ExClub Atlético Central Argentino de Villa Diehl, partido de San Martín, Buenos Aires.

Ferrocarril Foot Ball Club, Nogoyá, Entre Ríos.

Ferroviario Club Central Argentino, Perez, Santa Fe.

Ferroviario Fútbol Club, La Paz, provincia de Mendoza.

Fútbol Club Ferrocarril Sud de Olavarría, Buenos Aires.

Sport Club Pacífico, General Alvear, provincia de Mendoza.

Talleres Futbol Club, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Confraternidad Pacífico, Huinca Renancó, Córdoba.

Talleres, Huinca Renancó, Córdoba.

Club Compañía de Pergamino, Buenos Aires, fundado por personal de la Compañía General Buenos Aires.

La tradición ferroviaria en deportes sigue viva. En este sentido, merece una mención especial el Club Social y Deportivo La Fraternidad, ubicado en Ing. Maschwitz, Escobar, Buenos Aires, que se fundó en 2019. Más recientemente, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Nacionales inauguró su Centro Deportivo en Victoria, provincia de Buenos Aires.

El Club Atlético Talleres de Córdoba CAT

Otros casos

También muchos clubes ajenos a la actividad ferroviaria se han visto beneficiados por el ferrocarril. Entre otros clubes como Boca Juniors, Racing e Independiente han recibido terrenos de origen ferroviario donde han construido sus importantes estadios.

Vale aclarar que algunos clubes están vinculados desde el momento de su creación a ferrocarriles construidos por el Estado Nacional, no por empresas de origen británico o francés.

El Club FC Mitre

Entre los clubes de identidad ferroviaria antes citados, un caso emblemático está constituido por el Club Deportivo Ferrocarril General Mitre, ubicado en Miguelete, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, que actualmente está presidido por Omar Arístides Maturano, secretario General del Sindicato La Fraternidad.

Este club fue fundado el 26 de abril de 1924 por las autoridades británicas del exFerrocarril Central Argentino en un gran terreno que estuvo destinado a una gran playa de cargas que no se concretó. Allí se emplazó un excelente green de golf, donde se han hecho torneos internacionales, como también canchas de tenis y otras actividades deportivas y sociales.

AI producirse el traspaso de los ferrocarriles al dominio de Ia Nación el 1° de Marzo de 1948, bajo Ia presidencia de Juan Domingo Perón, este club no solo cambió su denominación a la actual, sino que además, abrió sus puertas a Ia comunidad.

Esta entidad es socia fundadora de varias asociaciones que rigen el deporte en la Argentina. Cuenta con espacios para desarrollar las siguientes disciplinas federadas amateur: fútbol, papi fútbol sobre césped sintético, golf sobre cancha de nueve hoyos, hockey sobre césped sintético con riego de agua, hándbol sobre piso de parquet, tenis sobre ocho canchas iluminadas, bocha inglesa sobre césped natural (entre las cinco únicas de nuestro país), pelota paleta, paddle sobre canchas vidriadas, gimnasio de musculación y fitness, footgolf, natación, eventos sociales y culturales, escuela de iniciación deportiva y colonias de vacaciones.

En este club se ha desarrollado Ia capacidad deportiva de una gran cantidad de jóvenes, formando destacados deportistas que integraron o integran los Seleccionados Nacionales de Hockey y Handbol, habiendo muchos de ellos obtenido medallas doradas en los Juegos Olímpicos. Los espacios de este club son cedidos habitualmente y en forma gratuita a Ia Municipalidad de General San Martín, como así también a escuelas de bajos recursos de su zona de influencia, para la organización de colonias de verano y de actividades de educación física.

La actividad de clubes como los citados en esta nota resulta fundamental para el desarrollo de la cultura social y es, a la vez, como hemos citado, generadora de importantes deportistas, muchos de los cuales llegan a destacarse en todos los ámbitos y niveles.

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Sobre los autores: Claudio Molina es analista en Bioenergías y Ferrocarriles. Pablo Martorelli es presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF). Colaboraron Patricio Luis Duhalde y Juan Carlos Poggi