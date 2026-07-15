“Hecho histórico”: India habilitó la importación comercial de yerba mate argentina

La India aprobó las habilitaciones necesarias para la importación de yerba mate argentina y dejó atrás el esquema de envíos de prueba para abrir las operaciones comerciales regulares. La medida es el resultado de un trabajo que involucró a los gobiernos de Misiones y Corrientes, la Cancillería, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), autoridades indias y empresas del sector yerbatero, con el objetivo de eliminar barreras regulatorias que dificultaban el ingreso del producto.

El anuncio del nuevo estatus sanitario y aduanero fue dado a conocer inicialmente por el ministro de Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, tras la oficialización de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), el organismo que regula la seguridad alimentaria de ese país. La decisión implica “un cambio fundamental”, ya que “no se trata de envíos de prueba, sino de una habilitación comercial que permite desarrollar operaciones de importación de manera regular, abriendo la posibilidad de abastecer ese mercado, a una escala mucho mayor”.

El funcionario resaltó que varias empresas vienen trabajando desde hace meses para alcanzar ese objetivo y que ya preparan los primeros embarques destinados a clientes e importadores de la India. Durante el proceso participaron, entre otras, Playadito, Piporé, Las Marías, Primicia y Klimiuk Infusiones. El núcleo del beneficio operativo radica en la incorporación definitiva de la yerba mate al Código Alimentario de la India.

Yonathan Klimiuk, gerente de Klimiuk Infusiones y participante de la comitiva comercial que destrabó las negociaciones, calificó la medida como un “hecho histórico”. Según Klimiuk, la gestión liderada por Sartori, cooperativas y empresas durante el año pasado ante el gobierno indio resolvió un cuello de botella logístico y fiscal que hacía prácticamente inviables las operaciones.

Yonathan Klimiuk, gerente de Klimiuk Infusiones, junto a Mani Manchanda, un empresario indio en la visita que realizo la comisión argentina

“Hasta ahora, cuando un comprador indio quería importar yerba mate, debía presentar una solicitud específica porque el producto era considerado exótico. Eso implicaba afrontar aranceles superiores al 130% y atravesar un trámite que podía demorar meses, incluso para envíos de muy pocos kilos", describió. La nueva disposición modifica este paso, de acuerdo con el empresario. “Con esta incorporación al Código Alimentario, el proceso cambia por completo. Ahora basta con que exista el contacto comercial entre la empresa argentina y la importadora en India, y se paga un arancel que hoy ronda el 30%”. En su firma ya están trabajando con dos empresas que conocieron durante esa misión comercial. “Estamos preparando envíos de bajo volumen, pero es una gran oportunidad”, resumió.

La empresa que llegó a ese destino hace diez años fue Piporé. Raúl Karaben, socio de Piporé, analizó con expectativa el nuevo panorama y las vicisitudes de los intentos previos: “Fuimos los pioneros en desarrollar ese mercado junto con otras yerbateras; quizá los más avanzados porque llegamos a hacer hasta una agencia en la India que la tuvimos varios años. Algo hemos vendido, pero fue muy dificultoso y llegaba muy caro, porque era un producto exótico que tenía muchas restricciones para el ingreso”.

Parte de la comitiva empresarial que viajó a India a promover la yerba mate

Estas barreras impositivas y logísticas, sumadas a los costos operativos de sostenimiento en el exterior, forzaron la reestructuración de sus operaciones físicas hace pocos meses. “Lamentablemente hace año y medio tuvimos que cerrar la agencia allá porque prácticamente tenía muy poco movimiento. Se hacía más caro el mantenimiento de la agencia que estaba en Delhi, que lo que teníamos de retorno por la venta de las yerbas; lamentablemente la yerba entraba muy cara. Pero sí hemos vendido y seguimos en contacto con la gente de India; cada tanto se va algo para allá“, reveló Karaben.

De derecha a izquierda: Raul Karaben, socio de Piporé; Martín Britez, presidente de Piporé; Silvio Leguia, exgerente de ventas de Piporé y Anish Narang, representante en Delhi

El empresario contó que, por el valor, la yerba argentina se concentra solamente en la alta sociedad india. “Si la yerba puede entrar a precios accesibles, porque no tendría los impuestos de importación tan grandes, claramente tendríamos una oportunidad. Estaremos expectantes a ver qué sucede en el futuro", resumió.

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, detalló que la provincia ya venía delineando este camino desde el año pasado, cuando se concretó una visita oficial encabezada por el entonces gobernador Gustavo Valdés. “En India presentamos la yerba mate como un producto que se podía comercializar y consumir en ese país”, recordó.

La yerba mate se presentó en blends

El ingreso a la India requirió, no obstante, una reformulación técnica y cultural de la presentación comercial, donde se involucró Cancillería. Al no existir un consumo nativo de yerba mate, el producto fue inicialmente catalogado bajo la categoría de té. “Lo que se buscó fue sacar a la yerba mate de la categoría correspondiente a los tés tradicionales, ya que se trata de un producto diferente con un mate y bombilla”, detalló.

En la visita se la presentó de una manera amena para una población que no conoce el consumo tradicional y no necesariamente requieren un mate y bombilla. “Las Marías elaboró blends para tomarla al estilo té; sería una forma amigable de llegar al mercado indio”, apuntó y ponderó que las tres industrias locales cuentan con la capacidad técnica para producir saquitos e incluso productos solubles: “Si en algún momento se desarrolla un producto en polvo, una esencia o algún componente de la yerba mate para utilizar en bebidas u otros productos, la materia prima siempre es la yerba mate”.

La comitiva también estuvo encabezada por el exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur

Así, remarcó que el desarrollo de mercados externos aparece como una alternativa frente a la situación que atraviesa el sector por la superproducción. Para Gabur, la matriz de consumo tradicional en el país ofrece márgenes de crecimiento muy estrechos. “No podemos seguir peleando eternamente por 50 millones de argentinos que consumen yerba mate y representan cerca del 90% del consumo. Es decir, lo que tenemos para crecer en la Argentina es muy poco y tenemos que pensar en los mercados externos. Hoy el mercado interno está saturado por la superproducción de yerba mate de los últimos años. Se plantaron muchísimas hectáreas y hubo campañas con muy buena producción", cerró.