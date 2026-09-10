“Hay que cerrar ese capítulo”: Nicolás Pino dijo que buscará resolver el histórico conflicto por el predio de Palermo

“Hay que cerrar ese capítulo”, afirmó Nicolás Pino al referirse a uno de los principales objetivos de su nuevo mandato al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA): resolver el histórico conflicto por el predio ferial de Palermo. Reelegido con más del 70% de los votos, el dirigente también contó que intercambió mensajes con el presidente Javier Milei y aseguró que llegó a su fin el “flagelo” que atravesó durante la campaña, tras vencer a su saliente vicepresidente, Marcos Pereda.

En diálogo con LA NACION, Pino sostuvo que la situación del predio será uno de los asuntos que buscará resolver durante los próximos dos años. “Faltan por decidir cosas, pero hay que ponerse de acuerdo y, de una buena vez, cerrar ese capítulo. Es importante que se cierre porque viene desde los años noventa”, señaló.

El conflicto se remonta a 1991 cuando el gobierno de Carlos Menem le vendió a la SRA el predio ferial de Palermo [tras las distintas concesiones] por alrededor de US$30 millones. La operación fue cuestionada posteriormente en la Justicia por el valor fijado. En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Poder Ejecutivo declaró nula la venta mediante un decreto y ordenó que el inmueble regresara al Estado. La entidad rechazó esa decisión y recurrió a la Justicia.

Desde entonces, la situación jurídica atravesó distintas instancias judiciales y gobiernos. “Han pasado gobiernos de un lado y del otro y el tema de la Rural sigue abierto. Hay que cerrarlo y estamos tratando de finalizar eso”, indicó Pino.

Pino aseguró que uno de los objetivos de su nuevo mandato será cerrar el conflicto por el predio ferial de Palermo Sociedad Rural Argentina

Además del predio de Palermo, el dirigente ubicó entre sus prioridades la eliminación definitiva de los derechos de exportación, el acceso al financiamiento y la infraestructura necesaria para la producción. “Hacia afuera tenemos que seguir machacando con las retenciones. Por ley y para siempre, terminar con esto”, afirmó.

Respecto del crédito, sostuvo que se necesitan condiciones que les permitan a los productores invertir y ampliar la producción. “La Argentina necesita, lo más rápido posible, salir del atolladero en el que estamos. El campo es una herramienta fundamental para el país y podemos crecer más rápido o más despacio”, expresó.

“¿Cómo hacemos para crecer más rápido? Con créditos razonables y con la posibilidad de que los productores nos endeudemos para producir más”, agregó. En ese sentido, destacó el diálogo con el Banco Nación y afirmó que la entidad financiera recibió distintas propuestas del sector.

Lo que viene en la entidad

Hacia el interior de la SRA, Pino aseguró que continuará con el ordenamiento de los sistemas administrativos de la entidad, una tarea que, según dijo, comenzó hace tres o cuatro meses y requiere el trabajo diario de un equipo numeroso. También destacó la incorporación de nuevos dirigentes a la Comisión Directiva.

El titular de la Rural consiguió su reelección con 1441 de los votos, frente a los 592 obtenidos por Pereda, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. De esta manera, Pino continuará al frente de la institución hasta 2028, acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente.

Nicolás Pino continuará al frente de la SRA hasta 2028 acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente Gentileza SRA

Al analizar el resultado, consideró que la diferencia representó un respaldo a la gestión que encabezó durante los últimos años. “Haber ganado de la manera en que se ganó, con más del 70%, es un apoyo muy grande. No a mí, porque las personas somos personas, sino a la gestión”, señaló. “Que el socio haya apoyado tan masivamente esta gestión, después de todo lo que se vino diciendo en estos últimos meses realmente te genera de todo. Te ponés contento y después también decís: ‘Bueno, ahora hay que seguir con esto’”, añadió.

Pino aseguró que el resultado electoral terminó con el “flagelo” que, según describió, vivió durante la campaña. El dirigente afirmó que recibió mensajes “feos, despectivos” y “muy miserables” en las redes sociales, aunque sostuvo que habitualmente no participa de esas discusiones. “Uno no está acostumbrado, en mi caso particular, a las redes sociales. Nunca entro en ese juego porque no sé y tampoco me interesa. Pero, más allá de que uno no juegue ahí, los mensajes te llegan”, relató.

Según detalló, entre los ataques recibidos lo llamaron “el Insfrán del campo”. Incluso lamentó que las críticas no estuvieron dirigidas únicamente contra él, sino contra otras personas que integraban su espacio.

Pino vinculó esos mensajes con el sector de la oposición. “Seguramente eso estaba arreglado desde el lado de Pereda y su gente. No me cabe duda”, afirmó. Además, reveló que el año pasado una persona allegada a su rival electoral lo invitó a almorzar y le recomendó que desistiera de competir. “Me dijo que tratara de recapacitar, de no seguir, porque si no, lo que se venía iba a ser muy duro hacia mi persona”, contó y agregó: “Como le tengo cariño al señor y me parece un buen tipo, no lo tomé como una amenaza, sino como una sugerencia”.

Sobre el encuentro con Pereda luego de conocerse el resultado, dijo que el saludo fue “muy frío”. “No se podía evitar porque estábamos todos ahí, codo a codo”, explicó. Agregó que esperaba recibir posteriormente un mensaje de su contrincante, pero que eso todavía no ocurrió. En cambio, destacó el mensaje “muy cariñoso” que la esposa de Pereda le envió a la suya.

Pino también contó que intercambió mensajes con Milei luego de que el Presidente lo felicitara públicamente por su triunfo. “No hablé con Milei, pero le agradecí su posteo. Me contestó enseguida: ‘Abrazo y vamos para adelante’”, relató.

Javier Milei felicitó públicamente a Pino por su reelección y ambos intercambiaron mensajes después de conocerse el resultado Pilar Camacho

Además, aseguró que recibió saludos de funcionarios nacionales y gobernadores. “La verdad, fue gratificante”, señaló.

El dirigente también confirmó que, un día antes de la elección, tomó un café con el asesor presidencial Santiago Caputo. No obstante, negó que el encuentro hubiera estado relacionado con la disputa electoral dentro de la SRA. Según explicó, la reunión surgió por medio de un amigo en común y tuvo un carácter informal. “Se dio de carambola. Hablamos de generalidades, hasta de nuestra vida particular. Fue muy familiar”, afirmó.