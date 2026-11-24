Las exportaciones argentinas de carne vacuna ya superaron en valor en lo que va del año todas las ventas de 2025 y marcaron un récord, según se desprende de un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Según el reporte, entre enero y octubre último ingresaron US$4316,6 millones, un 36,4% por encima de igual fecha de 2025. El monto alcanzado quedó por encima de los US$3884 millones de todo el año pasado y constituye un récord en divisas. El motor de esta buena performance está en los precios internacionales, históricamente altos.

Según ABC, en octubre pasado las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron las 76.097 toneladas peso producto, el mayor volumen mensual en lo que va de 2026. Los embarques crecieron un 11,7% frente al mismo mes del año pasado, mientras que el valor de las ventas subió 30,5%, hasta US$518,2 millones, según un informe En comparación con septiembre, el volumen aumentó un 4,7% y la facturación, un 3,7%. En tanto, entre enero y octubre, la Argentina exportó 626.517 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, un 6,1% más que en el mismo período de 2025. En todo 2025 se vendieron al mundo 713.364 toneladas peso producto.

El año pasado el ingreso de divisas al país por exportaciones de carne vacuna superó los 3800 millones de dólares Martín Crespo - EFE

Respecto de los valores, el precio promedio de exportación fue de US$6810 por tonelada, un 16,9% más que los US$5827 de octubre de 2025. Frente a septiembre, en cambio, bajó 1%. El informe ubicó el máximo de este año en mayo, cuando el promedio se acercó a los US$7300 por tonelada, tras la recuperación que había comenzado en 2025. A mediados de 2024, el precio había tocado un piso de US$3740.

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China concentró el 76,8% del volumen exportado en octubre y el 62,7% del acumulado de los primeros diez meses. En el mes recibió 38.079 toneladas de carne congelada sin hueso por US$235,2 millones y otras 20.396 toneladas de carne con hueso y huesos de la despostada por US$59,9 millones. El precio medio de la carne sin hueso vendida a ese destino fue de US$6177 por tonelada, frente a los US$6032 de septiembre. Los envíos de carne congelada sin hueso a China alcanzaron su mayor volumen mensual del año, después de oscilar entre 15.000 y 30.000 toneladas durante los primeros nueve meses. Aun con el repunte de octubre, el acumulado de esa partida a ese mercado fue de 233.571 toneladas, un 11% por debajo de las 261.300 toneladas del mismo período de 2025. En octubre, los despachos de carne con hueso y huesos de la despostada a China crecieron 16% interanual.

El aumento de los embarques a China compensó, según el informe, las bajas de Estados Unidos [donde se comprometió el cupo] e Israel en la categoría de carne congelada sin hueso. En total, la Argentina exportó 45.209 toneladas de ese producto por US$298,1 millones, a un precio medio cercano a US$6600 por tonelada. El volumen subió 6,4% frente a septiembre y 13,8% interanual. Entre enero y octubre, esta partida generó US$2485,5 millones, un 37,1% más que un año antes, con un aumento de 6,7% en las toneladas.

Europa fue el segundo destino en volumen en octubre, con 6400 toneladas de carne refrigerada sin hueso y 903 toneladas de carne congelada sin hueso. Los embarques de refrigerada crecieron cerca de 19% frente a septiembre y bajaron 1% interanual. Las ventas de ese producto a los mercados europeos sumaron US$112,3 millones, a un promedio de US$17.529 por tonelada. En los primeros diez meses, los envíos de carne refrigerada a Europa bajaron 7%, de 51.700 a 48.000 toneladas.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC Fabián Malavolta

Estados Unidos quedó tercero, con cerca de 3700 toneladas entre carne refrigerada y congelada sin hueso. La baja frente a septiembre fue más pronunciada en la congelada, cuyos embarques pasaron de 4609 a 2989 toneladas. El Consorcio ABC vinculó la caída con el alto nivel de utilización de los cupos con preferencia arancelaria. Al 16 de noviembre, la Argentina había utilizado el 93,3% de la cuota anual de 20.000 toneladas y el 80,5% del cupo de otras 20.000 toneladas correspondiente al cuarto trimestre, en el marco del Acuerdo Recíproco.

Pese a la caída de los despachos mensuales a Estados Unidos, el precio medio subió 15,5% para la carne refrigerada, hasta US$19.210 por tonelada, y 7,1% para la congelada, hasta US$8190. Entre enero y octubre, los embarques a ese mercado sumaron 86.828 toneladas, frente a las 33.593 del mismo período de 2025.

En Chile, los envíos de carne refrigerada sin hueso sumaron 1600 toneladas, un 24% menos que en septiembre y un 15% menos que en octubre del año pasado. En Israel, tras el cierre de la zafra kosher a mediados de septiembre, en octubre solo se registraron despachos de carne congelada sin hueso, por 438 toneladas, a un promedio de US$15.353 por tonelada. En el acumulado de los primeros diez meses, los envíos a Israel alcanzaron 47.700 toneladas, un 15% más que en igual período de 2025.

En tanto, las menudencias y preparaciones bovinas sumaron 10.700 toneladas por US$29,2 millones en octubre. “El precio medio de exportación de estos productos se ubicó levemente por debajo de los US$2740 por tonelada, con picos cercanos de los US$4550 para el producto lenguas bovinas”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. En los primeros diez meses del año, las ventas de estos productos alcanzaron las 95.000 toneladas por US$252,2 millones.