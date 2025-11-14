Histórico: una herramienta de financiamiento para el agro superó los US$1900 millones

La utilización de los warrants alcanzó un nivel récord en los primeros diez meses de 2025, consolidándose como una de las principales herramientas de financiamiento para el sector agroindustrial y las economías regionales.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta, entre enero y octubre del corriente se emitieron warrants por US$1960 millones y por $159.161 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 102% en dólares y del 69% en pesos.

El informe, elaborado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, detalla que durante el mismo período de 2024 las emisiones habían sido de US$965 millones y $94.188 millones, cifras que ahora quedaron ampliamente superadas. “Estos valores muestran el fortalecimiento del instrumento en el marco de un esquema normativo más ágil y flexible”, indicaron en la cartera agropecuaria.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura

Un warrant es un instrumento financiero que permite obtener crédito utilizando mercadería como garantía. Su uso, según Agricultura, se ha consolidado “como una herramienta ágil y eficiente para acompañar las necesidades de capital de trabajo del sector agroindustrial”.

El dinamismo de esta operatoria se refleja en que, ya en octubre de 2025, se superaron los niveles de todo 2024, cuando las emisiones habían alcanzado US$1076 millones y $108.924 millones.

La expansión del instrumento se explica, en buena medida, por las medidas de simplificación y desregulación introducidas por el decreto 70/2023, que modificó la Ley N°9643 y modernizó el marco operativo del sistema de warrants. Posteriormente, el decreto Reglamentario N°640/2024 permitió incorporar nuevos productos y otorgar mayor flexibilidad al uso de esta herramienta.

Entre los principales avances normativos, la Secretaría destacó que “se autorizó expresamente el uso del warrant y del certificado de depósito en formato electrónico”, a través de la plataforma oficial o de sistemas privados, lo que agilizó los trámites y redujo costos operativos.

Actualmente, los warrants emitidos se encuentran distribuidos en 18 provincias y abarcan una amplia diversidad de productos: cereales, oleaginosas (en granos, aceites y harinas), azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, jugo de limón, leche en polvo y cáscara deshidratada, entre otros.

Para difundir los beneficios y alcances de esta herramienta, la Secretaría de Agricultura llevó a cabo recientemente un webinar en el que participaron más de 150 empresas y entidades de todo el país interesadas en conocer su funcionamiento y posibilidades de aplicación.

Con cifras que marcan un récord histórico y un marco normativo modernizado, los warrants se consolidan como una alternativa clave para dinamizar el financiamiento del agro argentino.