SAN NICOLÁS.- Con otro día con un gran clima para los negocios, mientras la muestra era recorrida por miles de personas, hoy se realizó la última jornada de Expoagro edición YPF Agro, que dejó números sorprendentes: según informaron desde la organización, en cuatro días se recibieron pedidos de créditos por US$2000 millones, una marca histórica que se reflejó en el movimiento que tuvieron bancos y expositores en general, como de maquinaria agrícola. Se trata de una cifra histórica que supera los US$1200 millones en negocios del año pasado. Por la exposición pasaron más de 180.000 personas, también mayor a los más de 100.000 de 2023.

“Este año se duplicó la cantidad de pedidos de créditos y hubo un 70% más de gente que visitó la muestra. Por las solicitudes de créditos e intenciones de negocios, en los bancos oficiales hubo más de 2000 millones de dólares de pedidos de créditos”, precisó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

En la muestra hubo alrededor de 1500 periodistas acreditados, de 46 países, y más de 50 lanzamientos. Hasta las 12 de hoy se contabilizaron más de 180.000 visitantes en las cuatro jornadas. “Esta Expoagro superó ampliamente las expectativas de la feria. Entendemos que esto se debe a tres cuestiones fundamentales: primero, el clima político, la gente tiene una actitud positiva por lo que está ocurriendo con la política en la Argentina. En segundo lugar, las lluvias de los últimos meses nos hacen prever que vamos a tener una cosecha importante, quizás no la más importante de la historia. Además, como no fue muy caluroso y no llovió, eso permitió que la exposición se pueda mostrar en su máxima expresión”, detalló.

En los stands

Sergio Di Benedetto, gerente comercial de la firma de sembradoras Agrometal, contó que este año se acercó gente con mucho interés sobre las nuevas tecnologías en siembra y en busca de opciones de financiación. “Los negocios necesitan financiación, la disyuntiva que surgió era si tener una tasa alta en pesos o una tasa baja en dólares. La gente está eligiendo la tasa baja en dólar, porque la tasa en pesos es muy alta, pero no es porque le guste el dólar. Una tasa barata en pesos, del 68%, es para pocos y la tasa normal es en realidad del 100%, no del 68%”, precisó.

Sergio Di Benedetto, gerente comercial de Agrometal Marcelo Manera

La firma envió alrededor de 200 proformas a los bancos en estos cuatro días: “Vamos a ver cuántas vienen aprobadas, porque son proformas, no son ventas, pero son un 30% más que el año pasado. La gente no se siente agredida con este gobierno, no se siente en peligro, sienten que los van a dejar trabajar y no van a ser los responsables de pagar la fiesta”.

Del otro lado del predio de la Expoagro estaba el stand de Tanzi, donde señalaron que los productores están muy a las expectativas de la cosecha gruesa [soja y maíz] y la situación política económica. “En ventas realizadas duplicamos los números del año pasado”, explicó Damian Garellio, supervisor de ventas.

En el caso de Metalfor, referente en pulverizadoras, las ventas y los compromisos también superaron los del año pasado. Eduardo Borri, presidente, señaló que hasta el mediodía de este viernes vendieron alrededor de 45 máquinas. “Hubo mucho nivel de toma de datos para compromisos. Estimo que vamos a estar llegando a alrededor de entre 45 y 60 días de ventas del año, es decir, en cuatro días se concentra la venta de ese tiempo. Ha sido una buena feria”, precisó.

Eduardo Borri, presidente de Metalfor Marcelo Manera

El año pasado, el 90% de las ventas se hicieron con financiación propia, ya que el crédito había desaparecido en ese momento. “Ahora hay líneas de créditos muy buenos, que alivia el financiamiento propio para bancarizar a los clientes”, agregó.

Andrés Panattoni, responsable de Marketing de Erca, agregó que la muestra este año se realizó con una expectativa diferente a la de los años anteriores. “Coincidimos con colegas de que esta fue la mejor exposición de los últimos tres años, hay otro ánimo, otras expectativas. Hay condiciones de financiamiento que se están empezando a ver, hay tasas interesantes en dólares y condiciones políticas en dólares que para nuestra actividad parece que se está encaminando un poco mejor que los años anteriores”, narró.

Patricio Bertini, de la firma Bertini, agregó que desde el primer día tuvieron un gran movimiento. “Eso nos dio esperanza. Fue mucho mejor que el año anterior, creo que es gracias a la cosecha que se viene, porque el año anterior la gente estaba un poco desanimada. Este año, las caras son otras, y la gente preguntó con gran entusiasmo. Ahora podemos decir que tuvimos una linda exposición, solo falta esperar al futuro a que se cierren los negocios”, afirmó.

Patricio Bertini, de la firma Bertini Marcelo Manera

En Akron, Hugo Franco, responsable de Marketing, explicó que este año se palpó en el ambiente un año mucho mejor. “Encontramos un optimismo por la buena cosecha, el plano económico y político, eso ayuda también y nos ayuda a pensar que va a ser un gran año. Cerramos negocios de equipos, pero también de drones agrícolas, que son muy tecnológicos y están pisando muy fuerte el mercado. Nos preparamos para venir con precios promocionales y financiación directa de fábrica”, indicó.

Hugo Franco, de Akron Marcelo Manera

En Pauny, los ánimos fueron similares, con una muy buena cantidad de consultas, presupuestos y acompañamiento de bancos y tasas: “Para la época fue bastante aceptable”. El balance es positivo, donde la gente ha venido con distintos ánimos. “Lo concreto se va a ir viendo durante estos días, después de la exposición cuando se vayan cerrando créditos. Se logró una cantidad de consultas y un presupuesto más alto que el año pasado”, afirmó Gaspar Milevcich, gerente regional de ventas de Pauny.

Bancos

Desde el Banco Nación informaron que hubo un récord de operaciones en financiamiento para el sector agroindustrial por $900.000 millones y US$450 millones. “Durante Expoagro 2024, el BNA multiplicó el financiamiento destinado al sector agroindustrial con la colocación de $900.000 millones y US$450 millones, logrando operaciones récord en asistencia crediticia para capital de trabajo e inversión, en comparación con los últimos 6 años. Asimismo, en las cuatro jornadas de la muestra se recibieron un total de 4477 solicitudes”, precisaron.

En Banco Nación hubo un récord de operaciones en financiamiento para el sector Marcelo Manera

Desde Santander, Fernando Bautista, Head de Agronegocios, apuntó: “Para Santander fue una buena exposición en líneas generales, donde se vendió en valores similares a los del año pasado, a pesar de que no existen los incentivos que había para endeudarse en pesos en 2023. Este fue un año donde netamente hubo mucho más negocios en dólares que en pesos. En líneas generales, el 80% de la financiación fue en dólares, el 20% en pesos”.

Por su parte, Banco Provincia informó que recibió en Expoagro más de 2000 presolicitudes de crédito para compra de maquinaria por $270.000 millones y USS140 millones. “Durante los cuatro días se registró una demanda constante de financiamiento tanto en pesos como en dólares. También se destacó la línea especial de capital de trabajo con tasa de 60% anual, una propuesta única en su tipo durante la expo”, dijeron.

“Además, a través de Procampo Digital se realizaron más de 100 operaciones por $1500 millones, a partir de las promociones especiales en insumos, repuestos y accesorios para maquinaria y hacienda. Estos beneficios especiales de la nueva solución tecnológica para el agro seguirán vigentes hasta el 27 de marzo”, informaron.