CHACABUCO.- En el tramo final de otra campaña favorable para el trigo argentino, especialistas destacaron que el cultivo todavía tiene margen para aumentar su productividad y expandirse hacia nuevas zonas del país. A partir de lo ocurrido este año, identificaron una serie de cambios que podrían mejorar los resultados de las próximas campañas. Entre ellos remarcaron la conveniencia de recuperar la participación de las variedades de ciclo corto, distribuir las fechas de siembra para reducir los riesgos climáticos y modificar los momentos de aplicación de fertilizantes. Además, analizaron por qué se registró un vuelco de plantas poco habitual, cuánto pudieron afectar los días nublados a los rendimientos y qué alternativas existen para mejorar la calidad del cereal.

Estos fueron algunos de los temas que se abordaron durante NeoCampo, una jornada organizada por Neogen, que se realizó ayer en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. “Estamos atravesando la segunda campaña casi histórica a nivel país”, señaló Jerónimo Costanzi, gerente de Autógamas de GDM, que tiene la marca Neogen. Según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción alcanzaría los 24,3 millones de toneladas, por detrás del récord del ciclo anterior de 29,57 millones de toneladas. Pese a las buenas perspectivas, el cultivo atravesó fuertes heladas en septiembre, una baja disponibilidad de radiación solar en octubre y lluvias sobre el final del ciclo.

Gonzalo Crespo, gerente de Marca Neogen LAS, destacó las posibilidades de crecimiento del cultivo en el norte del país GDM

Costanzi explicó que los avances en genética y manejo permitieron reducir las diferencias de productividad entre regiones. “Antes, para buscar potenciales de rendimiento teníamos que ir al sur de Buenos Aires. Hoy los rendimientos se han igualado mucho”, expresó. Como ejemplo, mencionó que en el NEA ya se registraron lotes con rindes de entre 60 y 65 quintales por hectárea.

A las posibilidades de incrementar los rendimientos se suma el potencial de ampliar la frontera productiva del trigo. En diálogo con LA NACION, Gonzalo Crespo, gerente de Marca Neogen LAS, identificó al NOA y el NEA como dos regiones donde todavía existe margen para incorporar superficie. Si bien el clima representa una limitante, explicó que hay oportunidades de crecimiento a partir de los avances en genética y el manejo de los suelos.

Una de las particularidades de esta campaña fue el vuelco de plantas, principalmente en los lotes de mayor potencial productivo. “En mi experiencia nunca había visto una campaña así, tan generalizada en tema de vuelco”, señaló Costanzi.

Según los especialistas, el vuelco de plantas habría sido consecuencia de una combinación de factores climáticos y de manejo. Las heladas de septiembre pudieron provocar daños en los nudos de los tallos, mientras que la falta de radiación solar habría limitado su endurecimiento. A esto se sumaron las siembras tempranas y las elevadas dosis de nitrógeno al inicio del ciclo, dos factores que favorecen el desarrollo de plantas de mayor altura y, por lo tanto, más propensas al vuelco. También observaron diferencias en el comportamiento de las variedades frente a estas condiciones.

En este contexto, Gustavo Ferraris, especialista en nutrición de cultivos del INTA Pergamino, explicó que las heladas del 7 y el 14 de septiembre provocaron daños en los nudos de los tallos que no siempre fueron evidentes a simple vista. A esto se sumaron la falta de radiación solar, que pudo afectar la resistencia de los tallos, y las lluvias de fines de octubre. “Una planta volcada es una planta muy ineficiente”, explicó Ferraris, quien planteó la posibilidad de evaluar variedades de menor altura, similares a las que se utilizan en Europa.

Jerónimo Costanzi, gerente de Autógamas de GDM; Alejandro Rossa, de la empresa Gaviglio, y Pablo Baloriani, asesor, durante el panel sobre las enseñanzas que dejó la campaña de trigo GDM

Respecto del impacto de los días nublados, Pablo Baloriani, asesor en las zonas de 9 de Julio y Vedia, contó que pasaron “16 días seguidos sin sol”. Sin embargo, las bajas temperaturas durante la primavera pudieron compensar parte de ese efecto al favorecer un llenado de granos más prolongado. En Pergamino, el promedio de las máximas estuvo 2,2°C por debajo de los registros históricos.

Al comparar las consecuencias de ambos fenómenos, Ferraris señaló: “Me hacen más ruido las heladas fuertes, los eventos extremos”. En algunas zonas, las bajas temperaturas también retrasaron el inicio de la cosecha alrededor de diez días.

Lo ocurrido con las heladas llevó a los especialistas a revisar el predominio de las variedades de ciclo intermedio, que representan alrededor del 70% del mercado argentino de trigo. Baloriani recordó que durante las heladas de 2023 solo logró salvar los cultivos de ciclo corto, mientras que Ferraris observó diferencias similares este año. A partir de estas experiencias, el asesor propuso destinar entre un 30% y un 35% de la superficie a estos materiales. Costanzi remarcó que las variedades de ciclo corto, dentro de sus fechas óptimas de siembra, pueden alcanzar rendimientos similares a las intermedias. “Hay que tratar de estirar las fechas de espigazón para poder escapar a las heladas sin resignar productividad”, señaló.

En ese contexto, Crespo explicó que Neogen tiene un recorrido más reciente en trigo que en soja. Este año, la firma lanzó la NEO 52T26, una variedad de ciclo intermedio que, según indicó, se ubicó entre las de mayores rendimientos en los ensayos internos y las redes de evaluación a campo.

Gustavo Ferraris, especialista en nutrición de cultivos del INTA Pergamino, analizó los efectos del clima y las estrategias de fertilización del trigo GDM

Para la próxima campaña prevé incorporar la NEO 31T27, destinada a las fechas más tardías de siembra. Estos materiales, junto con la NEO 70T25, orientada a implantaciones tempranas, conformarán la oferta de la marca.

Al momento de la siembra, la urea rondaba los US$1000 por tonelada, lo que llevó a algunos productores a postergar parte de las aplicaciones. En Pergamino, esa decisión terminó por favorecerlos porque dos lluvias de agosto permitieron ajustar la nutrición del cultivo cuando el insumo había bajado de precio. Según Ferraris, muchos productores concentran las aplicaciones de nitrógeno al momento de la siembra por temor a que no llueva durante el invierno. Sin embargo, de acuerdo con sus registros, en 17 de las últimas 26 campañas hubo al menos una lluvia de 25 milímetros en julio o agosto, suficiente para incorporar el fertilizante al suelo.

“Si dejamos un poco para después, no pasa nada”, afirmó. El especialista explicó que la mayor demanda de nitrógeno se produce durante encañazón. En sus ensayos, la aplicación de todo el fertilizante al voleo durante la siembra generó una respuesta del 30%, mientras que su incorporación al suelo y la división de las aplicaciones entre la siembra y el macollaje permitieron elevarla al 39%.

Trigo: los cambios que proponen los especialistas para ganar rendimiento y reducir los riesgos climáticos GDM

Los momentos de aplicación de nitrógeno también tienen incidencia sobre la calidad del cereal, un aspecto que generó reclamos de la industria molinera durante la campaña pasada. “El factor calidad va un poco a contramano de lo que es la productividad”, explicó Crespo. Según indicó, desde el programa de mejoramiento genético buscan desarrollar variedades que combinen ambas características.

Ferraris señaló que, con rendimientos superiores a los 6000 kilos por hectárea, resulta difícil alcanzar buenos niveles de proteína porque el nitrógeno disponible se distribuye entre un mayor volumen de granos. Para mejorar la calidad, propuso dividir la fertilización, ya que las aplicaciones más tardías tienen una mayor incidencia sobre el contenido de proteína.

Respecto de lo que podría ocurrir este año, Costanzi advirtió: “Seguramente tengamos calidades por debajo de lo que esperábamos, porque en muchos casos no se fertilizó para lo que necesitaba el cultivo”. No obstante, Crespo se mostró optimista respecto de los resultados de esta campaña. Si bien reconoció que todavía habrá que esperar a que avance la cosecha para conocer el impacto de las condiciones ambientales sobre el cereal, señaló que las expectativas son buenas tanto en términos de productividad como de calidad.